https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/savunma-butcesi-hangi-projelere-harcanacak-1090450269.html

Savunma bütçesi hangi projelere harcanacak?

Savunma bütçesi hangi projelere harcanacak?

Sputnik Türkiye

Merkezi yönetim bütçesinden 2025 yılında 1 trilyon 608 milyar lira savunmaya pay ayrıldı. Savunma harcamaları için 913,9 milyar lira, iç güvenlik için 694,5... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T17:10+0300

2024-11-15T17:10+0300

2024-11-15T17:15+0300

ekonomi

savunma

rusya savunma bakanlığı

savunma sanayi

milgem

milgem projesi

kaan

milli muharip uçak (mmu)

milli muharip uçağı (mmu)

iha

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen 2025 yılı merkezi yönetim bütçesine göre 1 trilyon 608 milyar lira ödenek ayrıldı. Bu 913,9 milyar liralık kısmı savunma harcamalarına, 694,5 milyar liralık bölümü ise iç güvenlik için kullanılacak.Öncelikli hedef çelik kubbeSavunma harcamalarında ilk sırada çelik kubbe kurulması hedefleniyor. Bu kapsamda uzun menzil ve yüksek irtifadaki hava soluyan hedeflere (muharip uçak, seyir füzesi, İHA, helikopter) karşı etkili bir hava savunma sisteminin azami oranda milli imkanlarla geliştirilmesi ve yurt içi kaynaklar kullanılarak üretilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Hisar- A, Hisar o ve SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi bu kapsamda üretilecek savunma sanayi ürünleri olacak.Milli Muharip Uçak projesiSavunma harcamalarının yapılacağı bir diğer proje isen Milli Muharip Uçak KAAN olacak. Düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, arttırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi yüksek teknolojik kabiliyetleri içerecek olan projenin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam edecek.MİLGEM projeleri sürecekSavunma adımlarından bir diğeri de MİLGEM olacak. MİLGEM Programı’nın 9, 10, 11 ve 12’nci gemilerinin inşası için çalışma yürütülecek. 2024 yılı içerisinde toplanan Savunma Sanayii Komitesi toplantılarında bu konuda kararlar alınmıştı.Yerli denizaltıDeniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan, Denizaltı Harekat Konsepti kriterlerini karşılamak üzere, havadan bağımsız tahrik sistemli 6 adet denizaltının Gölcük Tersanesi Komutanlığında azami ölçüde Türk sanayi katılımı ile inşa edilmesi amaçlanıyor. Modern savaş sistemleri ile donatılacak olan bu denizaltılar, emsallerine göre daha uzun süre su altında kalma kabiliyetine sahip olacak.İHA ve SİHA’larTürkiye'nin insansız savaş uçağı alanında geliştirdiği ikinci ürün olan ANKA-3, test faaliyetlerine başarıyla devam ediyor. Yeni nesil İHA sistemi olan ANKA-3, keşif, gözetleme ve istihbarat; farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA’larına angaje olarak av taraması; düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/turkiyenin-celik-kubbesi-nasil-olacak-1089294822.html

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