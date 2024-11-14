https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/bursada-ilginc-takas-motosikletini-kavurma-ve-telefon-ile-degistirdi-1090411049.html

Bursa'da ilginç takas: Motosikletini 'kavurma ve telefon' ile değiştirdi

Bursa'da ilginç takas: Motosikletini 'kavurma ve telefon' ile değiştirdi

Sputnik Türkiye

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Ertuğrul Temiz ile arkadaşı Mehmet Bozkurt arasındaki takas sosyal medyada gündem oldu. Ertuğrul Temiz'e ait motosikleti... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

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2024-11-14T21:29+0300

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türkiye

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Bursa'da yaşayan iki arkadaş telefon ve kavurma vererek aralarında motosiklet takas etti.Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Ertuğrul Temiz ile arkadaşı Mehmet Bozkurt arasındaki motosiklet takası ilginç anlara neden oldu. Arkadaşı Ertuğrul Temiz'e ait motosikleti almak isteyen Mehmet Bozkurt son model telefon ve 10 gün bedava kavurma teklif etti. Teklifi cazip bulan adam motosikletin devrini verdi. Mahalle sakinleri takasa gülerken sosyal medya kullanıcıları arasında günün polemik konusu haline geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240318/herkese-ogretti-tel-tokayi-takas-ederek-15-yilda-nasil-ev-alinir-1081804204.html

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