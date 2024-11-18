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CHP, Milli Eğitim Bakanı Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu
CHP, Milli Eğitim Bakanı Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), laiklikle ilgili ifadeleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu. 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T14:25+0300
2024-11-18T14:25+0300
türkiye
yusuf tekin
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
chp
suç duyurusu
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, bazı milletvekilleri ve partililer, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunmak için Ankara Adliyesi önünde bir araya geldi.Özçağdaş, burada yaptığı açıklamada, Bakan Yusuf Tekin'in, "TBMM Genel Kurulunda yaptığı yemine aykırı olarak gerçek dışı söz ve değerlendirmeleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ederek görevi kötüye kullanma suçunu" işlediğini savundu.Tekin'in, AK Parti Batman Merkez İlçe 8. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmasındaki, Cumhuriyet ve laiklikle ilgili sözlerinin kabul edilemeyeceğini belirten Özçağdaş, şöyle devam etti:Yusuf Tekin'in Anayasa'nın 81. maddesinde yer alan metni okuyarak "demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağına" dair ant içtiğini kaydeden Özçağdaş, Bakan Tekin'in içtiği anda bağlı kalmayarak, laiklik ilkesini yalan ve çarpıtma ifadelerle hedef haline getirdiğini iddia etti.Tekin'in "görevi kötüye kullanma suçunu" işlediğini öne süren Özçağdaş, Tekin hakkında, Anayasa'nın, "inkılap kanunlarının korunması" başlıklı 174. maddesinin de ihlal edildiği gözetilerek, resen belirlenecek suçlar yönünden de ayrıntılı soruşturma yürütülmesi gerektiğini söyledi.CHP'li Özçağdaş, Yusuf Tekin hakkında, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçları yönünden de soruşturma yapılmasını istediklerini bildirdi.Açıklamanın ardından suç duyurusu dilekçesi savcılığa iletildi.Yusuf Tekin ne demişti?Milli Eğitim Bakanı Tekin, Batman'da AK Parti Merkez İlçe Kongresi'nde laiklik hakkında konuşmuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/yusuf-tekin-cumhuriyet-halk-partisinin-laiklik-anlayisiyla-benimkinin-ortusmesi-mumkun-mu-1090494824.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/milli-egitim-bakani-tekinden-laiklik-aciklamasi-evrensel-tanimlamalarla-asla-ortusmeyen-kavramlari-1090482822.html
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CHP, Milli Eğitim Bakanı Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu

14:25 18.11.2024
© AA / Hakan Burak AltunözMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© AA / Hakan Burak Altunöz
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), laiklikle ilgili ifadeleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, bazı milletvekilleri ve partililer, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunmak için Ankara Adliyesi önünde bir araya geldi.
Özçağdaş, burada yaptığı açıklamada, Bakan Yusuf Tekin'in, "TBMM Genel Kurulunda yaptığı yemine aykırı olarak gerçek dışı söz ve değerlendirmeleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ederek görevi kötüye kullanma suçunu" işlediğini savundu.
Tekin'in, AK Parti Batman Merkez İlçe 8. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmasındaki, Cumhuriyet ve laiklikle ilgili sözlerinin kabul edilemeyeceğini belirten Özçağdaş, şöyle devam etti:
"Anayasamızda da yer alan laiklik, ülkemizin ve partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün altı temel ilkelerinden biridir. Laiklik en kısa ve geniş anlamıyla devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla, mantığa ve bilime dayandırılması olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte laiklik, vatandaşların din ve vicdan hürriyetine sahip olmayı, inançları doğrultusunda diledikleri ibadetleri yapmayı, kanunlara aykırı olmamak kaydıyla hiçbir ibadetin ya da dini törenin sorgulanmaması ve engellenmemesini düzenleyen bir ilke olarak karşımızda durmaktadır."
Yusuf Tekin'in Anayasa'nın 81. maddesinde yer alan metni okuyarak "demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağına" dair ant içtiğini kaydeden Özçağdaş, Bakan Tekin'in içtiği anda bağlı kalmayarak, laiklik ilkesini yalan ve çarpıtma ifadelerle hedef haline getirdiğini iddia etti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2024
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Yusuf Tekin: Cumhuriyet Halk Partisi'nin laiklik anlayışıyla benimkinin örtüşmesi mümkün mü?
Dün, 16:40
Tekin'in "görevi kötüye kullanma suçunu" işlediğini öne süren Özçağdaş, Tekin hakkında, Anayasa'nın, "inkılap kanunlarının korunması" başlıklı 174. maddesinin de ihlal edildiği gözetilerek, resen belirlenecek suçlar yönünden de ayrıntılı soruşturma yürütülmesi gerektiğini söyledi.
CHP'li Özçağdaş, Yusuf Tekin hakkında, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçları yönünden de soruşturma yapılmasını istediklerini bildirdi.
Açıklamanın ardından suç duyurusu dilekçesi savcılığa iletildi.

Yusuf Tekin ne demişti?

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Batman'da AK Parti Merkez İlçe Kongresi'nde laiklik hakkında konuşmuştu:
Sizin anladığınız laik şu; 1940'lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşı Kur'an'ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şey bu. Siz bunları laikliğin gereği olarak yaptınız. O zaman sizin laiklikten anladığınız şey de benim anladığım şey aynı değil. Ben laiklikten bütün vatandaşların hangi dine inanırlarsa inansınlar dini inanç ve ibadet hürriyetinin devlet garantisi altına alınmasını anlıyorum. Sen neyi anlıyorsun? Sen Müslümanların inanç özgürlüğünün prangalar altına alınmasını, yasaklanmasını anlıyorsun. O zaman ikimizin laiklik anlayışı arasında kuşkusuz fark var. Ben evrensel laiklikten yanayım, sen Türkiye'ye özgü kendi icat ettiğin laiklik kavramını bana dayatıyorsun. Bu olmaz. Senin laiklikten anladığın şey şu; üniversiteye başörtüsüyle gitmek isteyen çocuğu ikna odalarına alıp ikna etmeye çalışmak, bunu laiklik gereğiyle yaptınız. Bunu yaparken de kendinizi laiklikle savundunuz. Peki senin savunduğun laiklikle, benim anladığım laiklik bir mi? Bir değil.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den laiklik açıklaması: 'Evrensel tanımlamalarla asla örtüşmeyen kavramları bize dayatıyorlar'
16 Kasım, 18:01
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