https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/benzin-fiyatlarina-pazartesi-ayari-indirim-geliyor-1090471776.html

Benzin fiyatlarına 'pazartesi' ayarı: İndirim geliyor

Benzin fiyatlarına 'pazartesi' ayarı: İndirim geliyor

Sputnik Türkiye

Petrol fiyatlarındaki yaşanan düşüş nedeniyle benzin fiyatlarında pazartesi gece yarısından itibaren indirim yapılması bekleniyor. 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T12:17+0300

2024-11-16T12:17+0300

2024-11-16T12:17+0300

ekonomi

benzin

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Petrol fiyatları dolardaki güçlenmenin etkisi ile haftalık kayıplarını derinleştirdi. Petrolde ibrenin tersine dönmesiyle akaryakıtta rafineri çıkış fiyatlarında da değişiklikler yaşanıyor.62 kuruş indirim bekleniyorPazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine indirim gelmesi bekleniyor. Pompadaki 62 kuruşluk indirimle benzin, İstanbul'da 42.28, Ankara'da 42.71, İzmir'de 43.17 liraya gerileyecek.Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/akaryakit-istasyonlarina-1-ocak-uyarisi-yil-sonuna-kadar-sure-1090249669.html

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