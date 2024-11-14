Katar Emiri El Sani, Ankara'da resmi törenle karşılandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: 'Türk takımları kupanın biraz uzağında gibi görünüyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çocuk yoksulluğunun görünmeyen yüzü: 5 çocuk yangında öldü
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, ilk kez açıkladı: Kademeli bir ceza sistemi üzerinde çalışılıyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
90’larda izleyicileri Ekran Başına Kilitleyen Unutulmaz Pembe Diziler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Pankreas kanseri ve tedavi başarısı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump ekibinde Türkiye’ye sempati besleyen veya Türk yanlısı bir profil ile karşılaşamıyoruz’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kurtlar Vadisi MHP
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
BÖLGENİN KALBİ
Suriye'ye operasyonun eli kulağında mı?
19:05
85 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
20:34
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Roma'da teknik direktör arayışı sürüyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Hangi parti, kaç lira asgari ücret talep ediyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tip-1 diyabet hastalarında sensörün önemi: Bize alarm veriyor, hemen müdahale etme şansımız oluyor
12:05
84 dk
HABER MASASI
1990'larda Moda
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekanın haberciliğe etkisi
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
19:10
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/katar-emiri-el-sani-ankarada-resmi-karsilama-toreniyle-karsilandi-1090395410.html
Katar Emiri El Sani, Ankara'da resmi törenle karşılandı
Katar Emiri El Sani, Ankara'da resmi törenle karşılandı
Sputnik Türkiye
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri El Sani, Türkiye-Katar... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T14:29+0300
2024-11-14T14:30+0300
türkiye
katar emiri şeyh temim
katar emiri şeyh temim bin hamed el sani
katar
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0e/1090395208_186:0:1695:849_1920x0_80_0_0_eb7468587438fa389a621cf32475c2e2.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, gerçekleştirecekleri görüşmelerde bölgesel konuların yanı sıra ikili ilişkileri ele alacağı kaydedildi. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 10. Toplantısı'na katılacak iki lider, toplantı sonrasında Türkiye-Katar arasındaki anlaşmaların imza törenine katılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/cumhurbaskani-erdogan-ben-hala-esedden-umutluyum-1090341231.html
türkiye
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0e/1090395208_374:0:1506:849_1920x0_80_0_0_4846bd7bd8b8a96f84c2ec41887e9acf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
katar emiri şeyh temim, katar emiri şeyh temim bin hamed el sani, katar, recep tayyip erdoğan
katar emiri şeyh temim, katar emiri şeyh temim bin hamed el sani, katar, recep tayyip erdoğan

Katar Emiri El Sani, Ankara'da resmi törenle karşılandı

14:29 14.11.2024 (güncellendi: 14:30 14.11.2024)
© FotoğrafKatar Emiri El Sani, Ankara'da resmi karşılama töreniyle karşılandı
Katar Emiri El Sani, Ankara'da resmi karşılama töreniyle karşılandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri El Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı'na katılacak ve iki ülke arasında imzalanacak anlaşmaların imza törenine geçilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, gerçekleştirecekleri görüşmelerde bölgesel konuların yanı sıra ikili ilişkileri ele alacağı kaydedildi. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 10. Toplantısı'na katılacak iki lider, toplantı sonrasında Türkiye-Katar arasındaki anlaşmaların imza törenine katılacak.
Erdoğan aile fotoğrafı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed’den umutluyum
Dün, 14:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала