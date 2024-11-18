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Enerji Bakanı Bayraktar: Türkiye, Nijer’de altın üretecek
Enerji Bakanı Bayraktar: Türkiye, Nijer’de altın üretecek
Sputnik Türkiye
TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 2025 yılından Türkiye’nin Nijer’de altın üreteceğini açıkladı... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda Türkiye’nin enerji politikaları ve yatımları hakkında bilgi verdi.Nijer’de altın üretilecekTürkiye’nin Afrika’daki doğal kaynak arayışları hakkında bilgi veren Bayraktar "Asya’dan Afrika’ya farklı coğrafyalarda faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu çerçevede, Nijer’de arama çalışmaları yürüttüğümüz altın sahalarından birinde 2025 yılında üretime başlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.‘2026 doğalgaz tüketimin yarısı kendi gazımızdan’Türkiye’nin yerli doğalgaz üretim çalışmaları hakkında bilgi veren Bayraktar “Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimin artırılması için yaptığımız planlama kapsamında bir adet yüzer üretim platformunu envanterimize kattık. Adeta deniz üstünde bir sanayi tesisi olan ve 2026 yılında üretime alacağımız bu Platform ile birlikte günlük üretimimizi 20 milyon metreküpe çıkaracağız. Yani hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendi gazımızla sağlamış olacağız” dedi.‘6,3 milyon otomobilin yakıtı kendimizin’Petrol arama çalışmaları kapsamında Gabar’da önemli keşifler yapıldığını belirten Bakan Bayraktar “Yurt dışındaki sahalarımızda gerçekleştirdiğimiz 40 bin varillik üretimimizle birlikte günlük toplam 155 bin varilin üzerinde petrol üretiyoruz. 6,3 milyon otomobilin yakıt ihtiyacını kendi ürettiğimiz petrolle karşılıyoruz. Ortaya koyduğumuz hedefler doğrultusunda Türkiye'yi enerjide tam bağımsız kılarak, kendi kendine yeten bir ülke haline getirmeye kararlıyız” sözlerini kullandı.‘Doğalgaz ihraç ediyoruz’Türkiye’nin ihtiyacı olan doğalgazın dışından kalan doğalgazın ihraç edildiğini belirten Bakan Bayraktar “Ülkemizin yıllık ortalama 50 milyar metreküp doğal gaz tüketimi dikkate alındığında bugüne kadar yaptığımız altyapı yatırımlarıyla yıllık 80 milyar metreküp doğal gaz arzı sağlayabilecek durumdayız. Enerji ticaret merkezi olma potansiyelimizi gerçeğe dönüştürerek ihtiyacımızın üzerinde tedarik ettiğimiz doğal gazı güçlü altyapımız sayesinde ihraç etmeye başladık. Bu çerçevede, Bulgaristan ve Yunanistan’ın yanı sıra sınırımızın olmadığı Macaristan, Romanya, Sırbistan ve Kuzey Makedonya’ya da doğal gaz ihraç ediyoruz” bilgisini paylaştı.Dünyadaki en büyük şantiye Akkuyu Türkiye’nin nükleer enerji yatırımları hakkında da bilgi veren Enerji Bakanı Bayraktar şu değerlendimeyi yaptı:
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gabar dağı, petrol, petrol üretimi, doğalgaz, nijer, altın, altın madeni, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, akkuyu nükleer güç santrali, alparslan bayraktar
gabar dağı, petrol, petrol üretimi, doğalgaz, nijer, altın, altın madeni, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, akkuyu nükleer güç santrali, alparslan bayraktar

Enerji Bakanı Bayraktar: Türkiye, Nijer’de altın üretecek

11:48 18.11.2024 (güncellendi: 11:49 18.11.2024)
© İHA / İHAAlparslan Bayraktar
Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© İHA / İHA
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TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 2025 yılından Türkiye’nin Nijer’de altın üreteceğini açıkladı. Bayraktar Akkuyu NGS’de çalışmaların da devam ettiğini belirtti.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda Türkiye’nin enerji politikaları ve yatımları hakkında bilgi verdi.

