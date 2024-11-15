TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ne zaman kadın-erkek girişimci sayısını yarı yarıya yaparsak Türkiye zengin olacak

Bugün Japonya ekonomisiyle aynı noktaya gelmek istiyorsak girişimci sayımızı artırmamız gerekiyor. Bu potansiyel en çok genç ve kadınlarda var. Biz 2007 yılında kadınlarla ilgili çalışmalara başladığımızda toplam girişimcilerdeki kadın payı yüzde 4.5'di. Şimdi yüzde 12'ler civarına geldi. Neredeyse kadınların oranı yüzde 100 arttı. Çünkü erkeklerle çabaladık çabaladık, işte sayımız bu kadar. Ama potansiyelde kullanamadığımız yer kadınlardı. Ne zaman kadın-erkek girişimci sayısını yarı yarıya yaparsak Türkiye zengin olacak. Hedef 2 milyon kadın girişimci ve bunu istiyoruz. Yolumuz daha uzun.