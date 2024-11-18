https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/brezilyada-g20-liderler-zirvesi-basladi-1090519300.html

Brezilya'da G20 Liderler Zirvesi başladı

Brezilya'da G20 Liderler Zirvesi başladı

Sputnik Türkiye

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri, 18-19 Kasım’da “Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek” teması altında Brezilya’nın Rio De... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

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g-20 zirvesi

rio de janerio

g20

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19 ülke, Avrupa Birliği ve Afrika Birliği'nden oluşan G20, dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisini, küresel ekonomik üretiminin yüzde 85’ini ve dünya ticaretinin yüzde 75’ini temsil ediyor. Ana gündem maddesinin ultra zenginleri vergilendirmek olduğu zirve kapsamında liderler, vergi ödememek için çetrefil boşluklardan faydalanan dünyanın en zengin milyarderlerini vergilendirme planlarını masaya getirecek. G-20 hakkında bilinmesi gerekenler, Sputnik'in infografiğinde.

brezilya

avrupa birliği

rio de janerio

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infografik, brezilya, avrupa birliği, afrika birliği, g-20 zirvesi, rio de janerio, инфографика, g20