Nijer’de altın üretilecek

Türkiye’nin Afrika’daki doğal kaynak arayışları hakkında bilgi veren Bayraktar "Asya’dan Afrika’ya farklı coğrafyalarda faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu çerçevede, Nijer’de arama çalışmaları yürüttüğümüz altın sahalarından birinde 2025 yılında üretime başlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘2026 doğalgaz tüketimin yarısı kendi gazımızdan’

Türkiye’nin yerli doğalgaz üretim çalışmaları hakkında bilgi veren Bayraktar Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimin artırılması için yaptığımız planlama kapsamında bir adet yüzer üretim platformunu envanterimize kattık. Adeta deniz üstünde bir sanayi tesisi olan ve 2026 yılında üretime alacağımız bu Platform ile birlikte günlük üretimimizi 20 milyon metreküpe çıkaracağız. Yani hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendi gazımızla sağlamış olacağız” dedi.

‘6,3 milyon otomobilin yakıtı kendimizin’

Petrol arama çalışmaları kapsamında Gabar’da önemli keşifler yapıldığını belirten Bakan Bayraktar “Yurt dışındaki sahalarımızda gerçekleştirdiğimiz 40 bin varillik üretimimizle birlikte günlük toplam 155 bin varilin üzerinde petrol üretiyoruz. 6,3 milyon otomobilin yakıt ihtiyacını kendi ürettiğimiz petrolle karşılıyoruz. Ortaya koyduğumuz hedefler doğrultusunda Türkiye'yi enerjide tam bağımsız kılarak, kendi kendine yeten bir ülke haline getirmeye kararlıyız” sözlerini kullandı.

‘Doğalgaz ihraç ediyoruz’

Türkiye’nin ihtiyacı olan doğalgazın dışından kalan doğalgazın ihraç edildiğini belirten Bakan Bayraktar “Ülkemizin yıllık ortalama 50 milyar metreküp doğal gaz tüketimi dikkate alındığında bugüne kadar yaptığımız altyapı yatırımlarıyla yıllık 80 milyar metreküp doğal gaz arzı sağlayabilecek durumdayız. Enerji ticaret merkezi olma potansiyelimizi gerçeğe dönüştürerek ihtiyacımızın üzerinde tedarik ettiğimiz doğal gazı güçlü altyapımız sayesinde ihraç etmeye başladık. Bu çerçevede, Bulgaristan ve Yunanistan’ın yanı sıra sınırımızın olmadığı Macaristan, Romanya, Sırbistan ve Kuzey Makedonya’ya da doğal gaz ihraç ediyoruz” bilgisini paylaştı.

Dünyadaki en büyük şantiye Akkuyu

Türkiye’nin nükleer enerji yatırımları hakkında da bilgi veren Enerji Bakanı Bayraktar şu değerlendimeyi yaptı:
“Sıfır karbon salımıyla enerji üreten nükleer güç santralleri, elektrik üretiminde sürekli ve güvenilir bir baz yük kapasite sağlayarak, enerji arzının istikrarını ve kesintisiz elektrik teminini desteklerler. Bu nedenle, ülkemizin yetmiş yıllık nükleer enerji hayalini Akkuyu Nükleer Güç Santrali projemizle gerçeğe dönüştürüyoruz. Bugün itibarıyla dünyadaki en büyük nükleer güç santrali şantiyesi olan Akkuyu’da, tüm ulusal ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak dört nükleer reaktörün inşası aynı anda devam ediyor. Net sıfır emisyon hedefimize ulaşabilmemiz için 2035 yılına kadar 7.200 megavat ve 2050 yılına kadar 20 bin megavatlık bir nükleer kapasiteye sahip olmamız gerekmektedir. Bu doğrultuda, Sinop ve Trakya nükleer güç santrali projelerimize ilişkin çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca, küçük modüler reaktörlere (SMR) yönelik de çalışmalar yürütüyoruz.”
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