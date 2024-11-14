https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/geredede-koylulerden-imdat-zehirleniyoruz-isyani-1090398204.html
Gerede'de köylülerden 'imdat zehirleniyoruz' isyanı: Tarlaya traktörle yazdılar
Gerede'de köylülerden 'imdat zehirleniyoruz' isyanı: Tarlaya traktörle yazdılar
Sputnik Türkiye
Gerede Çayı'ndaki aşırı kirliliğe isyan eden bir köylü, traktörüyle tarlasına 'imdat zehirleniyoruz' diye yazdı. 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T15:07+0300
2024-11-14T15:07+0300
2024-11-14T15:08+0300
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sanayi bölgesi
kirlilik
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Bolu Gerede'de 288 kilometre boyunca 100'ü aşkın köyde kirlilik ve kokuya sebep olan Gerede Çayı can çekişiyor. Çevre sakinleri yıllardır devam eden kirliliğe isyan ederken bir köylü traktörle tarlasına 'imdat zehirleniyoruz' diye yazarak yaşanan duruma isyan etti. Bölgedeki Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların evsel, sanayi ve kimyasal atıklarını arıtmadan Gerede Çayı'na deşarj etmesi sebebiyle yaklaşık 10 yıldır kirlilik ve kötü koku devam ediyor. Kimyasal atıklarını çaya boşaltan fabrikalara birçok kez ceza kesilmesine rağmen Bolu Çayı ile birleşerek Yenice Irmağı adıyla Zonguldak Filyos'tan Karadeniz'e boşalan Gerede Çayı'ndaki kirliliğin önüne geçilemedi. Akçaşehir Köyü mevkiinde, Gerede Çayı kenarında tarlası bulunan Mustafa Halıcı da bu duruma tepki göstermek için tarlasına, traktörle “İmdat zehirleniyoruz” diye yazı yazdı.Bu zulüm durdurulamıyor Yetkililere çağrıda bulunan Mustafa Halıcı, “Zehirleniyoruz. Artık tarlalara yazmaya başladık. Sesimizi ne zaman duyup, ne şu rezilliğe çare bulursunuz bilmiyorum ama süre uzatarak, sürekli onlara süre vererek bu rezillik bitmez. Memleket kanalizasyona döndü. Yazıklar halen süre veren, halen onlara süre uzatması verenlere yazıklar olsun” diye konuştu.Bölgedeki OSB'nin dereye akıttığı zehirli atıklara tepki gösteren Halıcı şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/pfas-free-nedir-pfas-icermeyen-tava-pfas-listesi-pfas-testi-nedir-pfas-analizi-pfas-iceren-urunler-1090305214.html
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gerede, çevre kirliliği, sanayi bölgesi, kirlilik, plastik kirlilik
gerede, çevre kirliliği, sanayi bölgesi, kirlilik, plastik kirlilik
Gerede'de köylülerden 'imdat zehirleniyoruz' isyanı: Tarlaya traktörle yazdılar
15:07 14.11.2024 (güncellendi: 15:08 14.11.2024)
Gerede Çayı'ndaki aşırı kirliliğe isyan eden bir köylü, traktörüyle tarlasına 'imdat zehirleniyoruz' diye yazdı.
Bolu Gerede'de 288 kilometre boyunca 100'ü aşkın köyde kirlilik ve kokuya sebep olan Gerede Çayı can çekişiyor. Çevre sakinleri yıllardır devam eden kirliliğe isyan ederken bir köylü traktörle tarlasına 'imdat zehirleniyoruz' diye yazarak yaşanan duruma isyan etti.
Bölgedeki Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların evsel, sanayi ve kimyasal atıklarını arıtmadan Gerede Çayı'na deşarj etmesi sebebiyle yaklaşık 10 yıldır kirlilik ve kötü koku devam ediyor. Kimyasal atıklarını çaya boşaltan fabrikalara birçok kez ceza kesilmesine rağmen Bolu Çayı ile birleşerek Yenice Irmağı adıyla Zonguldak Filyos'tan Karadeniz'e boşalan Gerede Çayı'ndaki kirliliğin önüne geçilemedi. Akçaşehir Köyü mevkiinde, Gerede Çayı kenarında tarlası bulunan Mustafa Halıcı da bu duruma tepki göstermek için tarlasına, traktörle “İmdat zehirleniyoruz” diye yazı yazdı.
Yetkililere çağrıda bulunan Mustafa Halıcı, “Zehirleniyoruz. Artık tarlalara yazmaya başladık. Sesimizi ne zaman duyup, ne şu rezilliğe çare bulursunuz bilmiyorum ama süre uzatarak, sürekli onlara süre vererek bu rezillik bitmez. Memleket kanalizasyona döndü. Yazıklar halen süre veren, halen onlara süre uzatması verenlere yazıklar olsun” diye konuştu.
Bölgedeki OSB'nin dereye akıttığı zehirli atıklara tepki gösteren Halıcı şunları söyledi:
“Gerede merkezde bulunan, OSB'lerin atıklarını dereye, Ulusu Deremize arıtmasız salması sonucu, artık tarlalara yazıyoruz ki, ‘İmdat zehirleniyoruz' diye belki uydudan görüp insafa gelirsiniz. Çığlığımızı bazı devlet yetkileri duysa da bir şey yapamıyor. Herhangi bir önlem alınamıyor. Kanunlar işletilemiyor. Maalesef al bayrağın gölgesinde, kendi yurdumda, kendi vatanımda zulme uğruyorum ve bu zulmü hiçbir şekilde durduramıyoruz."