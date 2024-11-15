İstanbul'da bir ilk: Vale ücretlerine 'sınır' getirildi, azami fiyat tarifesi belirlendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Roma'da teknik direktör arayışı sürüyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Vatandaşlardan ‘Çözüm hangi partide?’ sorusuna yanıt: Hiçbiri
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tip-1 diyabet hastalarında sensörün önemi: Bize alarm veriyor, hemen müdahale etme şansımız oluyor
12:05
84 dk
HABER MASASI
1990'larda Moda
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
The Beatles’ın 50 yıl sonra yapay zeka ile düzenlenen şarkısı Grammy’ye aday gösterildi
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP'de ne oluyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
AİDS kabusu geri mi döndü
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
19:17
8 dk
ÖZEL HABER
Veteriner Hekimler Derneği'nden kuş gribi tehdidine karşı uyarı: Önlem alınmazsa salgın olabilir
19:33
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Bir Garip Orhan Veli'
19:43
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Dogecoin dev şirketleri geride bıraktı
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
18 yaşın altında 44 çocuk HIV pozitif
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
TARİHTE BUGÜN
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu: 'Ayşe tatile çıksın'
20:36
15 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/istanbulda-bir-ilk-vale-ucretlerine-sinir-getirildi-azami-fiyat-tarifesi-belirlendi-1090429662.html
İstanbul'da bir ilk: Vale ücretlerine 'sınır' getirildi, azami fiyat tarifesi belirlendi
İstanbul'da bir ilk: Vale ücretlerine 'sınır' getirildi, azami fiyat tarifesi belirlendi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da fahiş vale ücretleri tartışmalara neden olurken İstanbul Valiliği ve İTO tarafından 'vale tarifesi' oluşturuldu. 1 Ocak 2025'ten itibaren tarife... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T11:47+0300
2024-11-15T11:51+0300
ekonomi
vale
istanbul valiliği
istanbul ticaret odası (ito)
düzenleme
vale ücreti
fahiş fiyat
fiyat artırımı
fiyat listesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104065/58/1040655865_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aab2e461c36f3d00870957bf11382214.jpg
İstanbul'da özellikle lüks semtlerde vale ücretlerinin yüksekliği ve belirsizliği bir çok tartışmayı da beraberinde getiriyor. Etiler, Nişantaşı, Bağdat Caddesi gibi yerlerde vale ücretinin bin lirayı aşması tepki çekiyordu. Bu tartışmalara son vermek için İstanbul Valiliği kararı ile İstanbul Ticaret Odası tarafından 'vale tarifesi' hazırlandı. Buna göre, üç farklı bölge için fiyatlandırmalar oluşturulurken, yeni düzenlemeye göre, azami vale hizmeti ücreti otopark ücreti hariç tutulmak üzere AVM’lerde 200-300 lira, hastanelerde 150-200 lira, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 250-400 lira olarak uygulanacak. Havalimanlarında da vale ücreti 500 lira ile aynı kalacak.1 Ocak'ta yürürlüğe girecek, üç bölgede farklı fiyatlandırılacakİİlk kez hazırlanan ve İstanbul Ticaret Odası meclis toplantısında oy birliği kabul edilen tarife İstanbul’un tamamında 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.Yeni tarifeye göre İstanbul’daki ilçeler üç bölgeye ayrılarak farklı fiyatlandırma yapıldı. Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Fatih, Beyoğlu ve Üsküdar’ı kapsayan 1. Bölgede AVM’ler için 300 TL, hastaneler için 200 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde ise 400 TL tavan fiyat uygulanacak.Ataşehir, Başakşehir, Ümraniye, Sarıyer, Tuzla, Maltepe, Beylikdüzü, Pendik, Esenyurt, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bağcılar, Kartal, Bayrampaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Güngören, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Adalar, Beykoz ve Avcıları kapsayan 2. Bölge’de ise AVM’lerde azami vale ücreti 250 TL, hastanelerde 150 TL, otel, restoran ve eğlence mekanlarında ise 300 TL olarak belirlenirken Gaziosmanpaşa, Çekmeköy, Esenler, Silivri, Sancaktepe, Sultangazi, Arnavutköy, Çatalca, Şile ve Sultanbeyli’yi kapsayan 3. Bölge’de de azami vale hizmeti AVM’lerde 200 TL, hastanelerde 150 TL, oteller, restoranlar ve eğlence merkezlerinde ise 250 TL olacak. Söz konusu fiyatlar İTO’ya bağlı kurumlar için geçerli olacak.Havalimanlarında aynı kaldıİstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda daha önce de 500 lira olarak uygulanan vale hizmeti ücreti yeni tarifede de değişmeyerek aynı kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230622/restoranlarda-servis-ucreti-tartismasi-zorunlu-mu-gonullu-mu-1072743009.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104065/58/1040655865_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_14175dfe5262a977d395a29351d587e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vale ücretleri, vale paralı mı, vale ücretleri ne kadar, vale ücretleri 2024, vale ücretleri 2025, vale ücretleri liste, vale ücretleri tarife
vale ücretleri, vale paralı mı, vale ücretleri ne kadar, vale ücretleri 2024, vale ücretleri 2025, vale ücretleri liste, vale ücretleri tarife

