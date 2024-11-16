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CHP Genel Başkanı Özel: Biz parti içinde adaylık tartışmalarını bir kenara bıraktık
CHP Genel Başkanı Özel: Biz parti içinde adaylık tartışmalarını bir kenara bıraktık
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti içinde adaylık tartışmalarını bir kenara bıraktıklarını belirtirken, muhalefete yan yana durma çağırısında bulundu. 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T16:42+0300
2024-11-16T16:42+0300
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İstanbul'da düzenlenen "Demokrasi Yoluna Dönüş Forumu"nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, muhalefete çağrıda bulundu. Özel, "Biz parti içinde adaylık tartışmalarını bir kenara bıraktık. Benim muhalefete de çağrım, iktidarın istediği savrulmayı yaşamadan, yan yana durma kültürüne sahip olarak, geçen sefer ki hatalardan ders alarak bu ülkenin geleceğine bu ülkenin bütün demokratlarının, siyasi arenadaki bütün temsilcilerinin hep birlikte sahip çıkması elzemdir" dedi. Özel, iktidar olduklarında yönetim sistemi önerilerinin güçlü parlamento, katıksız kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğüne dayanan kamu yönetimi olacağını söyledi. AK Parti iktidarının 22 yıldır fay hatlarını görünür kılma çabası içinde olduğunu söyleyen Özel, "Önce o ayrılık görünür olsun sonra taraflar birbirinden uzaklaşsın. İki taraf kutuplaşsın. Bizim taraf arkamda kalabalıklaşsın. Bugün de işin özü şu: Sayın Erdoğan, seçmenin kulağına şunu söylemeye çalışıyor; 'Evet biliyorum, açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama tehlike büyük bir kez daha benim arkama geçmelisin.' diyor." diye konuştu.CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde milletin yanında durduğunu belirten Özel, şöyle devam etti:Türkiye'nin demokrasi algısı endeksinde 53 ülke arasında 47'nci sırada olduğunu dile getiren Özel, "Economist Intelligence Unit'in 2024'teki Küresel Demokrasi Raporu'nda 167 ülke arasında 102'nci sıradayız. Yine 2024'te Hukukun Üstünlüğü Endeksi raporuna göre 142 ülke arasında 117'nci sıradayız ve içinde bulunduğumuz günlerde bambaşka bir demokrasi tarifiyle karşı karşıyayız." görüşünü paylaştı.Akıl dışı bir dönemÖzel, ülkede bir sorunun olduğunu inkar edip o sorunun doğurduğu meseleyi çözmek için kişisel ilişkilere ve pazarlıklara girilen akıl dışı bir dönemde olunduğunu belirterek, "Gelsin, konuşsun, bitirsin, özgürlüğünü kazansın. Bu sırada da Cumhurbaşkanı yeniden seçilme hakkı alsın. Bunu bir paragrafta, bu somutlukla söylenebilecek kadar meselenin çığırından çıktığı bir süreci yaşıyoruz. O yüzden burada sağlıkla tartışmalar yapmak mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:"Gerçek gündemimizde kayyumlara karşı çıkmak ve demokrasiyi savunmak var. Parti ayrımı yapmaksızın kayyum politikasının karşısında olacağız. Kendi belediye başkanımızı da savunacağız, son günlerde suni bir tartışmayı aslında yerindelik denetimi yapamayacakları bir süreci, yani belediyelerin mali ve yönetimsel özerkliği bir yerde duruyorken, sadece hukuka uygunluk denetimi yapabileceklerken, kendi kaybettikleri ahlaki zemini, bizim sahip olduğumuz ahlaki üstünlüğü tartışmaya açmak üzere atılan adımları da görmek ve bu konuya bir dikkat çekmek gerekiyor. Meselenin kendisi şu, Adalet ve Kalkınma Partisinin bugünkü yönetimi, 'Biz temiz belediyecilik yaptık, biz kayırmacılık yapmadık, biz kent suçları işlemedik, biz israf etmedik, biz yolsuzluk yapmadığa" bu milleti ikna edemeyeceğini artık görmüş. O yüzden tencere dibin kara, seninki benden karaya getirmeye çalışıyorlar meseleyi."Konuşmasında müfettişlere de seslenen Özel, şunları kaydetti:"Ben görevi denetim olan bütün müfettişlere şunu söylüyorum. Çok kutsal bir iş yapıyorsunuz. Bu ülkenin kaynaklarını denetlemek sizin göreviniz. Bunu hukuka uygun yaptığınız takdirde başımızın üzerindesiniz, hiçbir belediye başkanımın veremeyeceği bir hesap yok ama suç icat etmek üzere görevlendirildiyseniz ve gelip 'Bunları karıştırın, bulaştırın, ortalığı bulanıklaştırın, bunları tartışmaya açın' diyorsanız, bunu diyenlere hizmet ediyorsanız o zaman yapılan her açıklamayı, atılan her imzayı tarih önünde takip edeceğimize ve hesabını soracağımıza da söz veriyoruz. Devlet memuru olanlara sonuna kadar saygımız, iktidarın celladı olanlara da sonuna kadar takibimizin kararlılığı içinde olduğumuzu burada ifade etmek isterim."Muhalefete seslendiÖzel, Türkiye İttifakı'nın Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yeniden iktidar olmasını beklediklerini kaydederek, "Bugün iktidarın tek umudu, muhalefetin parça parça olmasıdır. Tek umudu muhalefetin savrulmasıdır. Tek umudu muhalefetin birbiriyle tartışmasıdır. Bundan sonraki umudu da muhalefet partilerinin kendi içlerinde yapabilecekleri lüzumsuz tartışmalardır." diye konuştu.Erken seçim olmadığı takdirde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağını ve erken seçim çağrılarına ise seçim zamanında yapılacak yanıtları aldıklarını belirten Özel, şunları kaydetti:"O zaman kendisi aday değildir, AK Parti'nin bir aday sorunu vardır. 'Mevcut İçişleri Bakanı mı, bir önceki mi?', 'Mevcut MİT Başkanı mı, bir önceki mi?' ya da 'Mevcut damatlardan hangisi?' soruları ortada dururken işiyle gücüyle meşgul ve son derece başarılı Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarını adaylık tartışmasının içine sokmak, ikili bir tartışma yaratmak, parti içi gündemler yapmak sadece ve sadece sarayın ve onun destekçisi Devlet Bahçeli'nin hesabına gelen bir meseledir. Biz parti içinde adaylık tartışmalarını bir kenara bıraktık. Benim muhalefete de çağrım, iktidarın istediği savrulmayı yaşamadan, yan yana durma kültürüne sahip olarak, geçen seferki hatalardan ders alarak bu ülkenin geleceğine bu ülkenin bütün demokratlarının, siyasi arenadaki bütün temsilcilerinin hep birlikte sahip çıkması elzemdir."
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, kayyum
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, kayyum

