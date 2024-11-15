https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/turkiyede-hava-kirliligi-kaynakli-olum-orani-en-fazla-olan-9-sehir-aciklandi-1090459037.html

Türkiye'de hava kirliliği kaynaklı ölüm oranı en fazla olan 9 şehir açıklandı

Türkiye'de hava kirliliği kaynaklı ölüm oranı en fazla olan 9 şehir açıklandı

Sputnik Türkiye

Dünya'da giderek artan hava kirliliğinde ölüm oranı 2. sıraya yükselirken Türkiye'de 68 bin 440 kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

hava kirliliği

ölüm

ölüm nedeni

ölüm riski

istanbul

izmir

adana

balıkesir

bursa

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Hava kirliliğine bağlı ölüm oranlarında Türkiye'de 68 bin 440 hastanın hayatını kaybettiği açıklandı.Çevre kirliliği nedeniyle artan hastalıklarda hava kirliliğine bağlı ölümlerde artış yaşandı. Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının yanı sıra hava kirliliği kaynaklı ölümlerde 68 bin 440 kişi hayatını kaybetti. Hastalığın yol açtığı KOAH yüzde 47.91, İnme yüzde 27.44, İstemik Kalp Hastalığı yüzde 27.73 ve Diyabet yüzde 17.01 ölüme neden oldu. Türkiye'de İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Balıkesir, Bursa, Mersin, Manisa ve Aydın en çok hava kirliliği kaynaklı ölümün yaşandığı 9 il oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/arastirma-hava-kirliligi-tup-bebek-tedavisinin-basari-ihtimalini-azaltiyor-1085684543.html

türkiye

istanbul

izmir

adana

balıkesir

bursa

ankara

mersin

manisa

aydın

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Sputnik Türkiye

hava kirliliği, ölüm, ölüm nedeni, ölüm riski, istanbul, izmir, adana, balıkesir, bursa, ankara, mersin, manisa, aydın