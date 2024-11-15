https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/turkiyede-hava-kirliligi-kaynakli-olum-orani-en-fazla-olan-9-sehir-aciklandi-1090459037.html
Türkiye'de hava kirliliği kaynaklı ölüm oranı en fazla olan 9 şehir açıklandı
Türkiye'de hava kirliliği kaynaklı ölüm oranı en fazla olan 9 şehir açıklandı
Sputnik Türkiye
Dünya'da giderek artan hava kirliliğinde ölüm oranı 2. sıraya yükselirken Türkiye'de 68 bin 440 kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T20:41+0300
2024-11-15T20:41+0300
2024-11-15T20:41+0300
türkiye
hava kirliliği
ölüm
ölüm nedeni
ölüm riski
istanbul
izmir
adana
balıkesir
bursa
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Hava kirliliğine bağlı ölüm oranlarında Türkiye'de 68 bin 440 hastanın hayatını kaybettiği açıklandı.Çevre kirliliği nedeniyle artan hastalıklarda hava kirliliğine bağlı ölümlerde artış yaşandı. Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının yanı sıra hava kirliliği kaynaklı ölümlerde 68 bin 440 kişi hayatını kaybetti. Hastalığın yol açtığı KOAH yüzde 47.91, İnme yüzde 27.44, İstemik Kalp Hastalığı yüzde 27.73 ve Diyabet yüzde 17.01 ölüme neden oldu. Türkiye'de İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Balıkesir, Bursa, Mersin, Manisa ve Aydın en çok hava kirliliği kaynaklı ölümün yaşandığı 9 il oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/arastirma-hava-kirliligi-tup-bebek-tedavisinin-basari-ihtimalini-azaltiyor-1085684543.html
türkiye
istanbul
izmir
adana
balıkesir
bursa
ankara
mersin
manisa
aydın
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hava kirliliği, ölüm, ölüm nedeni, ölüm riski, istanbul, izmir, adana, balıkesir, bursa, ankara, mersin, manisa, aydın
hava kirliliği, ölüm, ölüm nedeni, ölüm riski, istanbul, izmir, adana, balıkesir, bursa, ankara, mersin, manisa, aydın
Türkiye'de hava kirliliği kaynaklı ölüm oranı en fazla olan 9 şehir açıklandı
Dünya'da giderek artan hava kirliliğinde ölüm oranı 2. sıraya yükselirken Türkiye'de 68 bin 440 kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Hava kirliliğine bağlı en çok ölüm yaşanan iller arasında İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Balıkesir, Bursa, Mersin, Manisa ve Aydın başı çeken şehirler oldu.
Hava kirliliğine bağlı ölüm oranlarında Türkiye'de 68 bin 440 hastanın hayatını kaybettiği açıklandı.
Çevre kirliliği nedeniyle artan hastalıklarda hava kirliliğine bağlı ölümlerde artış yaşandı. Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının yanı sıra hava kirliliği kaynaklı ölümlerde 68 bin 440 kişi hayatını kaybetti. Hastalığın yol açtığı KOAH yüzde 47.91, İnme yüzde 27.44, İstemik Kalp Hastalığı yüzde 27.73 ve Diyabet yüzde 17.01 ölüme neden oldu.
Türkiye'de İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Balıkesir, Bursa, Mersin, Manisa ve Aydın en çok hava kirliliği kaynaklı ölümün yaşandığı 9 il oldu.