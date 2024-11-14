https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/bursada-ilginc-takas-motosikletini-kavurma-ve-telefon-ile-degistirdi-1090411049.html
Bursa'da ilginç takas: Motosikletini 'kavurma ve telefon' ile değiştirdi
Bursa'da ilginç takas: Motosikletini 'kavurma ve telefon' ile değiştirdi
Sputnik Türkiye
Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Ertuğrul Temiz ile arkadaşı Mehmet Bozkurt arasındaki takas sosyal medyada gündem oldu. Ertuğrul Temiz'e ait motosikleti... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T21:29+0300
2024-11-14T21:29+0300
2024-11-14T21:29+0300
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kavurma
motosiklet
telefon
takas
iznik
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Bursa'da yaşayan iki arkadaş telefon ve kavurma vererek aralarında motosiklet takas etti.Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Ertuğrul Temiz ile arkadaşı Mehmet Bozkurt arasındaki motosiklet takası ilginç anlara neden oldu. Arkadaşı Ertuğrul Temiz'e ait motosikleti almak isteyen Mehmet Bozkurt son model telefon ve 10 gün bedava kavurma teklif etti. Teklifi cazip bulan adam motosikletin devrini verdi. Mahalle sakinleri takasa gülerken sosyal medya kullanıcıları arasında günün polemik konusu haline geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240318/herkese-ogretti-tel-tokayi-takas-ederek-15-yilda-nasil-ev-alinir-1081804204.html
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kavurma, motosiklet, telefon, takas, iznik, bursa, para, teknoloji
kavurma, motosiklet, telefon, takas, iznik, bursa, para, teknoloji
Bursa'da ilginç takas: Motosikletini 'kavurma ve telefon' ile değiştirdi
Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Ertuğrul Temiz ile arkadaşı Mehmet Bozkurt arasındaki takas sosyal medyada gündem oldu. Ertuğrul Temiz'e ait motosikleti almak isteyen arkadaşı Mehmet Bozkurt son model telefon ve 10 gün bedava kavurma teklifi sundu. Teklifi kabul eden arkadaşı çevredekilerin şaşkınlığına neden oldu.
Bursa'da yaşayan iki arkadaş telefon ve kavurma vererek aralarında motosiklet takas etti.
Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Ertuğrul Temiz ile arkadaşı Mehmet Bozkurt arasındaki motosiklet takası ilginç anlara neden oldu. Arkadaşı Ertuğrul Temiz'e ait motosikleti almak isteyen Mehmet Bozkurt son model telefon ve 10 gün bedava kavurma teklif etti. Teklifi cazip bulan adam motosikletin devrini verdi.
Mahalle sakinleri takasa gülerken sosyal medya kullanıcıları arasında günün polemik konusu haline geldi.