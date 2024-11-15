TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ne zaman kadın-erkek girişimci sayısını yarı yarıya yaparsak Türkiye zengin olacak

Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin iki yıl sonra ilk kez Scholz ile görüştü: 'NATO'nun saldırgan politikasının sonucu'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Roma'da teknik direktör arayışı sürüyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Vatandaşlardan ‘Çözüm hangi partide?’ sorusuna yanıt: Hiçbiri
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tip-1 diyabet hastalarında sensörün önemi: Bize alarm veriyor, hemen müdahale etme şansımız oluyor
12:05
84 dk
HABER MASASI
1990'larda Moda
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
The Beatles’ın 50 yıl sonra yapay zeka ile düzenlenen şarkısı Grammy’ye aday gösterildi
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Bülent Kerimoğlu: CHP hiç kimsenin kariyer planlarına alet edilecek bir araç değildir
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Ukrayna'ya verilen silahlar, Avrupa iç pazarında yayılabilir. Mafyalaşma ve çeteleşme başlayabilir'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
AİDS kabusu geri mi döndü?
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
19:17
8 dk
ÖZEL HABER
Veteriner Hekimler Derneği'nden kuş gribi tehdidine karşı uyarı: Önlem alınmazsa salgın olabilir
19:33
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Bir Garip Orhan Veli'
19:43
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘İngilizler geçmişte olduğu gibi yeniden bizim demiryollarımıza konacaklar’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni ‘çözüm süreci’ tartışmaları
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TÖB-SEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek: 'Başka ülkede ödül verilmez, lisansı iptal edilirdi'
12:05
84 dk
HABER MASASI
1990'lar, Türk müziği için bir değişim ve yeniliğin ön planda olduğu bir dönem.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yetersiz zekadakilerin bilge olduğu filmler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Emekliler arasındaki büyük eşitsizlik: ‘Acil bir kademeli emeklilik sistemi çıkarılmalı’
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Rize depremi ne anlatıyor?
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
TARİHTE BUGÜN
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu: 'Ayşe tatile çıksın'
20:35
15 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Özuğurlu: Erdoğan'ın 'İsrail ile ilişkileri kopardık' sözü gerçekçi değil
20:53
4 dk
ÖZEL HABER
Trump’ın savunma bakanı adayındaki dövmelerin sırrı ne?
22:22
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/tobb-baskani-hisarciklioglu-ne-zaman-kadin-erkek-girisimci-sayisini-yari-yariya-yaparsak-turkiye-1090455589.html
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ne zaman kadın-erkek girişimci sayısını yarı yarıya yaparsak Türkiye zengin olacak
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ne zaman kadın-erkek girişimci sayısını yarı yarıya yaparsak Türkiye zengin olacak
Sputnik Türkiye
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'deki kadın girişimci sayısını 2 milyona ulaştırmayı hedeflediklerini belirttiği... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T18:24+0300
2024-11-15T18:30+0300
ekonomi
rifat hisarcıklıoğlu
tobb
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)
izmir
kadın
erkek
zengin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/0f/1048929271_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_6e2583ab2ff0e55329c3f66bd4dc6714.jpg
İzmir'de 'İkinci Yüzyılın Ekonomisi' temasıyla G3 Girişimci Zirvesi'nde yaptığı konuşmasında İzmir'in çağdaş bir vizyonla markalaştığını ve kültürüyle ön plana çıktığını belirten Hisarcıklıoğlu, girişimcilik tavsiyelerinde bulundu.Zenginliğin tek ilacının girişimcilikten geçtiğini, Türkiye'nin zengin olması için de Türkiye Girişimciler Kurulunu kurduklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'deki girişimci sayısının Japonya'daki girişimci sayısının yarısı olduğuna dikkati çekti.Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:Hisarcıklıoğlu, üniversitelerde eğitim gören genç kızlar için çalışmalar yürütülmesi gerektiğini, başarılı kadın girişimcilerin genç kızlara başarılarını anlatması gerektiğini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230906/hisarciklioglu-is-dunyasi-olarak-ulkemizin-hedefleri-yonunde-tum-gucumuzle-calismaya-devam-edecegiz-1075244108.html
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/0f/1048929271_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_96ad37e4106d112b42a0f4cdf2364abb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rifat hisarcıklıoğlu, tobb, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), izmir, kadın, erkek, zengin
rifat hisarcıklıoğlu, tobb, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), izmir, kadın, erkek, zengin

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ne zaman kadın-erkek girişimci sayısını yarı yarıya yaparsak Türkiye zengin olacak

18:24 15.11.2024 (güncellendi: 18:30 15.11.2024)
© AARifat Hisarcıklıoğlu
Rifat Hisarcıklıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© AA
Abone ol
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'deki kadın girişimci sayısını 2 milyona ulaştırmayı hedeflediklerini belirttiği konuşmasında kadın-erkek girişimci sayısının yarı yarıya olması halinde Türkiye'nin zengin olacağını dile getirdi.
İzmir'de 'İkinci Yüzyılın Ekonomisi' temasıyla G3 Girişimci Zirvesi'nde yaptığı konuşmasında İzmir'in çağdaş bir vizyonla markalaştığını ve kültürüyle ön plana çıktığını belirten Hisarcıklıoğlu, girişimcilik tavsiyelerinde bulundu.
Zenginliğin tek ilacının girişimcilikten geçtiğini, Türkiye'nin zengin olması için de Türkiye Girişimciler Kurulunu kurduklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'deki girişimci sayısının Japonya'daki girişimci sayısının yarısı olduğuna dikkati çekti.
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

Bugün Japonya ekonomisiyle aynı noktaya gelmek istiyorsak girişimci sayımızı artırmamız gerekiyor. Bu potansiyel en çok genç ve kadınlarda var. Biz 2007 yılında kadınlarla ilgili çalışmalara başladığımızda toplam girişimcilerdeki kadın payı yüzde 4.5'di. Şimdi yüzde 12'ler civarına geldi. Neredeyse kadınların oranı yüzde 100 arttı. Çünkü erkeklerle çabaladık çabaladık, işte sayımız bu kadar. Ama potansiyelde kullanamadığımız yer kadınlardı. Ne zaman kadın-erkek girişimci sayısını yarı yarıya yaparsak Türkiye zengin olacak. Hedef 2 milyon kadın girişimci ve bunu istiyoruz. Yolumuz daha uzun.

Hisarcıklıoğlu, üniversitelerde eğitim gören genç kızlar için çalışmalar yürütülmesi gerektiğini, başarılı kadın girişimcilerin genç kızlara başarılarını anlatması gerektiğini dile getirdi.
Rifat Hisarcıklıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2023
EKONOMİ
Hisarcıklıoğlu: İş dünyası olarak ülkemizin hedefleri yönünde tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz
6 Eylül 2023, 16:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала