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AFAD açıkladı: Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/tabelalar-degisecek-benzine-indirim-geliyor-1090489516.html
Tabelalar değişecek: Benzine indirim geliyor
Tabelalar değişecek: Benzine indirim geliyor
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına pazartesi gece... 17.11.2024, Sputnik Türkiye
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benzin, benzin indirim, benzin zam, akaryakıt fiyatları
benzin, benzin indirim, benzin zam, akaryakıt fiyatları

Tabelalar değişecek: Benzine indirim geliyor

10:58 17.11.2024 (güncellendi: 11:52 17.11.2024)
Benzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2024
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Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren geçerli 62 kuruşluk bir indirim bekleniyor.
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