https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/istanbulda-trafik-yogunlugu-yuzde-72ye-ulasti-1090350516.html
İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yüzde 72'ye ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yüzde 72'ye ulaştı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre trafik... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T16:18+0300
2024-11-13T16:18+0300
2024-11-13T16:18+0300
türkiye
istanbul
trafik
karayolu
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İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 karayolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 72'lere ulaştı.İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak geçişleri etkisini gösteriyor.
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istanbul, trafik, karayolu
istanbul, trafik, karayolu
İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yüzde 72'ye ulaştı
İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 72'lere ulaştı. Avrupa Yakası'nın bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu arttı.
İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 karayolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 72'lere ulaştı.
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak geçişleri etkisini gösteriyor.