CHP Genel Başkanı Özel: Biz parti içinde adaylık tartışmalarını bir kenara bıraktık

16:42 16.11.2024
© Adem KutucuÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
© Adem Kutucu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti içinde adaylık tartışmalarını bir kenara bıraktıklarını belirtirken, muhalefete yan yana durma çağırısında bulundu.
İstanbul'da düzenlenen "Demokrasi Yoluna Dönüş Forumu"nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, muhalefete çağrıda bulundu. Özel, "Biz parti içinde adaylık tartışmalarını bir kenara bıraktık. Benim muhalefete de çağrım, iktidarın istediği savrulmayı yaşamadan, yan yana durma kültürüne sahip olarak, geçen sefer ki hatalardan ders alarak bu ülkenin geleceğine bu ülkenin bütün demokratlarının, siyasi arenadaki bütün temsilcilerinin hep birlikte sahip çıkması elzemdir" dedi.
Özel, iktidar olduklarında yönetim sistemi önerilerinin güçlü parlamento, katıksız kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğüne dayanan kamu yönetimi olacağını söyledi. AK Parti iktidarının 22 yıldır fay hatlarını görünür kılma çabası içinde olduğunu söyleyen Özel, "Önce o ayrılık görünür olsun sonra taraflar birbirinden uzaklaşsın. İki taraf kutuplaşsın. Bizim taraf arkamda kalabalıklaşsın. Bugün de işin özü şu: Sayın Erdoğan, seçmenin kulağına şunu söylemeye çalışıyor; 'Evet biliyorum, açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama tehlike büyük bir kez daha benim arkama geçmelisin.' diyor." diye konuştu.
CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde milletin yanında durduğunu belirten Özel, şöyle devam etti:
"Devlet millet konumlanmasında hep buna bakarım. Eğer devletle millet aynı yerdeyse o ülkede işler yolundadır. Zaten milletin dedikleri devleti yönetiyorsa o da millet tarafından denetlenebiliyorsa, istediği zaman değiştirilebiliyorsa millet bu kudreti kendinde görüyor ve kullanabiliyorsa bir sorun yok ama bir hakim parti ideolojisi ile seçimlerin bile sadece geçmişi ibra etme, bütün kötülükleri temize çekme, gelecek için mutlak bir meşruiyet yaratmaya dönüştürüldüğü araçsal durumda, o zaman milletle devlet ayrışıp bir gün karşı karşıya geliyor. İşte orada milletin safında durmayı bilmek lazım. Bizim CHP olarak demokrasi anlayışımız budur."
Türkiye'nin demokrasi algısı endeksinde 53 ülke arasında 47'nci sırada olduğunu dile getiren Özel, "Economist Intelligence Unit'in 2024'teki Küresel Demokrasi Raporu'nda 167 ülke arasında 102'nci sıradayız. Yine 2024'te Hukukun Üstünlüğü Endeksi raporuna göre 142 ülke arasında 117'nci sıradayız ve içinde bulunduğumuz günlerde bambaşka bir demokrasi tarifiyle karşı karşıyayız." görüşünü paylaştı.

