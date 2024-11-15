https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/ankarada-38-milyon-liralik-sahte-kripto-vurgunu-is-insaninin-hesaplarina-casus-yazilim-yuklediler-1090431201.html
Ankara'da 38 milyon liralık sahte kripto vurgunu: İş insanının hesaplarına casus yazılım yüklediler
Ankara'da 38 milyon liralık sahte kripto vurgunu: İş insanının hesaplarına casus yazılım yüklediler
Sputnik Türkiye
Kripto para borsası yetkilisi olarak kendilerini tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşen Ankaralı bir iş insanı, dolandırıcılara 38 milyon lirasını kaptırdı. 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T12:22+0300
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2024-11-15T12:22+0300
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Kripto para kullanımı ve alımı artarken dolandırıcılar da bu yöntemi kullanarak bir çok insanı dolandırmaya devam ediyor. Kendini Ankara'da kripto para borsası yetkilisi olarak tanıtan dolandırıcılar, bir iş insanını casus yazılım kullanarak 38 milyon lira dolandırdı. Önce kazandırdılar sonra dolandırdılarAnkara'da, iş insanı B.A. kendisini yurt dışı merkezli bir kripto para borsasının yetkilisi olarak tanıtan kişiyle iletişime geçti. Telefondaki kişinin yüksek kar vaadiyle yatırım yapabileceğini söylemesi üzerine B.A, deneme amacıyla uygulamaya 250 dolar yatırdı. Kısa vadede yatırdığı meblağdan yüksek oranda kar eden ve parasını çeken B.A, sözde borsa yetkilisi tarafından tekrar arandı.B.A'ya kripto varlık, hisse senedi ve diğer finansal araçlarla da yatırım yaparak yüksek kazanç elde edebileceğini söyleyen sözde borsa yetkilisi, iş insanını, taklit ettikleri yurt dışı merkezli kripto para uygulamasına para yatırması için ikna etti. Şüpheliler, B.A'nın uygulamaya giriş yapmasıyla casus yazılım sayesinde telefon, diz üstü bilgisayar ve tablete erişim sağlayarak, mobil bankacılık uygulaması ve kredi kartlarının şifresini ele geçirdi. Parasını çekmek için şüphelilerin yönlendirdiği uygulamaya giren B.A, hesabında para olmadığını fark etti.Savcılığa suç duyurusunda bulunduB.A'nın dolandırıldığını anlaması üzerine başvurduğu avukatı Betül Akça, şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık", "bilişim sistemine girme" ve "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Müvekkilinin yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılara para gönderdiğini söyleyen Akça, toplam kaybın 38 milyon lira olduğunu belirtti. Siber güvenlik uzmanları uyardıSiber güvenlik uzmanı Halil Aydemir, iş insanının dolandırılma şüphesiyle kendilerine başvurduğunu, bunun üzerine mağdurun elektronik cihazlarını, telefonunu ve bilgisayarını incelemeye aldıklarını anlattı.Sahte ara yüz formları oluşturulmuş kripto varlık borsalarını tespit ettiklerini ifade eden Aydemir, şöyle devam etti: "Kripto para uzmanı Şener Olgun da şikayetçinin dosyasında cüzdan bilgileriyle alakalı çalışma yaptıklarını ve çalışmanın sonucunda başka kişilerin de bir şebeke tarafından dolandırıldığına şahit olduklarını söyledi. Olgun, dolandırıcılığa konu olan cüzdanın hareketlerini sürekli takip ettiklerini belirterek, şunları aktardı:"Anlık cüzdan takipleri bizim için önemli. Gelebilecek tek transferde bile şahısları tespit etme şansımız artıyor. Biz kripto varlık tarafındaki transferlere aslında 'canlı dosya' ismini veriyoruz. Çünkü devamlı bir transfer akışı var. Bunlardan da en başta güvenlik birimlerini haberdar ediyoruz. Ayrıca yazılımlarımıza ekstra bir transfer düştüğü ve bir iz tespiti yapıldığı zaman da güvenlik birimlerini anlık olarak bilgilendiriyoruz."
