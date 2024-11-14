https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/geredede-koylulerden-imdat-zehirleniyoruz-isyani-1090398204.html

Gerede'de köylülerden 'imdat zehirleniyoruz' isyanı: Tarlaya traktörle yazdılar

Gerede'de köylülerden 'imdat zehirleniyoruz' isyanı: Tarlaya traktörle yazdılar

Sputnik Türkiye

Gerede Çayı'ndaki aşırı kirliliğe isyan eden bir köylü, traktörüyle tarlasına 'imdat zehirleniyoruz' diye yazdı. 14.11.2024, Sputnik Türkiye

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Bolu Gerede'de 288 kilometre boyunca 100'ü aşkın köyde kirlilik ve kokuya sebep olan Gerede Çayı can çekişiyor. Çevre sakinleri yıllardır devam eden kirliliğe isyan ederken bir köylü traktörle tarlasına 'imdat zehirleniyoruz' diye yazarak yaşanan duruma isyan etti. Bölgedeki Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların evsel, sanayi ve kimyasal atıklarını arıtmadan Gerede Çayı'na deşarj etmesi sebebiyle yaklaşık 10 yıldır kirlilik ve kötü koku devam ediyor. Kimyasal atıklarını çaya boşaltan fabrikalara birçok kez ceza kesilmesine rağmen Bolu Çayı ile birleşerek Yenice Irmağı adıyla Zonguldak Filyos'tan Karadeniz'e boşalan Gerede Çayı'ndaki kirliliğin önüne geçilemedi. Akçaşehir Köyü mevkiinde, Gerede Çayı kenarında tarlası bulunan Mustafa Halıcı da bu duruma tepki göstermek için tarlasına, traktörle “İmdat zehirleniyoruz” diye yazı yazdı.Bu zulüm durdurulamıyor Yetkililere çağrıda bulunan Mustafa Halıcı, “Zehirleniyoruz. Artık tarlalara yazmaya başladık. Sesimizi ne zaman duyup, ne şu rezilliğe çare bulursunuz bilmiyorum ama süre uzatarak, sürekli onlara süre vererek bu rezillik bitmez. Memleket kanalizasyona döndü. Yazıklar halen süre veren, halen onlara süre uzatması verenlere yazıklar olsun” diye konuştu.Bölgedeki OSB'nin dereye akıttığı zehirli atıklara tepki gösteren Halıcı şunları söyledi:

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gerede, çevre kirliliği, sanayi bölgesi, kirlilik, plastik kirlilik