Akıl dışı bir dönem

Özel, ülkede bir sorunun olduğunu inkar edip o sorunun doğurduğu meseleyi çözmek için kişisel ilişkilere ve pazarlıklara girilen akıl dışı bir dönemde olunduğunu belirterek, "Gelsin, konuşsun, bitirsin, özgürlüğünü kazansın. Bu sırada da Cumhurbaşkanı yeniden seçilme hakkı alsın. Bunu bir paragrafta, bu somutlukla söylenebilecek kadar meselenin çığırından çıktığı bir süreci yaşıyoruz. O yüzden burada sağlıkla tartışmalar yapmak mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gerçek gündemimizde kayyumlara karşı çıkmak ve demokrasiyi savunmak var. Parti ayrımı yapmaksızın kayyum politikasının karşısında olacağız. Kendi belediye başkanımızı da savunacağız, son günlerde suni bir tartışmayı aslında yerindelik denetimi yapamayacakları bir süreci, yani belediyelerin mali ve yönetimsel özerkliği bir yerde duruyorken, sadece hukuka uygunluk denetimi yapabileceklerken, kendi kaybettikleri ahlaki zemini, bizim sahip olduğumuz ahlaki üstünlüğü tartışmaya açmak üzere atılan adımları da görmek ve bu konuya bir dikkat çekmek gerekiyor. Meselenin kendisi şu, Adalet ve Kalkınma Partisinin bugünkü yönetimi, 'Biz temiz belediyecilik yaptık, biz kayırmacılık yapmadık, biz kent suçları işlemedik, biz israf etmedik, biz yolsuzluk yapmadığa" bu milleti ikna edemeyeceğini artık görmüş. O yüzden tencere dibin kara, seninki benden karaya getirmeye çalışıyorlar meseleyi."
Konuşmasında müfettişlere de seslenen Özel, şunları kaydetti:
"Ben görevi denetim olan bütün müfettişlere şunu söylüyorum. Çok kutsal bir iş yapıyorsunuz. Bu ülkenin kaynaklarını denetlemek sizin göreviniz. Bunu hukuka uygun yaptığınız takdirde başımızın üzerindesiniz, hiçbir belediye başkanımın veremeyeceği bir hesap yok ama suç icat etmek üzere görevlendirildiyseniz ve gelip 'Bunları karıştırın, bulaştırın, ortalığı bulanıklaştırın, bunları tartışmaya açın' diyorsanız, bunu diyenlere hizmet ediyorsanız o zaman yapılan her açıklamayı, atılan her imzayı tarih önünde takip edeceğimize ve hesabını soracağımıza da söz veriyoruz. Devlet memuru olanlara sonuna kadar saygımız, iktidarın celladı olanlara da sonuna kadar takibimizin kararlılığı içinde olduğumuzu burada ifade etmek isterim."

Muhalefete seslendi

Özel, Türkiye İttifakı'nın Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yeniden iktidar olmasını beklediklerini kaydederek, "Bugün iktidarın tek umudu, muhalefetin parça parça olmasıdır. Tek umudu muhalefetin savrulmasıdır. Tek umudu muhalefetin birbiriyle tartışmasıdır. Bundan sonraki umudu da muhalefet partilerinin kendi içlerinde yapabilecekleri lüzumsuz tartışmalardır." diye konuştu.
Erken seçim olmadığı takdirde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağını ve erken seçim çağrılarına ise seçim zamanında yapılacak yanıtları aldıklarını belirten Özel, şunları kaydetti:
"O zaman kendisi aday değildir, AK Parti'nin bir aday sorunu vardır. 'Mevcut İçişleri Bakanı mı, bir önceki mi?', 'Mevcut MİT Başkanı mı, bir önceki mi?' ya da 'Mevcut damatlardan hangisi?' soruları ortada dururken işiyle gücüyle meşgul ve son derece başarılı Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarını adaylık tartışmasının içine sokmak, ikili bir tartışma yaratmak, parti içi gündemler yapmak sadece ve sadece sarayın ve onun destekçisi Devlet Bahçeli'nin hesabına gelen bir meseledir. Biz parti içinde adaylık tartışmalarını bir kenara bıraktık. Benim muhalefete de çağrım, iktidarın istediği savrulmayı yaşamadan, yan yana durma kültürüne sahip olarak, geçen seferki hatalardan ders alarak bu ülkenin geleceğine bu ülkenin bütün demokratlarının, siyasi arenadaki bütün temsilcilerinin hep birlikte sahip çıkması elzemdir."
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
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