https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/tabelalar-degisecek-benzine-indirim-geliyor-1090489516.html
Tabelalar değişecek: Benzine indirim geliyor
Tabelalar değişecek: Benzine indirim geliyor
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına pazartesi gece... 17.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-17T10:58+0300
2024-11-17T10:58+0300
2024-11-17T11:52+0300
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benzin, benzin indirim, benzin zam, akaryakıt fiyatları
benzin, benzin indirim, benzin zam, akaryakıt fiyatları
Tabelalar değişecek: Benzine indirim geliyor
10:58 17.11.2024 (güncellendi: 11:52 17.11.2024)
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına pazartesi gece yarısından itibaren geçerli 62 kuruşluk bir indirim bekleniyor.