Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, gerçekleştirecekleri görüşmelerde bölgesel konuların yanı sıra ikili ilişkileri ele alacağı kaydedildi. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 10. Toplantısı'na katılacak iki lider, toplantı sonrasında Türkiye-Katar arasındaki anlaşmaların imza törenine katılacak.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri El Sani, Türkiye-Katar... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

Katar Emiri El Sani, Ankara'da resmi törenle karşılandı

© Fotoğraf Katar Emiri El Sani, Ankara'da resmi karşılama töreniyle karşılandı © Fotoğraf

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri El Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı'na katılacak ve iki ülke arasında imzalanacak anlaşmaların imza törenine geçilecek.