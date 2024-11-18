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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/ayhan-bora-kaplan-davasinda-reddi-hakim-talebi-reddedildi-1090522615.html
Ayhan Bora Kaplan davasında reddi hakim talebi reddedildi
Ayhan Bora Kaplan davasında reddi hakim talebi reddedildi
Sputnik Türkiye
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ayhan Bora Kaplan davasında reddi hakim talebi reddedildi. 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T17:05+0300
2024-11-18T17:05+0300
türkiye
ayhan bora kaplan
dava
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Ayhan Bora Kaplan davasında reddi hakim talebi reddedildi.Ayhan Bora Kaplan davasında son durum ne?Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, bu celse mütalaaya karşı sanık beyanlarının alınacağını bildirdi.Söz alan tutuklu sanık Deniz Urcan'ın avukatı Sidar Yurtçiçek, Mahkeme Başkanı Demircan'a, yasal prosedürün dışına çıkılarak, telefon yazışmasıyla koruma aracı tahsis edildiğini öne sürdü.Tutuklu sanık Tansel Aktan da Başkan Güven'in kendi hakkında adil ve tarafsız karar veremeyeceğini anladığını savundu.Sanık Bora Kaplan da ilk duruşmadan itibaren Mahkeme Başkanı Güven'in taraf tuttuğunu anladığını ileri sürerek, "Vereceğiniz karar ne olursa olsun benim için yok hükmündedir, geçersizdir." dedi.Önceki celselerde "reddihakim talebi" bir üst mahkemece de reddedilen sanıklar ve avukatları, bu gerekçelerle yeniden reddihakim talebinde bulundu.İtirazların ardından, Mahkeme Başkanı savcıya söz verdi.Reddihakim talebine retSavcı, "yargılamayı uzatma amaçlı olduğu" gerekçesiyle reddihakim taleplerinin reddi yönünde mütalaa sundu.Mütalaa sırasında tutuklu sanık Barış Kurt'un avukatı Doç. Dr. Sinan Kocaoğlu, savcının mütalaasına itiraz ettiği için Başkan Güven "sataşma" gerekçesiyle avukat Kocaoğlu'nu polis eşliğinde salondan çıkarttırdı.Mahkeme, yapılan işlemlerde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını, Başkana, Emniyet müdürü tarafından koruma amaçlı araç tahsisinin de hizmetin gereği olduğu kararını vererek, reddihakim taleplerini reddetti.​​​​​​​Duruşmaya, öğleden sonra devam edilmek üzere ara verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/eski-emniyet-mudurleri-rusvet-iddiasiyla-hakim-karsisinda-param-yoktu-borc-aldim-1089125082.html
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ayhan bora kaplan, ayhan bora kaplan davası, ayhan bora davası son durum
ayhan bora kaplan, ayhan bora kaplan davası, ayhan bora davası son durum

Ayhan Bora Kaplan davasında reddi hakim talebi reddedildi

17:05 18.11.2024
© İHAAyhan Bora Kaplan ‘gizli tanık’ davasında tutuklu sanık kalmadı
Ayhan Bora Kaplan ‘gizli tanık’ davasında tutuklu sanık kalmadı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© İHA
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ayhan Bora Kaplan davasında reddi hakim talebi reddedildi.
Ayhan Bora Kaplan davasında reddi hakim talebi reddedildi.

Ayhan Bora Kaplan davasında son durum ne?

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.
Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, bu celse mütalaaya karşı sanık beyanlarının alınacağını bildirdi.
Söz alan tutuklu sanık Deniz Urcan'ın avukatı Sidar Yurtçiçek, Mahkeme Başkanı Demircan'a, yasal prosedürün dışına çıkılarak, telefon yazışmasıyla koruma aracı tahsis edildiğini öne sürdü.
Tutuklu sanık Tansel Aktan da Başkan Güven'in kendi hakkında adil ve tarafsız karar veremeyeceğini anladığını savundu.
Sanık Bora Kaplan da ilk duruşmadan itibaren Mahkeme Başkanı Güven'in taraf tuttuğunu anladığını ileri sürerek, "Vereceğiniz karar ne olursa olsun benim için yok hükmündedir, geçersizdir." dedi.
Önceki celselerde "reddihakim talebi" bir üst mahkemece de reddedilen sanıklar ve avukatları, bu gerekçelerle yeniden reddihakim talebinde bulundu.
İtirazların ardından, Mahkeme Başkanı savcıya söz verdi.

Reddihakim talebine ret

Savcı, "yargılamayı uzatma amaçlı olduğu" gerekçesiyle reddihakim taleplerinin reddi yönünde mütalaa sundu.
Mütalaa sırasında tutuklu sanık Barış Kurt'un avukatı Doç. Dr. Sinan Kocaoğlu, savcının mütalaasına itiraz ettiği için Başkan Güven "sataşma" gerekçesiyle avukat Kocaoğlu'nu polis eşliğinde salondan çıkarttırdı.
Mahkeme, yapılan işlemlerde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını, Başkana, Emniyet müdürü tarafından koruma amaçlı araç tahsisinin de hizmetin gereği olduğu kararını vererek, reddihakim taleplerini reddetti.​​​​​​​
Duruşmaya, öğleden sonra devam edilmek üzere ara verildi.
Dava - mahkeme - karar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
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Ayhan Bora Kaplan'dan rüşvet aldığı iddia edilen polisler hakim karşısına çıktı: 'Param yoktu, borç aldım'
11 Ekim, 21:01
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