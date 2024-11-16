https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/benzin-fiyatlarina-pazartesi-ayari-indirim-geliyor-1090471776.html
Benzin fiyatlarına 'pazartesi' ayarı: İndirim geliyor
Benzin fiyatlarına 'pazartesi' ayarı: İndirim geliyor
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarındaki yaşanan düşüş nedeniyle benzin fiyatlarında pazartesi gece yarısından itibaren indirim yapılması bekleniyor. 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T12:17+0300
2024-11-16T12:17+0300
2024-11-16T12:17+0300
ekonomi
benzin
benzin istasyonu
benzin fiyatları
motorin
indirim
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Petrol fiyatları dolardaki güçlenmenin etkisi ile haftalık kayıplarını derinleştirdi. Petrolde ibrenin tersine dönmesiyle akaryakıtta rafineri çıkış fiyatlarında da değişiklikler yaşanıyor.62 kuruş indirim bekleniyorPazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine indirim gelmesi bekleniyor. Pompadaki 62 kuruşluk indirimle benzin, İstanbul'da 42.28, Ankara'da 42.71, İzmir'de 43.17 liraya gerileyecek.Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/akaryakit-istasyonlarina-1-ocak-uyarisi-yil-sonuna-kadar-sure-1090249669.html
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Benzin fiyatlarına 'pazartesi' ayarı: İndirim geliyor
Petrol fiyatlarındaki yaşanan düşüş nedeniyle benzin fiyatlarında pazartesi gece yarısından itibaren indirim yapılması bekleniyor.
Petrol fiyatları dolardaki güçlenmenin etkisi ile haftalık kayıplarını derinleştirdi. Petrolde ibrenin tersine dönmesiyle akaryakıtta rafineri çıkış fiyatlarında da değişiklikler yaşanıyor.
62 kuruş indirim bekleniyor
Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine indirim gelmesi bekleniyor. Pompadaki 62 kuruşluk indirimle benzin, İstanbul'da 42.28, Ankara'da 42.71, İzmir'de 43.17 liraya gerileyecek.
Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.