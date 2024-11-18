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Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatları ekimde yüzde 2,1 arttı

Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatları ekimde yüzde 2,1 arttı

Sputnik Türkiye

Ekim ayı konut fiyat endeksi açıklandı. Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatları ekim ayında yıllık yüzde 26.8 oranında arttı. Reel olarak ise yüzde 14.7... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T11:00+0300

2024-11-18T11:00+0300

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ekonomi

konut fiyatları

emlak

merkez bankası

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Merkez Bankası 2024 Ekim ayı konut endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26.8 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 14.7 oranında azaldı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında artarak 151,1 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14,7 oranında azalış gösterdi.Büyükşehirlerde de konut fiyatları arttıİstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,1, 2,8 ve 4,5 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 21,2, 32,5 ve 28,7 oranlarında artış gösterdi.

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konut fiyatları, emlak, merkez bankası