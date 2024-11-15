https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/suruculer-icin-yol-durumu-istanbulda-aksam-trafigi-yuzde-90a-ulasti-1090457297.html

Sürücüler için yol durumu: İstanbul'da akşam trafiği yüzde 90'a ulaştı

Sürücüler için yol durumu: İstanbul'da akşam trafiği yüzde 90'a ulaştı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da haftanın son mesai günü bitiminde trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Durumu Haritası'na göre E5 Karayolu Kadıköy ve... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T19:13+0300

2024-11-15T19:13+0300

2024-11-15T19:17+0300

türkiye

trafik

yol

yol haritası

trafik polisi

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

araba

otomobil

motosiklet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090361122_0:47:1123:679_1920x0_80_0_0_5f16fc79f6d723d8b2d5cb5d6759ec01.jpg

İstanbul'da yağışlı hava nedeniyle haftanın son mesai gününde trafik yüzde 90'a ulaştı.Haftanın son mesai günü olan 15 Kasım Cuma günü İstanbul'da aralıklı yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İBB Trafik Durumu Haritası'na göre Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü Yenibosna bölgelerinde trafik yüzde 90'a ulaştı. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken D-100 karayolunda yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trafik, yol, yol haritası, trafik polisi, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), araba, otomobil, motosiklet, otobüs, taksi