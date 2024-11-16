https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/mhp-genel-baskani-bahceli-kick-boks-avrupa-ucuncusu-olan-aybuke-kilinci-kabul-etti-1090477382.html
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kick Boks Avrupa üçüncüsü olan Aybüke Kılınç'ı kabul etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kick Boks Avrupa üçüncüsü olan Aybüke Kılınç'ı kabul etti
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kick Boks'ta Avrupa üçüncülüğü kazanan Kılınç'ı kabul etti 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T14:43+0300
2024-11-16T14:43+0300
2024-11-16T14:43+0300
türkiye
mhp
devlet bahçeli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090477229_0:86:768:518_1920x0_80_0_0_33329ef37f9a425ea9100fe4821febff.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası 50 kilogram finalinde Avrupa üçüncülüğü kazanan Osmaniyeli milli sporcu Aybüke Kılınç'ı makamında kabul etti.MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyaret sırasında Kılınç'ın, Genel Başkan Bahçeli'ye boks eldivenlerini ve milli formasını hediye ettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/cumhurbaskani-basdanismani-mehmet-ucum-bahcelinin-ocalan-cagrisindan-erdoganin-haberi-vardi-1090423186.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090477229_0:14:768:590_1920x0_80_0_0_153a17fdda66ff1be45cac6c141eaeaa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mhp, devlet bahçeli
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kick Boks Avrupa üçüncüsü olan Aybüke Kılınç'ı kabul etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kick Boks'ta Avrupa üçüncülüğü kazanan Kılınç'ı kabul etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası 50 kilogram finalinde Avrupa üçüncülüğü kazanan Osmaniyeli milli sporcu Aybüke Kılınç'ı makamında kabul etti.
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyaret sırasında Kılınç'ın, Genel Başkan Bahçeli'ye boks eldivenlerini ve milli formasını hediye ettiği belirtildi.