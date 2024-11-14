https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/kediyi-iple-baglayip-agaca-astilar-daha-once-de-pet-sise-baglamislardi-1090380860.html
Kediyi iple bağlayıp ağaca astılar: 'Daha önce de pet şişe bağlamışlardı'
Kediyi iple bağlayıp ağaca astılar: 'Daha önce de pet şişe bağlamışlardı'
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de bir kediyi belinden iple bağlayıp ağaca tutturdular. Çevredekiler durumu fark edince kediyi veterinere götürdü. 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T11:27+0300
2024-11-14T11:27+0300
2024-11-14T11:27+0300
türkiye
kedi
eskişehir
ağaç
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Eskişehir'de bir kedi belinden çamaşır ipiyle ağaca bağlanmış şekilde bulundu. Kediyi bulan mahalle sakinleri hayvanı veterinere götürdü ve "Bunu 2. kez yaşıyoruz. Acaba o kişi aynısı kendisine yapılsa nasıl hissederdi" dedi.Kediyi iple bağladılarVişnelik Mahallesi Şehit Güngören Bostan Sokak üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde Pamuk isimli bir kedi çamaşır ipi ile belinden ağaca asıldı. 'Hayvanı çözemiyorduk, üstüne bayağı düğüm atılmıştı'Apartmanda yaşayan ve kediye bakan 21 yaşındaki Ceylin Tarım, "Bizim arka bahçemizde teller var. Hayvan bel kısmından oraya bağlanmış. Kendi hareket edemeyeceği bir biçimde iple asılmıştı. O hayvan can havliyle düşse muhtemelen asılı kalacaktı. Bunu annem fark ediyor. Geçtiğimiz günlerde saat 09.30-10.00 sularında oluyor. Ben ise bağırış seslerine kalktım. Baktığımda hayvanı çözemiyorduk, üstüne bayağı düğüm atılmıştı. Sonrasında ipi kestik, hayvanı kurtardık. Zaten bizim dışarıda ve balkonda bakıp büyüttüğümüz, beslendiğimiz hayvanlar. Veterinere de götürdük, ciddi bir sağlık sorunu yoktu ama belki biz fark etmeseydik ya da bu olayı geceden yapılmış olsaydı muhtemelen ölebilirdi. Bu 2'nciye tekrarlanan bir durum. İlkinde de aynı şekilde bağlanmıştı, ama o sefer hayvanı bir yere sabitlememişler, peşine pet şişe takmışlardı. O hayvan gece boyunca öyleydi. Hatta ciddi sorunları çıktı, daha sonrasından tedavi ettik. İki kedi de aynı annenin yavruları. Bayağı herkes tepkiliydi, yapan kimse bir daha yapmaz diye düşündük ama 2'nciye tekrarlanınca durumun ciddi olduğunu anladık. Annem de, 'Bugün kediye böyle yapan, yarın insana nasıl davranır' dediği için açıkçası biz de biraz tedirgin olduk. Bizim bahçede köpeğimiz var, dışarıdaki insanlara havlıyor ve hırlıyor. Bunu tanımadıklarına yapıyor. O yüzden bunu kedilere yapan kişi muhtemelen tanıdığımız birisi. Çünkü köpek sesini hiç çıkartmadı, havladığını ya da hırladığını duymadık. Şüphelendiğimiz biri yok ancak buralardan olduğunu düşünüyoruz. Acaba o kişi aynısı kendisine yapılsa nasıl hissederdi" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/ankarada-yuruyusten-donen-kadina-kopek-saldirdi-akademisyenin-bacaklari-ve-yuzu-parcalandi-1090375927.html
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sokak kedileri, kedi şiddet, sokak kedisine şiddet
sokak kedileri, kedi şiddet, sokak kedisine şiddet
Kediyi iple bağlayıp ağaca astılar: 'Daha önce de pet şişe bağlamışlardı'
Eskişehir'de bir kediyi belinden iple bağlayıp ağaca tutturdular. Çevredekiler durumu fark edince kediyi veterinere götürdü.
Eskişehir'de bir kedi belinden çamaşır ipiyle ağaca bağlanmış şekilde bulundu. Kediyi bulan mahalle sakinleri hayvanı veterinere götürdü ve "Bunu 2. kez yaşıyoruz. Acaba o kişi aynısı kendisine yapılsa nasıl hissederdi" dedi.
Vişnelik Mahallesi Şehit Güngören Bostan Sokak üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde Pamuk isimli bir kedi çamaşır ipi ile belinden ağaca asıldı.
'Hayvanı çözemiyorduk, üstüne bayağı düğüm atılmıştı'
Apartmanda yaşayan ve kediye bakan 21 yaşındaki Ceylin Tarım, "Bizim arka bahçemizde teller var. Hayvan bel kısmından oraya bağlanmış. Kendi hareket edemeyeceği bir biçimde iple asılmıştı. O hayvan can havliyle düşse muhtemelen asılı kalacaktı. Bunu annem fark ediyor. Geçtiğimiz günlerde saat 09.30-10.00 sularında oluyor. Ben ise bağırış seslerine kalktım. Baktığımda hayvanı çözemiyorduk, üstüne bayağı düğüm atılmıştı. Sonrasında ipi kestik, hayvanı kurtardık. Zaten bizim dışarıda ve balkonda bakıp büyüttüğümüz, beslendiğimiz hayvanlar. Veterinere de götürdük, ciddi bir sağlık sorunu yoktu ama belki biz fark etmeseydik ya da bu olayı geceden yapılmış olsaydı muhtemelen ölebilirdi. Bu 2'nciye tekrarlanan bir durum. İlkinde de aynı şekilde bağlanmıştı, ama o sefer hayvanı bir yere sabitlememişler, peşine pet şişe takmışlardı. O hayvan gece boyunca öyleydi. Hatta ciddi sorunları çıktı, daha sonrasından tedavi ettik. İki kedi de aynı annenin yavruları. Bayağı herkes tepkiliydi, yapan kimse bir daha yapmaz diye düşündük ama 2'nciye tekrarlanınca durumun ciddi olduğunu anladık. Annem de, 'Bugün kediye böyle yapan, yarın insana nasıl davranır' dediği için açıkçası biz de biraz tedirgin olduk. Bizim bahçede köpeğimiz var, dışarıdaki insanlara havlıyor ve hırlıyor. Bunu tanımadıklarına yapıyor. O yüzden bunu kedilere yapan kişi muhtemelen tanıdığımız birisi. Çünkü köpek sesini hiç çıkartmadı, havladığını ya da hırladığını duymadık. Şüphelendiğimiz biri yok ancak buralardan olduğunu düşünüyoruz. Acaba o kişi aynısı kendisine yapılsa nasıl hissederdi" dedi.