İstanbul'da bir ilk: Vale ücretlerine 'sınır' getirildi, azami fiyat tarifesi belirlendi

11:47 15.11.2024 (güncellendi: 11:51 15.11.2024)
© DHAVale
Vale - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© DHA
Abone ol
İstanbul'da fahiş vale ücretleri tartışmalara neden olurken İstanbul Valiliği ve İTO tarafından 'vale tarifesi' oluşturuldu. 1 Ocak 2025'ten itibaren tarife yürürlüğe girecek.
İstanbul'da özellikle lüks semtlerde vale ücretlerinin yüksekliği ve belirsizliği bir çok tartışmayı da beraberinde getiriyor. Etiler, Nişantaşı, Bağdat Caddesi gibi yerlerde vale ücretinin bin lirayı aşması tepki çekiyordu. Bu tartışmalara son vermek için İstanbul Valiliği kararı ile İstanbul Ticaret Odası tarafından 'vale tarifesi' hazırlandı. Buna göre, üç farklı bölge için fiyatlandırmalar oluşturulurken, yeni düzenlemeye göre, azami vale hizmeti ücreti otopark ücreti hariç tutulmak üzere AVM’lerde 200-300 lira, hastanelerde 150-200 lira, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 250-400 lira olarak uygulanacak. Havalimanlarında da vale ücreti 500 lira ile aynı kalacak.

1 Ocak'ta yürürlüğe girecek, üç bölgede farklı fiyatlandırılacak

İİlk kez hazırlanan ve İstanbul Ticaret Odası meclis toplantısında oy birliği kabul edilen tarife İstanbul’un tamamında 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Yeni tarifeye göre İstanbul’daki ilçeler üç bölgeye ayrılarak farklı fiyatlandırma yapıldı. Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Fatih, Beyoğlu ve Üsküdar’ı kapsayan 1. Bölgede AVM’ler için 300 TL, hastaneler için 200 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde ise 400 TL tavan fiyat uygulanacak.
Ataşehir, Başakşehir, Ümraniye, Sarıyer, Tuzla, Maltepe, Beylikdüzü, Pendik, Esenyurt, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bağcılar, Kartal, Bayrampaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Güngören, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Adalar, Beykoz ve Avcıları kapsayan 2. Bölge’de ise AVM’lerde azami vale ücreti 250 TL, hastanelerde 150 TL, otel, restoran ve eğlence mekanlarında ise 300 TL olarak belirlenirken
Gaziosmanpaşa, Çekmeköy, Esenler, Silivri, Sancaktepe, Sultangazi, Arnavutköy, Çatalca, Şile ve Sultanbeyli’yi kapsayan 3. Bölge’de de azami vale hizmeti AVM’lerde 200 TL, hastanelerde 150 TL, oteller, restoranlar ve eğlence merkezlerinde ise 250 TL olacak. Söz konusu fiyatlar İTO’ya bağlı kurumlar için geçerli olacak.

Havalimanlarında aynı kaldı

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda daha önce de 500 lira olarak uygulanan vale hizmeti ücreti yeni tarifede de değişmeyerek aynı kaldı.
Belçika'da restoran sahibi, faturasını ödeyebilmek için müşterilerden 1 euro istiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
YAŞAM
Restoranlarda servis ücreti tartışması: Zorunlu mu gönüllü mü?
22 Haziran 2023, 12:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала