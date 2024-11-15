https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/istanbulda-bir-ilk-vale-ucretlerine-sinir-getirildi-azami-fiyat-tarifesi-belirlendi-1090429662.html
İstanbul'da bir ilk: Vale ücretlerine 'sınır' getirildi, azami fiyat tarifesi belirlendi
İstanbul'da bir ilk: Vale ücretlerine 'sınır' getirildi, azami fiyat tarifesi belirlendi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da fahiş vale ücretleri tartışmalara neden olurken İstanbul Valiliği ve İTO tarafından 'vale tarifesi' oluşturuldu. 1 Ocak 2025'ten itibaren tarife... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T11:47+0300
2024-11-15T11:47+0300
2024-11-15T11:51+0300
ekonomi
vale
istanbul valiliği
istanbul ticaret odası (ito)
düzenleme
vale ücreti
fahiş fiyat
fiyat artırımı
fiyat listesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104065/58/1040655865_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aab2e461c36f3d00870957bf11382214.jpg
İstanbul'da özellikle lüks semtlerde vale ücretlerinin yüksekliği ve belirsizliği bir çok tartışmayı da beraberinde getiriyor. Etiler, Nişantaşı, Bağdat Caddesi gibi yerlerde vale ücretinin bin lirayı aşması tepki çekiyordu. Bu tartışmalara son vermek için İstanbul Valiliği kararı ile İstanbul Ticaret Odası tarafından 'vale tarifesi' hazırlandı. Buna göre, üç farklı bölge için fiyatlandırmalar oluşturulurken, yeni düzenlemeye göre, azami vale hizmeti ücreti otopark ücreti hariç tutulmak üzere AVM’lerde 200-300 lira, hastanelerde 150-200 lira, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 250-400 lira olarak uygulanacak. Havalimanlarında da vale ücreti 500 lira ile aynı kalacak.1 Ocak'ta yürürlüğe girecek, üç bölgede farklı fiyatlandırılacakİİlk kez hazırlanan ve İstanbul Ticaret Odası meclis toplantısında oy birliği kabul edilen tarife İstanbul’un tamamında 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.Yeni tarifeye göre İstanbul’daki ilçeler üç bölgeye ayrılarak farklı fiyatlandırma yapıldı. Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Fatih, Beyoğlu ve Üsküdar’ı kapsayan 1. Bölgede AVM’ler için 300 TL, hastaneler için 200 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde ise 400 TL tavan fiyat uygulanacak.Ataşehir, Başakşehir, Ümraniye, Sarıyer, Tuzla, Maltepe, Beylikdüzü, Pendik, Esenyurt, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bağcılar, Kartal, Bayrampaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Güngören, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Adalar, Beykoz ve Avcıları kapsayan 2. Bölge’de ise AVM’lerde azami vale ücreti 250 TL, hastanelerde 150 TL, otel, restoran ve eğlence mekanlarında ise 300 TL olarak belirlenirken Gaziosmanpaşa, Çekmeköy, Esenler, Silivri, Sancaktepe, Sultangazi, Arnavutköy, Çatalca, Şile ve Sultanbeyli’yi kapsayan 3. Bölge’de de azami vale hizmeti AVM’lerde 200 TL, hastanelerde 150 TL, oteller, restoranlar ve eğlence merkezlerinde ise 250 TL olacak. Söz konusu fiyatlar İTO’ya bağlı kurumlar için geçerli olacak.Havalimanlarında aynı kaldıİstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda daha önce de 500 lira olarak uygulanan vale hizmeti ücreti yeni tarifede de değişmeyerek aynı kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230622/restoranlarda-servis-ucreti-tartismasi-zorunlu-mu-gonullu-mu-1072743009.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104065/58/1040655865_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_14175dfe5262a977d395a29351d587e0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vale ücretleri, vale paralı mı, vale ücretleri ne kadar, vale ücretleri 2024, vale ücretleri 2025, vale ücretleri liste, vale ücretleri tarife
vale ücretleri, vale paralı mı, vale ücretleri ne kadar, vale ücretleri 2024, vale ücretleri 2025, vale ücretleri liste, vale ücretleri tarife
İstanbul'da bir ilk: Vale ücretlerine 'sınır' getirildi, azami fiyat tarifesi belirlendi
11:47 15.11.2024 (güncellendi: 11:51 15.11.2024)
İstanbul'da fahiş vale ücretleri tartışmalara neden olurken İstanbul Valiliği ve İTO tarafından 'vale tarifesi' oluşturuldu. 1 Ocak 2025'ten itibaren tarife yürürlüğe girecek.
İstanbul'da özellikle lüks semtlerde vale ücretlerinin yüksekliği ve belirsizliği bir çok tartışmayı da beraberinde getiriyor. Etiler, Nişantaşı, Bağdat Caddesi gibi yerlerde vale ücretinin bin lirayı aşması tepki çekiyordu. Bu tartışmalara son vermek için İstanbul Valiliği kararı ile İstanbul Ticaret Odası tarafından 'vale tarifesi' hazırlandı. Buna göre, üç farklı bölge için fiyatlandırmalar oluşturulurken, yeni düzenlemeye göre, azami vale hizmeti ücreti otopark ücreti hariç tutulmak üzere AVM’lerde 200-300 lira, hastanelerde 150-200 lira, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 250-400 lira olarak uygulanacak. Havalimanlarında da vale ücreti 500 lira ile aynı kalacak.
1 Ocak'ta yürürlüğe girecek, üç bölgede farklı fiyatlandırılacak
İİlk kez hazırlanan ve İstanbul Ticaret Odası meclis toplantısında oy birliği kabul edilen tarife İstanbul’un tamamında 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Yeni tarifeye göre İstanbul’daki ilçeler üç bölgeye ayrılarak farklı fiyatlandırma yapıldı. Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Fatih, Beyoğlu ve Üsküdar’ı kapsayan 1. Bölgede AVM’ler için 300 TL, hastaneler için 200 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde ise 400 TL tavan fiyat uygulanacak.
Ataşehir, Başakşehir, Ümraniye, Sarıyer, Tuzla, Maltepe, Beylikdüzü, Pendik, Esenyurt, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bağcılar, Kartal, Bayrampaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Güngören, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Adalar, Beykoz ve Avcıları kapsayan 2. Bölge’de ise AVM’lerde azami vale ücreti 250 TL, hastanelerde 150 TL, otel, restoran ve eğlence mekanlarında ise 300 TL olarak belirlenirken
Gaziosmanpaşa, Çekmeköy, Esenler, Silivri, Sancaktepe, Sultangazi, Arnavutköy, Çatalca, Şile ve Sultanbeyli’yi kapsayan 3. Bölge’de de azami vale hizmeti AVM’lerde 200 TL, hastanelerde 150 TL, oteller, restoranlar ve eğlence merkezlerinde ise 250 TL olacak. Söz konusu fiyatlar İTO’ya bağlı kurumlar için geçerli olacak.
Havalimanlarında aynı kaldı
İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda daha önce de 500 lira olarak uygulanan vale hizmeti ücreti yeni tarifede de değişmeyerek aynı kaldı.