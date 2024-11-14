https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/brezilya-yuksek-mahkemesi-yakinlarinda-en-az-iki-patlama-meydana-geldi-1090369667.html
Brezilya Yüksek Mahkemesi yakınlarında en az iki patlama meydana geldi
Brezilya Yüksek Mahkemesi yakınlarında en az iki patlama meydana geldi
Sputnik Türkiye
Brezilya Yüksek Mahkemesi yakınlarında en az iki patlama meydana geldiği bildirildi. İlk gelen bilgilere göre patlamalar sonucu bir kişi hayatını kaybetti... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T04:30+0300
2024-11-14T04:30+0300
2024-11-14T04:30+0300
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Brezilya yerel medyasının bildirdiğine göre, Brezilya Yüksek Mahkemesi ile ülkenin Ulusal Kongresi arasındaki binalar arasında en az iki patlama meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre, bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Patlamalar 20 saniye arayla gerçekleştiği, bölgenin ise şu anda tahliye edildiği bildirildi. Olay yerinde şu anda itfaiyeciler ve askeri patlayıcı uzmanlarının bulunduğu ifade edildi.Kongrenin güvenlik servisi, patlamalardan birinin iki bina arasında park edilmiş bir araçta meydana geldiğini açıkladı. Brezilya Başsavcısı Jorge Messias, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüksek Mahkeme ve Ulusal Kongre'ye yönelik saldırıları güçlü bir şekilde kınıyorum. Mahkeme bakanlarına ve milletvekillerine dayanışmamı iletiyorum. Federal Polis, Üç Güçler Meydanı'ndaki bombalamaları titizlikle ve hızlı bir şekilde araştıracak. Saldırıların arkasındaki motiveyi öğrenmemiz gerekiyor" ifadelerinde bulundu.Ayrıca Başsavcı, barış ve düzenin hızlı bir şekilde yeniden sağlanması çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/valilik-duyurdu-toplanti-ve-gosteri-yuruyusleri-10-gun-sureyle-yasaklandi-1090368928.html
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brezilya, patlama, mahkeme, yüksek mahkeme, kongre, kongre binası
brezilya, patlama, mahkeme, yüksek mahkeme, kongre, kongre binası
Brezilya Yüksek Mahkemesi yakınlarında en az iki patlama meydana geldi
Brezilya Yüksek Mahkemesi yakınlarında en az iki patlama meydana geldiği bildirildi. İlk gelen bilgilere göre patlamalar sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemeler devam ediyor.
Brezilya yerel medyasının bildirdiğine göre, Brezilya Yüksek Mahkemesi ile ülkenin Ulusal Kongresi arasındaki binalar arasında en az iki patlama meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre, bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Patlamalar 20 saniye arayla gerçekleştiği, bölgenin ise şu anda tahliye edildiği bildirildi. Olay yerinde şu anda itfaiyeciler ve askeri patlayıcı uzmanlarının bulunduğu ifade edildi.
Kongrenin güvenlik servisi, patlamalardan birinin iki bina arasında park edilmiş bir araçta meydana geldiğini açıkladı.
Brezilya Başsavcısı Jorge Messias, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüksek Mahkeme ve Ulusal Kongre'ye yönelik saldırıları güçlü bir şekilde kınıyorum. Mahkeme bakanlarına ve milletvekillerine dayanışmamı iletiyorum. Federal Polis, Üç Güçler Meydanı'ndaki bombalamaları titizlikle ve hızlı bir şekilde araştıracak. Saldırıların arkasındaki motiveyi öğrenmemiz gerekiyor" ifadelerinde bulundu.
Ayrıca Başsavcı, barış ve düzenin hızlı bir şekilde yeniden sağlanması çağrısında bulundu.