https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/ermenistan-basbakani-nikol-pasinyan-sakalini-kesti-1090409900.html
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sakalını kesti
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sakalını kesti
Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Banyodan havlu ile çıkan Ermeni lider sakallarını kestiğini takipçilerine... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T20:14+0300
2024-11-14T20:14+0300
2024-11-14T20:14+0300
dünya
ermenistan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
nikol paşinyan
sakal
sakal bırakmak
berber
sosyal medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0e/1090409670_0:21:750:443_1920x0_80_0_0_396e3a7c801dee26ec6fb33ede0e73c1.jpg
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sakalsız hali ile sosyal medyada gündem yarattı.Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış görüşmeleri devam ederken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın sosyal medya paylaşımı gündem yarattı. Sakal traşı olan Ermeni lider sosyal medya videosu ile yeni imajını tanıttı.Sosyal medya kullanıcıları Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yeni imajını yorum yağmuruna tuttu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231004/ermenistan-basbakani-nikol-pasinyan-istifa-etmeye-hazirim-1076027568.html
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0e/1090409670_20:0:729:532_1920x0_80_0_0_a5e7ea0df41f017f3423e88ef160ec15.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ermenistan başbakanı son hali, nikol paşinyan sakalsız hali
ermenistan başbakanı son hali, nikol paşinyan sakalsız hali
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sakalını kesti
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Banyodan havlu ile çıkan Ermeni lider sakallarını kestiğini takipçilerine tanıttı. Sosyal medya akımlarına sıklıkla uyan Nikol Paşinyan paylaşımı ile gündem konusu oldu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sakalsız hali ile sosyal medyada gündem yarattı.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış görüşmeleri devam ederken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın sosyal medya paylaşımı gündem yarattı. Sakal traşı olan Ermeni lider sosyal medya videosu ile yeni imajını tanıttı.
Sosyal medya kullanıcıları Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yeni imajını yorum yağmuruna tuttu.