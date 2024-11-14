CHP’li Bülent Kerimoğlu: CHP hiç kimsenin kariyer planlarına alet edilecek bir araç değildir

“Olağanüstü bir kongre olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi bir Kurultaylar partisi olarak bilinir. Sayın Özgür Özel eğer geçen yıl 4 Kasım 2023 Kurultayı’nda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday olarak çıktığında ‘Ben seçilirsem Tayyip Erdoğan ile el sıkışacağım. Ben AKP iktidarı ile, Sarayla mücadele etmek yerine müzakere edeceğim’ deseydi bu Kurultayı kazanabilir miydi? Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinde bu yumuşamaya, müzakereye, iyi niyetle de olsa AKP ile karşılıklı atılan adımlara yönelik bir eleştiri var. DEM Partisi’nin otobüsünün üstünde çıkma ile ilgili olarak eleştiriler var. Hal böyleyken siyasette bir değişiklik yaşıyor isek partimizin programında ve söyleminde, pratik uygulamasında bir farklılaşma içine gittiysek bunun Kurultayda onanması gerekir. Delegasyonumuz eğer ‘mücadele yerine yumuşamayı tercih ediyoruz. Türkiye’nin ulusal bütünlüğünü, üniter yapısını, Misak-ı Milli değerlerini savunurken aynı zamanda DEM otobüsünün üstüne çıkmayı uygun görüyoruz’ dediyse bunda hiçbir sakınca yok. Bizim en üst organımız olan Kurultay’da alınan karar başımızın üstündedir. Biz bunu saygın bir şekilde kabul ederiz ve bundan sonraki siyasi hayatımıza ve söylemlerimize de Kurultay kararı ile devam ederiz.”