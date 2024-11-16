https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/mhp-genel-baskani-bahceli-kick-boks-avrupa-ucuncusu-olan-aybuke-kilinci-kabul-etti-1090477382.html

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kick Boks Avrupa üçüncüsü olan Aybüke Kılınç'ı kabul etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kick Boks Avrupa üçüncüsü olan Aybüke Kılınç'ı kabul etti

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kick Boks'ta Avrupa üçüncülüğü kazanan Kılınç'ı kabul etti 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T14:43+0300

2024-11-16T14:43+0300

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türkiye

mhp

devlet bahçeli

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası 50 kilogram finalinde Avrupa üçüncülüğü kazanan Osmaniyeli milli sporcu Aybüke Kılınç'ı makamında kabul etti.MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyaret sırasında Kılınç'ın, Genel Başkan Bahçeli'ye boks eldivenlerini ve milli formasını hediye ettiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/cumhurbaskani-basdanismani-mehmet-ucum-bahcelinin-ocalan-cagrisindan-erdoganin-haberi-vardi-1090423186.html

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