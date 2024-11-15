https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/tobb-baskani-hisarciklioglu-ne-zaman-kadin-erkek-girisimci-sayisini-yari-yariya-yaparsak-turkiye-1090455589.html
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ne zaman kadın-erkek girişimci sayısını yarı yarıya yaparsak Türkiye zengin olacak
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ne zaman kadın-erkek girişimci sayısını yarı yarıya yaparsak Türkiye zengin olacak
Sputnik Türkiye
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'deki kadın girişimci sayısını 2 milyona ulaştırmayı hedeflediklerini belirttiği... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T18:24+0300
2024-11-15T18:24+0300
2024-11-15T18:30+0300
ekonomi
rifat hisarcıklıoğlu
tobb
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)
izmir
kadın
erkek
zengin
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İzmir'de 'İkinci Yüzyılın Ekonomisi' temasıyla G3 Girişimci Zirvesi'nde yaptığı konuşmasında İzmir'in çağdaş bir vizyonla markalaştığını ve kültürüyle ön plana çıktığını belirten Hisarcıklıoğlu, girişimcilik tavsiyelerinde bulundu.Zenginliğin tek ilacının girişimcilikten geçtiğini, Türkiye'nin zengin olması için de Türkiye Girişimciler Kurulunu kurduklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'deki girişimci sayısının Japonya'daki girişimci sayısının yarısı olduğuna dikkati çekti.Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:Hisarcıklıoğlu, üniversitelerde eğitim gören genç kızlar için çalışmalar yürütülmesi gerektiğini, başarılı kadın girişimcilerin genç kızlara başarılarını anlatması gerektiğini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230906/hisarciklioglu-is-dunyasi-olarak-ulkemizin-hedefleri-yonunde-tum-gucumuzle-calismaya-devam-edecegiz-1075244108.html
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rifat hisarcıklıoğlu, tobb, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), izmir, kadın, erkek, zengin
rifat hisarcıklıoğlu, tobb, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), izmir, kadın, erkek, zengin
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ne zaman kadın-erkek girişimci sayısını yarı yarıya yaparsak Türkiye zengin olacak
18:24 15.11.2024 (güncellendi: 18:30 15.11.2024)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'deki kadın girişimci sayısını 2 milyona ulaştırmayı hedeflediklerini belirttiği konuşmasında kadın-erkek girişimci sayısının yarı yarıya olması halinde Türkiye'nin zengin olacağını dile getirdi.
İzmir'de 'İkinci Yüzyılın Ekonomisi' temasıyla G3 Girişimci Zirvesi'nde yaptığı konuşmasında İzmir'in çağdaş bir vizyonla markalaştığını ve kültürüyle ön plana çıktığını belirten Hisarcıklıoğlu, girişimcilik tavsiyelerinde bulundu.
Zenginliğin tek ilacının girişimcilikten geçtiğini, Türkiye'nin zengin olması için de Türkiye Girişimciler Kurulunu kurduklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'deki girişimci sayısının Japonya'daki girişimci sayısının yarısı olduğuna dikkati çekti.
Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
Bugün Japonya ekonomisiyle aynı noktaya gelmek istiyorsak girişimci sayımızı artırmamız gerekiyor. Bu potansiyel en çok genç ve kadınlarda var. Biz 2007 yılında kadınlarla ilgili çalışmalara başladığımızda toplam girişimcilerdeki kadın payı yüzde 4.5'di. Şimdi yüzde 12'ler civarına geldi. Neredeyse kadınların oranı yüzde 100 arttı. Çünkü erkeklerle çabaladık çabaladık, işte sayımız bu kadar. Ama potansiyelde kullanamadığımız yer kadınlardı. Ne zaman kadın-erkek girişimci sayısını yarı yarıya yaparsak Türkiye zengin olacak. Hedef 2 milyon kadın girişimci ve bunu istiyoruz. Yolumuz daha uzun.
Hisarcıklıoğlu, üniversitelerde eğitim gören genç kızlar için çalışmalar yürütülmesi gerektiğini, başarılı kadın girişimcilerin genç kızlara başarılarını anlatması gerektiğini dile getirdi.