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kripto para, kripto para dolandırıcılığı, kripto para cüzdan, kripto para uzman
kripto para, kripto para dolandırıcılığı, kripto para cüzdan, kripto para uzman
Ankara'da 38 milyon liralık sahte kripto vurgunu: İş insanının hesaplarına casus yazılım yüklediler
Kripto para borsası yetkilisi olarak kendilerini tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşen Ankaralı bir iş insanı, dolandırıcılara 38 milyon lirasını kaptırdı.
Kripto para kullanımı ve alımı artarken dolandırıcılar da bu yöntemi kullanarak bir çok insanı dolandırmaya devam ediyor. Kendini Ankara'da kripto para borsası yetkilisi olarak tanıtan dolandırıcılar, bir iş insanını casus yazılım kullanarak 38 milyon lira dolandırdı.
Önce kazandırdılar sonra dolandırdılar
Ankara'da, iş insanı B.A. kendisini yurt dışı merkezli bir kripto para borsasının yetkilisi olarak tanıtan kişiyle iletişime geçti. Telefondaki kişinin yüksek kar vaadiyle yatırım yapabileceğini söylemesi üzerine B.A, deneme amacıyla uygulamaya 250 dolar yatırdı. Kısa vadede yatırdığı meblağdan yüksek oranda kar eden ve parasını çeken B.A, sözde borsa yetkilisi tarafından tekrar arandı.
B.A'ya kripto varlık, hisse senedi ve diğer finansal araçlarla da yatırım yaparak yüksek kazanç elde edebileceğini söyleyen sözde borsa yetkilisi, iş insanını, taklit ettikleri yurt dışı merkezli kripto para uygulamasına para yatırması için ikna etti. Şüpheliler, B.A'nın uygulamaya giriş yapmasıyla casus yazılım sayesinde telefon, diz üstü bilgisayar ve tablete erişim sağlayarak, mobil bankacılık uygulaması ve kredi kartlarının şifresini ele geçirdi. Parasını çekmek için şüphelilerin yönlendirdiği uygulamaya giren B.A, hesabında para olmadığını fark etti.
Savcılığa suç duyurusunda bulundu
B.A'nın dolandırıldığını anlaması üzerine başvurduğu avukatı Betül Akça, şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık", "bilişim sistemine girme" ve "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Müvekkilinin yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılara para gönderdiğini söyleyen Akça, toplam kaybın 38 milyon lira olduğunu belirtti.
Siber güvenlik uzmanları uyardı
Siber güvenlik uzmanı Halil Aydemir, iş insanının dolandırılma şüphesiyle kendilerine başvurduğunu, bunun üzerine mağdurun elektronik cihazlarını, telefonunu ve bilgisayarını incelemeye aldıklarını anlattı.
Sahte ara yüz formları oluşturulmuş kripto varlık borsalarını tespit ettiklerini ifade eden Aydemir, şöyle devam etti: "
"IP bilgilerinden lokasyona kadar bulmaya çalışıyoruz ve ele geçirilen telefonun hangi uygulamaları kullandığını ve ne amaçla kullanıldığını bulmaya çalışıyoruz. Çünkü bankacılık uygulamaları ele geçirilip mevduatları kendilerine transfer edilebiliyor veya kredi çekilip tekrar kendilerine transfer edilme gibi işlemler oluyor. Biz bunları teknik rapor olarak yazdıktan sonra da işin kripto analizlerini yapabilmesi için kripto ekiplerimize devrediyoruz ve onlar da kripto cüzdan adreslerinin izlerini sürüyorlar."
Kripto para uzmanı Şener Olgun da şikayetçinin dosyasında cüzdan bilgileriyle alakalı çalışma yaptıklarını ve çalışmanın sonucunda başka kişilerin de bir şebeke tarafından dolandırıldığına şahit olduklarını söyledi. Olgun, dolandırıcılığa konu olan cüzdanın hareketlerini sürekli takip ettiklerini belirterek, şunları aktardı:
"Anlık cüzdan takipleri bizim için önemli. Gelebilecek tek transferde bile şahısları tespit etme şansımız artıyor. Biz kripto varlık tarafındaki transferlere aslında 'canlı dosya' ismini veriyoruz. Çünkü devamlı bir transfer akışı var. Bunlardan da en başta güvenlik birimlerini haberdar ediyoruz. Ayrıca yazılımlarımıza ekstra bir transfer düştüğü ve bir iz tespiti yapıldığı zaman da güvenlik birimlerini anlık olarak bilgilendiriyoruz."