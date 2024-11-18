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Brezilya'da G20 Liderler Zirvesi başladı
Brezilya'da G20 Liderler Zirvesi başladı
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Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri, 18-19 Kasım’da “Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek” teması altında Brezilya’nın Rio De... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
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19 ülke, Avrupa Birliği ve Afrika Birliği'nden oluşan G20, dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisini, küresel ekonomik üretiminin yüzde 85’ini ve dünya ticaretinin yüzde 75’ini temsil ediyor. Ana gündem maddesinin ultra zenginleri vergilendirmek olduğu zirve kapsamında liderler, vergi ödememek için çetrefil boşluklardan faydalanan dünyanın en zengin milyarderlerini vergilendirme planlarını masaya getirecek. G-20 hakkında bilinmesi gerekenler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, brezilya, avrupa birliği, afrika birliği, g-20 zirvesi, rio de janerio, инфографика, g20
infografik, brezilya, avrupa birliği, afrika birliği, g-20 zirvesi, rio de janerio, инфографика, g20

Brezilya'da G20 Liderler Zirvesi başladı

18:02 18.11.2024
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Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri, 18-19 Kasım’da “Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek” teması altında Brezilya’nın Rio De Janerio kentinde bir araya geliyor.
19 ülke, Avrupa Birliği ve Afrika Birliği'nden oluşan G20, dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisini, küresel ekonomik üretiminin yüzde 85’ini ve dünya ticaretinin yüzde 75’ini temsil ediyor. Ana gündem maddesinin ultra zenginleri vergilendirmek olduğu zirve kapsamında liderler, vergi ödememek için çetrefil boşluklardan faydalanan dünyanın en zengin milyarderlerini vergilendirme planlarını masaya getirecek.
G-20 hakkında bilinmesi gerekenler, Sputnik'in infografiğinde.
Brezilya'da G20 Liderler Zirvesi başladı - Sputnik Türkiye
Brezilya'da G20 Liderler Zirvesi başladı - Sputnik Türkiye
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