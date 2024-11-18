https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/enerji-bakani-bayraktar-turkiye-nijerde-altin-uretecek--1090509630.html

Enerji Bakanı Bayraktar: Türkiye, Nijer’de altın üretecek

Enerji Bakanı Bayraktar: Türkiye, Nijer’de altın üretecek

Sputnik Türkiye

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 2025 yılından Türkiye’nin Nijer’de altın üreteceğini açıkladı... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

gabar dağı

petrol

petrol üretimi

doğalgaz

nijer

altın

altın madeni

akkuyu

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda Türkiye’nin enerji politikaları ve yatımları hakkında bilgi verdi.Nijer’de altın üretilecekTürkiye’nin Afrika’daki doğal kaynak arayışları hakkında bilgi veren Bayraktar "Asya’dan Afrika’ya farklı coğrafyalarda faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu çerçevede, Nijer’de arama çalışmaları yürüttüğümüz altın sahalarından birinde 2025 yılında üretime başlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.‘2026 doğalgaz tüketimin yarısı kendi gazımızdan’Türkiye’nin yerli doğalgaz üretim çalışmaları hakkında bilgi veren Bayraktar “Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimin artırılması için yaptığımız planlama kapsamında bir adet yüzer üretim platformunu envanterimize kattık. Adeta deniz üstünde bir sanayi tesisi olan ve 2026 yılında üretime alacağımız bu Platform ile birlikte günlük üretimimizi 20 milyon metreküpe çıkaracağız. Yani hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendi gazımızla sağlamış olacağız” dedi.‘6,3 milyon otomobilin yakıtı kendimizin’Petrol arama çalışmaları kapsamında Gabar’da önemli keşifler yapıldığını belirten Bakan Bayraktar “Yurt dışındaki sahalarımızda gerçekleştirdiğimiz 40 bin varillik üretimimizle birlikte günlük toplam 155 bin varilin üzerinde petrol üretiyoruz. 6,3 milyon otomobilin yakıt ihtiyacını kendi ürettiğimiz petrolle karşılıyoruz. Ortaya koyduğumuz hedefler doğrultusunda Türkiye'yi enerjide tam bağımsız kılarak, kendi kendine yeten bir ülke haline getirmeye kararlıyız” sözlerini kullandı.‘Doğalgaz ihraç ediyoruz’Türkiye’nin ihtiyacı olan doğalgazın dışından kalan doğalgazın ihraç edildiğini belirten Bakan Bayraktar “Ülkemizin yıllık ortalama 50 milyar metreküp doğal gaz tüketimi dikkate alındığında bugüne kadar yaptığımız altyapı yatırımlarıyla yıllık 80 milyar metreküp doğal gaz arzı sağlayabilecek durumdayız. Enerji ticaret merkezi olma potansiyelimizi gerçeğe dönüştürerek ihtiyacımızın üzerinde tedarik ettiğimiz doğal gazı güçlü altyapımız sayesinde ihraç etmeye başladık. Bu çerçevede, Bulgaristan ve Yunanistan’ın yanı sıra sınırımızın olmadığı Macaristan, Romanya, Sırbistan ve Kuzey Makedonya’ya da doğal gaz ihraç ediyoruz” bilgisini paylaştı.Dünyadaki en büyük şantiye Akkuyu Türkiye’nin nükleer enerji yatırımları hakkında da bilgi veren Enerji Bakanı Bayraktar şu değerlendimeyi yaptı:

türkiye

gabar dağı

nijer

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