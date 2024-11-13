https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/kendisini-plastik-cerrah-olarak-tanitti-saglik-bakanligi-sahte-doktor-icin-harekete-gecti-1090347650.html

Kendisini plastik cerrah olarak tanıttı: Sağlık Bakanlığı sahte doktor için harekete geçti

Kendisini plastik cerrah olarak tanıttı: Sağlık Bakanlığı sahte doktor için harekete geçti

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, kendisini plastik cerrah olarak tanıtan ve "sahte diploma" ile cerrahi işlemlerde bulunarak vatandaşların hayatını riske atan V.K. hakkında... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T15:07+0300

2024-11-13T15:07+0300

2024-11-13T15:07+0300

türkiye

sahte doktor

estetik

estetik cerrahi

estetik ameliyat

sağlık bakanlığı

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Ankara'da yaşayan 38 yaşındaki B.K, kendisini plastik cerrah olarak tanıtan V.K. tarafından 2021 yılında Keçiören'de yer alan özel bir hastanede göğüs silikonu ve karın gerdirme ameliyatı olduktan sonra komplikasyonların devam etmesi üzerine doktoruna başvurdu. Klinik muayenede doktorun umursamaz tavırları üzerine durumdan şüphelenen B.K, doktorun diplomasının fotoğrafını çekerek, diplomanın üzerinde yazan üniversiteye dilekçe yazdı. Dilekçeye gelen cevapla diplomanın "sahte" olduğunu öğrenen B.K, savcılığa suç duyurusunda bulundu.Sağlık Bakanlığı'ndan suç duyurusuDiplomanın sahte olduğunu öğrenen ve mağdur olan B.K'nın suç duyurusu üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tarafından açılan soruşturma çerçevesinde faaliyet durdurma ve idari para cezası uygulanan özel hastanenin ilgili alanı 1 Ekim tarihinde mühürlendi. Sağlık Bakanlığı ise "sahte diploma" ile cerrahi işlemlerde bulunan ve insan sağlığını riske atan V.K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

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sahte doktor, estetik, estetik cerrahi, estetik ameliyat, sağlık bakanlığı