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Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatları ekimde yüzde 2,1 arttı
Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatları ekimde yüzde 2,1 arttı
Sputnik Türkiye
Ekim ayı konut fiyat endeksi açıklandı. Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatları ekim ayında yıllık yüzde 26.8 oranında arttı. Reel olarak ise yüzde 14.7... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T11:00+0300
2024-11-18T11:00+0300
2024-11-18T11:00+0300
ekonomi
konut fiyatları
emlak
merkez bankası
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Merkez Bankası 2024 Ekim ayı konut endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26.8 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 14.7 oranında azaldı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında artarak 151,1 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14,7 oranında azalış gösterdi.Büyükşehirlerde de konut fiyatları arttıİstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,1, 2,8 ve 4,5 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 21,2, 32,5 ve 28,7 oranlarında artış gösterdi.
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konut fiyatları, emlak, merkez bankası
konut fiyatları, emlak, merkez bankası
Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatları ekimde yüzde 2,1 arttı
Ekim ayı konut fiyat endeksi açıklandı. Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatları ekim ayında yıllık yüzde 26.8 oranında arttı. Reel olarak ise yüzde 14.7 oranında azaldı.
Merkez Bankası 2024 Ekim ayı konut endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26.8 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 14.7 oranında azaldı.
Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında artarak 151,1 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14,7 oranında azalış gösterdi.
Büyükşehirlerde de konut fiyatları arttı
İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,1, 2,8 ve 4,5 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 21,2, 32,5 ve 28,7 oranlarında artış gösterdi.