https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/suruculer-icin-yol-durumu-istanbulda-aksam-trafigi-yuzde-90a-ulasti-1090457297.html
Sürücüler için yol durumu: İstanbul'da akşam trafiği yüzde 90'a ulaştı
Sürücüler için yol durumu: İstanbul'da akşam trafiği yüzde 90'a ulaştı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da haftanın son mesai günü bitiminde trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Durumu Haritası'na göre E5 Karayolu Kadıköy ve... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T19:13+0300
2024-11-15T19:13+0300
2024-11-15T19:17+0300
türkiye
trafik
yol
yol haritası
trafik polisi
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
araba
otomobil
motosiklet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090361122_0:47:1123:679_1920x0_80_0_0_5f16fc79f6d723d8b2d5cb5d6759ec01.jpg
İstanbul'da yağışlı hava nedeniyle haftanın son mesai gününde trafik yüzde 90'a ulaştı.Haftanın son mesai günü olan 15 Kasım Cuma günü İstanbul'da aralıklı yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İBB Trafik Durumu Haritası'na göre Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü Yenibosna bölgelerinde trafik yüzde 90'a ulaştı. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken D-100 karayolunda yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090361122_78:0:1046:726_1920x0_80_0_0_728bc9a54eb919a031a07401e849e9aa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
trafik, yol, yol haritası, trafik polisi, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), araba, otomobil, motosiklet, otobüs, taksi
trafik, yol, yol haritası, trafik polisi, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), araba, otomobil, motosiklet, otobüs, taksi
Sürücüler için yol durumu: İstanbul'da akşam trafiği yüzde 90'a ulaştı
19:13 15.11.2024 (güncellendi: 19:17 15.11.2024)
İstanbul'da haftanın son mesai günü bitiminde trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Durumu Haritası'na göre E5 Karayolu Kadıköy ve Beylikdüzü istikametlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine yükseldi.
İstanbul'da yağışlı hava nedeniyle haftanın son mesai gününde trafik yüzde 90'a ulaştı.
Haftanın son mesai günü olan 15 Kasım Cuma günü İstanbul'da aralıklı yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İBB Trafik Durumu Haritası'na göre Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü Yenibosna bölgelerinde trafik yüzde 90'a ulaştı. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken D-100 karayolunda yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.