https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/kendisini-plastik-cerrah-olarak-tanitti-saglik-bakanligi-sahte-doktor-icin-harekete-gecti-1090347650.html
Kendisini plastik cerrah olarak tanıttı: Sağlık Bakanlığı sahte doktor için harekete geçti
Kendisini plastik cerrah olarak tanıttı: Sağlık Bakanlığı sahte doktor için harekete geçti
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, kendisini plastik cerrah olarak tanıtan ve "sahte diploma" ile cerrahi işlemlerde bulunarak vatandaşların hayatını riske atan V.K. hakkında... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T15:07+0300
2024-11-13T15:07+0300
2024-11-13T15:07+0300
türkiye
sahte doktor
estetik
estetik cerrahi
estetik ameliyat
sağlık bakanlığı
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Ankara'da yaşayan 38 yaşındaki B.K, kendisini plastik cerrah olarak tanıtan V.K. tarafından 2021 yılında Keçiören'de yer alan özel bir hastanede göğüs silikonu ve karın gerdirme ameliyatı olduktan sonra komplikasyonların devam etmesi üzerine doktoruna başvurdu. Klinik muayenede doktorun umursamaz tavırları üzerine durumdan şüphelenen B.K, doktorun diplomasının fotoğrafını çekerek, diplomanın üzerinde yazan üniversiteye dilekçe yazdı. Dilekçeye gelen cevapla diplomanın "sahte" olduğunu öğrenen B.K, savcılığa suç duyurusunda bulundu.Sağlık Bakanlığı'ndan suç duyurusuDiplomanın sahte olduğunu öğrenen ve mağdur olan B.K'nın suç duyurusu üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tarafından açılan soruşturma çerçevesinde faaliyet durdurma ve idari para cezası uygulanan özel hastanenin ilgili alanı 1 Ekim tarihinde mühürlendi. Sağlık Bakanlığı ise "sahte diploma" ile cerrahi işlemlerde bulunan ve insan sağlığını riske atan V.K. hakkında suç duyurusunda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/estetik-ameliyat-hayatini-kabusa-cevirdi-ameliyati-sahte-doktor-yapti-iddiasi-1090309257.html
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sahte doktor, estetik, estetik cerrahi, estetik ameliyat, sağlık bakanlığı
sahte doktor, estetik, estetik cerrahi, estetik ameliyat, sağlık bakanlığı
Kendisini plastik cerrah olarak tanıttı: Sağlık Bakanlığı sahte doktor için harekete geçti
Sağlık Bakanlığı, kendisini plastik cerrah olarak tanıtan ve "sahte diploma" ile cerrahi işlemlerde bulunarak vatandaşların hayatını riske atan V.K. hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ankara'da yaşayan 38 yaşındaki B.K, kendisini plastik cerrah olarak tanıtan V.K. tarafından 2021 yılında Keçiören'de yer alan özel bir hastanede göğüs silikonu ve karın gerdirme ameliyatı olduktan sonra komplikasyonların devam etmesi üzerine doktoruna başvurdu.
Klinik muayenede doktorun umursamaz tavırları üzerine durumdan şüphelenen B.K, doktorun diplomasının fotoğrafını çekerek, diplomanın üzerinde yazan üniversiteye dilekçe yazdı. Dilekçeye gelen cevapla diplomanın "sahte" olduğunu öğrenen B.K, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Sağlık Bakanlığı'ndan suç duyurusu
Diplomanın sahte olduğunu öğrenen ve mağdur olan B.K'nın suç duyurusu üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tarafından açılan soruşturma çerçevesinde faaliyet durdurma ve idari para cezası uygulanan özel hastanenin ilgili alanı 1 Ekim tarihinde mühürlendi. Sağlık Bakanlığı ise "sahte diploma" ile cerrahi işlemlerde bulunan ve insan sağlığını riske atan V.K. hakkında suç duyurusunda bulundu.