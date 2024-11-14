Gerede'de köylülerden 'imdat zehirleniyoruz' isyanı: Tarlaya traktörle yazdılar

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: 'Türk takımları kupanın biraz uzağında gibi görünüyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çocuk yoksulluğunun görünmeyen yüzü: 5 çocuk yangında öldü
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, ilk kez açıkladı: Kademeli bir ceza sistemi üzerinde çalışılıyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
90’larda izleyicileri Ekran Başına Kilitleyen Unutulmaz Pembe Diziler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Pankreas kanseri ve tedavi başarısı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump ekibinde Türkiye’ye sempati besleyen veya Türk yanlısı bir profil ile karşılaşamıyoruz’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kurtlar Vadisi MHP
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
BÖLGENİN KALBİ
Suriye'ye operasyonun eli kulağında mı?
19:05
85 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
20:34
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Roma'da teknik direktör arayışı sürüyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Vatandaşlardan ‘Çözüm hangi partide?’ sorusuna yanıt: Hiçbiri
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tip-1 diyabet hastalarında sensörün önemi: Bize alarm veriyor, hemen müdahale etme şansımız oluyor
12:05
84 dk
HABER MASASI
1990'larda Moda
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekanın haberciliğe etkisi
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP'de ne oluyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
19:10
8 dk
ÖZEL HABER
Veteriner Hekimler Derneği'nden kuş gribi tehdidine karşı uyarı: Önlem alınmazsa salgın olabilir
19:31
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/geredede-koylulerden-imdat-zehirleniyoruz-isyani-1090398204.html
Gerede'de köylülerden 'imdat zehirleniyoruz' isyanı: Tarlaya traktörle yazdılar
Gerede'de köylülerden 'imdat zehirleniyoruz' isyanı: Tarlaya traktörle yazdılar
Sputnik Türkiye
Gerede Çayı'ndaki aşırı kirliliğe isyan eden bir köylü, traktörüyle tarlasına 'imdat zehirleniyoruz' diye yazdı. 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T15:07+0300
2024-11-14T15:08+0300
yaşam
gerede
çevre kirliliği
sanayi bölgesi
kirlilik
plastik kirlilik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0e/1090397641_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_324b267dae1bee5f56732d62824bc62d.jpg
Bolu Gerede'de 288 kilometre boyunca 100'ü aşkın köyde kirlilik ve kokuya sebep olan Gerede Çayı can çekişiyor. Çevre sakinleri yıllardır devam eden kirliliğe isyan ederken bir köylü traktörle tarlasına 'imdat zehirleniyoruz' diye yazarak yaşanan duruma isyan etti. Bölgedeki Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların evsel, sanayi ve kimyasal atıklarını arıtmadan Gerede Çayı'na deşarj etmesi sebebiyle yaklaşık 10 yıldır kirlilik ve kötü koku devam ediyor. Kimyasal atıklarını çaya boşaltan fabrikalara birçok kez ceza kesilmesine rağmen Bolu Çayı ile birleşerek Yenice Irmağı adıyla Zonguldak Filyos'tan Karadeniz'e boşalan Gerede Çayı'ndaki kirliliğin önüne geçilemedi. Akçaşehir Köyü mevkiinde, Gerede Çayı kenarında tarlası bulunan Mustafa Halıcı da bu duruma tepki göstermek için tarlasına, traktörle “İmdat zehirleniyoruz” diye yazı yazdı.Bu zulüm durdurulamıyor Yetkililere çağrıda bulunan Mustafa Halıcı, “Zehirleniyoruz. Artık tarlalara yazmaya başladık. Sesimizi ne zaman duyup, ne şu rezilliğe çare bulursunuz bilmiyorum ama süre uzatarak, sürekli onlara süre vererek bu rezillik bitmez. Memleket kanalizasyona döndü. Yazıklar halen süre veren, halen onlara süre uzatması verenlere yazıklar olsun” diye konuştu.Bölgedeki OSB'nin dereye akıttığı zehirli atıklara tepki gösteren Halıcı şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/pfas-free-nedir-pfas-icermeyen-tava-pfas-listesi-pfas-testi-nedir-pfas-analizi-pfas-iceren-urunler-1090305214.html
gerede
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0e/1090397641_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_416a514f9348661637a20815d0c95444.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gerede, çevre kirliliği, sanayi bölgesi, kirlilik, plastik kirlilik
gerede, çevre kirliliği, sanayi bölgesi, kirlilik, plastik kirlilik

Gerede'de köylülerden 'imdat zehirleniyoruz' isyanı: Tarlaya traktörle yazdılar

15:07 14.11.2024 (güncellendi: 15:08 14.11.2024)
Gerede
Gerede - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
Abone ol
Gerede Çayı'ndaki aşırı kirliliğe isyan eden bir köylü, traktörüyle tarlasına 'imdat zehirleniyoruz' diye yazdı.
Bolu Gerede'de 288 kilometre boyunca 100'ü aşkın köyde kirlilik ve kokuya sebep olan Gerede Çayı can çekişiyor. Çevre sakinleri yıllardır devam eden kirliliğe isyan ederken bir köylü traktörle tarlasına 'imdat zehirleniyoruz' diye yazarak yaşanan duruma isyan etti.
Bölgedeki Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların evsel, sanayi ve kimyasal atıklarını arıtmadan Gerede Çayı'na deşarj etmesi sebebiyle yaklaşık 10 yıldır kirlilik ve kötü koku devam ediyor. Kimyasal atıklarını çaya boşaltan fabrikalara birçok kez ceza kesilmesine rağmen Bolu Çayı ile birleşerek Yenice Irmağı adıyla Zonguldak Filyos'tan Karadeniz'e boşalan Gerede Çayı'ndaki kirliliğin önüne geçilemedi. Akçaşehir Köyü mevkiinde, Gerede Çayı kenarında tarlası bulunan Mustafa Halıcı da bu duruma tepki göstermek için tarlasına, traktörle “İmdat zehirleniyoruz” diye yazı yazdı.
Gerede
Gerede - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
Gerede

Bu zulüm durdurulamıyor

Yetkililere çağrıda bulunan Mustafa Halıcı, “Zehirleniyoruz. Artık tarlalara yazmaya başladık. Sesimizi ne zaman duyup, ne şu rezilliğe çare bulursunuz bilmiyorum ama süre uzatarak, sürekli onlara süre vererek bu rezillik bitmez. Memleket kanalizasyona döndü. Yazıklar halen süre veren, halen onlara süre uzatması verenlere yazıklar olsun” diye konuştu.

Bölgedeki OSB'nin dereye akıttığı zehirli atıklara tepki gösteren Halıcı şunları söyledi:
“Gerede merkezde bulunan, OSB'lerin atıklarını dereye, Ulusu Deremize arıtmasız salması sonucu, artık tarlalara yazıyoruz ki, ‘İmdat zehirleniyoruz' diye belki uydudan görüp insafa gelirsiniz. Çığlığımızı bazı devlet yetkileri duysa da bir şey yapamıyor. Herhangi bir önlem alınamıyor. Kanunlar işletilemiyor. Maalesef al bayrağın gölgesinde, kendi yurdumda, kendi vatanımda zulme uğruyorum ve bu zulmü hiçbir şekilde durduramıyoruz."
PFAS - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
SAĞLIK
'Sonsuz kimyasal' PFAS içeren ürünler kanser saçıyor: İçlerinde Türk alışveriş sitelerinde satılan markalar da var
12 Kasım, 15:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала