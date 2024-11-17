Tabelalar değişecek: Benzine indirim geliyor

Benzin ve motorin

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren geçerli 62 kuruşluk bir indirim bekleniyor.