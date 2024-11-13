https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/turkiyeden-libyada-kalici-baris-cagrisi-ortak-bir-paydada-bulusulmasi-icin-caba-gosterecegiz-1090344580.html

Türkiye'den Libya'da kalıcı barış çağrısı: 'Ortak bir paydada buluşulması için çaba göstereceğiz'

Türkiye'den Libya'da kalıcı barış çağrısı: 'Ortak bir paydada buluşulması için çaba göstereceğiz'

Sputnik Türkiye

Türkiye, Libya’da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için siyasi birlik ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T14:03+0300

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TRT'de yer alan ve Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye, Libya’da siyasi birlik, toprak bütünlüğü ve kalıcı istikrar sağlanması yönündeki çabalarına hız kesmeden devam ediyor. Uluslararası görüşmeler ve i̇kili temaslarla güçlenen i̇lişkilerDışişleri Bakanlığı'nın kaynakları, Türkiye'nin Libya’nın geleceği için uluslararası platformlarda aktif rol alarak Libya ile güçlü bir iletişim ağı kurduğuna vurgu yaparken; Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen çeşitli toplantılar, ikili ziyaretler ve geniş katılımlı görüşmelerle Libya’daki tüm kesimlerle diyaloğun güçlendirildiği aktarıldı. Türkiye’nin Bingazi Başkonsolosluğu’nun faaliyetlerine yeniden başlaması da bu iş birliğinin somut adımlarından biri olarak öne çıkıyor.Libya’da yalnızca siyasi alanlarda değil, güvenlik, enerji, ticaret ve kalkınma gibi birçok alanda da çok boyutlu çalışmalar yürütülüyor. 'Türkiye uzlaşı ve seçim sürecine destek olmayı sürdürecek'Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Libya’da uzlaşı temelinde anlaşmazlıkların çözüme kavuşması ve seçim sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için Türkiye’nin katkılarını sürdüreceğini ifade etti. Libya’nın tüm kesimleriyle görüşerek barış ve esenliğe katkı sunmayı hedefleyen Türkiye, önümüzdeki dönemde de Libya’da huzurun tesisine destek olmaya devam edecek.Libya’nın barışı i̇çin ortak paydada buluşma çağrısıDışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Türkiye’nin Libya’ya yönelik hedefi, tüm Libyalı taraflarla barışçıl ve ortak bir paydada buluşarak Libya'nın geleceğine katkı sunmak. Türkiye, Libya’nın esenliğini gözeten bu yaklaşımını kararlılıkla sürdürecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/cumhurbaskani-erdogan-ben-hala-esedden-umutluyum-1090341231.html

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