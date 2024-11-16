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Bilim insanlarından çığır açan buluş: İnsan kanı kullanılarak kemik onarımı sağlanabilecek
Bilim insanlarından çığır açan buluş: İnsan kanı kullanılarak kemik onarımı sağlanabilecek
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Araştırmacılar, hastaların kanından elde edilen özel malzemelerle kemik iyileşmesini hızlandırmayı sağlayacak yenilikçi bir yöntem geliştirmeyi başardı. Bu... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T11:41+0300
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İngiltere'de bulunan Nottingham Üniversitesi araştırmacıları, yaralanmalara ve hastalıklarla savaşmak için kan kullanarak kemik onarımında süper güce dönüştürmeyi başardı. Bilim insanları hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde, hayvanların kanlarını kullanarak hayvan kemiklerini etkili bir şekilde onarmanın yolunu buldular.Vücudun kendi kendini onarma yeteneğinden ilham alan uzmanlar, kanın yenilenme gücünden yararlanmanın yolunu buldu ve yarattıkları madde ile kanın hasarlı kemiklerin onarma potansiyelini açığa çıkardı. Biyolojiyi yeniden yaratmak yerine işbirliği yaptıklarını açıklayan uzmanlar, insan vücudunda kesik ve sıyrık gibi küçük yaralanmaları onarmada inanılmaz derecede etkili bir yöntem geliştirdiklerini duyurdu.Doku yenilenmesinin karmaşık sürecini çözümlemeyi hedefleyen bilim insanları, doğal iyileşme süreçlerini taklit ederek doku yenilenmesini hızlandıran canlı maddeler üretmek için peptit molekülleri kullandı. Sentetik peptitleri hastanın kendi kanıyla birleştirerek kendi kendini onaran bir madde elde ettiler.Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda başarılı olduğu görülen bu yeni yöntemle, uzmanlar hastaların kendi kanını kullanarak hızlıca tedavi etmeyi amaçlıyor. Buluş, kişiye özel tedavi yöntemleri için yeni bir potansiyel oluşuyor.
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yaşam, sağlık, teknoloji, insan kanı, kemik, iyileşmek, hayvan, deney, gelişme, araştırma, keşif
yaşam, sağlık, teknoloji, insan kanı, kemik, iyileşmek, hayvan, deney, gelişme, araştırma, keşif

Bilim insanlarından çığır açan buluş: İnsan kanı kullanılarak kemik onarımı sağlanabilecek

11:41 16.11.2024
© Fotoğraf : University of NottinghamBilim insanları, yaralanmalarla ve hastalıklarla savaşmak için kanı kemik onarımında süper güce dönüştürüyor
Bilim insanları, yaralanmalarla ve hastalıklarla savaşmak için kanı kemik onarımında süper güce dönüştürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
© Fotoğraf : University of Nottingham
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Araştırmacılar, hastaların kanından elde edilen özel malzemelerle kemik iyileşmesini hızlandırmayı sağlayacak yenilikçi bir yöntem geliştirmeyi başardı. Bu buluşla, biyolojik yenilenmeyi güçlendirerek kişiye özel tedaviye olanak tanıyabilmesiyle umut verici bir adım olarak görülüyor.
İngiltere'de bulunan Nottingham Üniversitesi araştırmacıları, yaralanmalara ve hastalıklarla savaşmak için kan kullanarak kemik onarımında süper güce dönüştürmeyi başardı. Bilim insanları hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde, hayvanların kanlarını kullanarak hayvan kemiklerini etkili bir şekilde onarmanın yolunu buldular.
Vücudun kendi kendini onarma yeteneğinden ilham alan uzmanlar, kanın yenilenme gücünden yararlanmanın yolunu buldu ve yarattıkları madde ile kanın hasarlı kemiklerin onarma potansiyelini açığa çıkardı. Biyolojiyi yeniden yaratmak yerine işbirliği yaptıklarını açıklayan uzmanlar, insan vücudunda kesik ve sıyrık gibi küçük yaralanmaları onarmada inanılmaz derecede etkili bir yöntem geliştirdiklerini duyurdu.
Doku yenilenmesinin karmaşık sürecini çözümlemeyi hedefleyen bilim insanları, doğal iyileşme süreçlerini taklit ederek doku yenilenmesini hızlandıran canlı maddeler üretmek için peptit molekülleri kullandı. Sentetik peptitleri hastanın kendi kanıyla birleştirerek kendi kendini onaran bir madde elde ettiler.
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda başarılı olduğu görülen bu yeni yöntemle, uzmanlar hastaların kendi kanını kullanarak hızlıca tedavi etmeyi amaçlıyor. Buluş, kişiye özel tedavi yöntemleri için yeni bir potansiyel oluşuyor.
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