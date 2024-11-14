https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/katar-emiri-el-sani-ankarada-resmi-karsilama-toreniyle-karsilandi-1090395410.html
Katar Emiri El Sani, Ankara'da resmi törenle karşılandı
Katar Emiri El Sani, Ankara'da resmi törenle karşılandı
Sputnik Türkiye
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri El Sani, Türkiye-Katar... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T14:29+0300
2024-11-14T14:29+0300
2024-11-14T14:30+0300
türkiye
katar emiri şeyh temim
katar emiri şeyh temim bin hamed el sani
katar
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, gerçekleştirecekleri görüşmelerde bölgesel konuların yanı sıra ikili ilişkileri ele alacağı kaydedildi. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 10. Toplantısı'na katılacak iki lider, toplantı sonrasında Türkiye-Katar arasındaki anlaşmaların imza törenine katılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/cumhurbaskani-erdogan-ben-hala-esedden-umutluyum-1090341231.html
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katar emiri şeyh temim, katar emiri şeyh temim bin hamed el sani, katar, recep tayyip erdoğan
katar emiri şeyh temim, katar emiri şeyh temim bin hamed el sani, katar, recep tayyip erdoğan
Katar Emiri El Sani, Ankara'da resmi törenle karşılandı
14:29 14.11.2024 (güncellendi: 14:30 14.11.2024)
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri El Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı'na katılacak ve iki ülke arasında imzalanacak anlaşmaların imza törenine geçilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, gerçekleştirecekleri görüşmelerde bölgesel konuların yanı sıra ikili ilişkileri ele alacağı kaydedildi. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 10. Toplantısı'na katılacak iki lider, toplantı sonrasında Türkiye-Katar arasındaki anlaşmaların imza törenine katılacak.