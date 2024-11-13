https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/istanbulda-trafik-yogunlugu-yuzde-72ye-ulasti-1090350516.html

İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yüzde 72'ye ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yüzde 72'ye ulaştı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre trafik... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

trafik

karayolu

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İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 karayolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 72'lere ulaştı.İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak geçişleri etkisini gösteriyor.

türkiye

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istanbul, trafik, karayolu