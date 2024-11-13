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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/filistin-mitinginde-konusan-unlu-oyuncu-susan-sarandon-hollywoodda-kara-listeye-alindim-1090334367.html
Filistin mitinginde konuşan ünlü oyuncu Susan Sarandon: Hollywood'da kara listeye alındım
Filistin mitinginde konuşan ünlü oyuncu Susan Sarandon: Hollywood'da kara listeye alındım
Sputnik Türkiye
Oscar ödüllü aktris Susan Sarandon, bir sene önce katıldığı Filistin yanlısı protestolarda kullandığı söylemlerden dolayı 'Hollywood'da kara listeye... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T11:32+0300
2024-11-13T11:42+0300
dünya
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oscar
oyuncu
susan sarandon
israil-filistin
yahudi
anti semitizm
hollywood
kara liste
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Oscar ödüllü aktris Susan Sarandon, geçen sene Filistin yanlısı gösterilerde Yahudi halkı hakkında açıklamalarda bulunduğu belirtilmesinden bu yana kariyerinin zarar gördüğünü söyledi. Ajansı tarafından kovulduğunu söyleyen oyuncu, bütün projelerinin iptal edildiğini itiraf etti.The Times'a konuşan aktris, "Çalışmaya devam etmek istiyorsanız ne yapmamanız gerektiğine dair bir örnek olarak kullanıldım" diyerek Hollywood'da 'kara listeye alındığını' belirtti. Sarandon, ABD'nin Manhattan eyaletinde İsrail- Filistin savaşını protesto eden bir mitingde Yahudi karşıtı ifadeler kullandığı belirtilmesinin ardından Kasım 2023'te ajansı tarafından kovulmuştu. Aktris, birkaç hafta sonra kelime seçimlerinin 'korkunç bir hata' olarak niteleyip özür diledi.Ünlü aktris sosyal medya paylaşımında, 'nefret suçlarındaki artış konusundaki endişesini iletmek amacıyla, artan antisemitik nefretin hedefi olan Yahudi Amerikalıların 'Sık sık şiddete maruz kalan ABD'li Müslümanların yerinde olmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimlediklerini' söylediğini' belirterek 'bu ifadenin korkunç bir hata olduğunu' söyledi. Sarandon, "Bu ifadem Yahudilerin yakın zamana kadar zulme yabancı olduklarını ima ediliyor, oysa tam tersi. Hepimizin bildiği gibi, Avrupa'da yüzyıllardır süren baskı ve soykırımdan, Pensilvanya, Pittsburgh'daki Hayat Ağacı saldırısına kadar, Yahudiler uzun zamandır ayrımcılığa ve günümüze kadar devam eden şiddete aşinadır" dedi. Yorumlarıyla 'bu gerçeği küçümsediği ve insanları incittiği için çok pişman olduğunu' söyleyerek özür dilemişti.Ünlü oyuncu verdiği röportajda bir daha büyük prodüksiyonlu bir Hollywood filminde çalışıp çalışamayacağından emin olmadığını, şu anda düşük bütçeli bir komedi filmi üzerinde çalıştığını belirterek, bir daha 'Hollywood'da hiçbir şeyin teklif edileceğine inanmadığını' söyledi. Sarandon, açıklamaların yarattığı olumsuzluklara rağmen İsrail- Hamas savaşını protesto eden mitinglerde konuşmaya devam ediyor.
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abd, oscar, oyuncu, susan sarandon, israil-filistin, yahudi, anti semitizm, hollywood, kara liste, the times
abd, oscar, oyuncu, susan sarandon, israil-filistin, yahudi, anti semitizm, hollywood, kara liste, the times

Filistin mitinginde konuşan ünlü oyuncu Susan Sarandon: Hollywood'da kara listeye alındım

11:32 13.11.2024 (güncellendi: 11:42 13.11.2024)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinSusan Sarandon
Susan Sarandon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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Oscar ödüllü aktris Susan Sarandon, bir sene önce katıldığı Filistin yanlısı protestolarda kullandığı söylemlerden dolayı 'Hollywood'da kara listeye alındığını' söyledi. Mitingde 'Yahudi karşıtı ifadeler' kullandığı belirtilen Sarandon, 'ajansı tarafından kovulduğunu ve artık büyük bütçeli filmlerde oynayabileceğine inanmadığını' itiraf etti.
Oscar ödüllü aktris Susan Sarandon, geçen sene Filistin yanlısı gösterilerde Yahudi halkı hakkında açıklamalarda bulunduğu belirtilmesinden bu yana kariyerinin zarar gördüğünü söyledi. Ajansı tarafından kovulduğunu söyleyen oyuncu, bütün projelerinin iptal edildiğini itiraf etti.
The Times'a konuşan aktris, "Çalışmaya devam etmek istiyorsanız ne yapmamanız gerektiğine dair bir örnek olarak kullanıldım" diyerek Hollywood'da 'kara listeye alındığını' belirtti.
Sarandon, ABD'nin Manhattan eyaletinde İsrail- Filistin savaşını protesto eden bir mitingde Yahudi karşıtı ifadeler kullandığı belirtilmesinin ardından Kasım 2023'te ajansı tarafından kovulmuştu. Aktris, birkaç hafta sonra kelime seçimlerinin 'korkunç bir hata' olarak niteleyip özür diledi.
Ünlü aktris sosyal medya paylaşımında, 'nefret suçlarındaki artış konusundaki endişesini iletmek amacıyla, artan antisemitik nefretin hedefi olan Yahudi Amerikalıların 'Sık sık şiddete maruz kalan ABD'li Müslümanların yerinde olmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimlediklerini' söylediğini' belirterek 'bu ifadenin korkunç bir hata olduğunu' söyledi.
Sarandon, "Bu ifadem Yahudilerin yakın zamana kadar zulme yabancı olduklarını ima ediliyor, oysa tam tersi. Hepimizin bildiği gibi, Avrupa'da yüzyıllardır süren baskı ve soykırımdan, Pensilvanya, Pittsburgh'daki Hayat Ağacı saldırısına kadar, Yahudiler uzun zamandır ayrımcılığa ve günümüze kadar devam eden şiddete aşinadır" dedi. Yorumlarıyla 'bu gerçeği küçümsediği ve insanları incittiği için çok pişman olduğunu' söyleyerek özür dilemişti.
Ünlü oyuncu verdiği röportajda bir daha büyük prodüksiyonlu bir Hollywood filminde çalışıp çalışamayacağından emin olmadığını, şu anda düşük bütçeli bir komedi filmi üzerinde çalıştığını belirterek, bir daha 'Hollywood'da hiçbir şeyin teklif edileceğine inanmadığını' söyledi. Sarandon, açıklamaların yarattığı olumsuzluklara rağmen İsrail- Hamas savaşını protesto eden mitinglerde konuşmaya devam ediyor.
Trump'ın göçmen politikasını protesto eden aktris Susan Sarandon beraberindeki yüzlerce kadınla birlikte gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2018
DÜNYA
ABD'de Trump protestosu: Aktris Susan Sarandon dahil yüzlerce kadın gözaltına alındı
29 Haziran 2018, 17:14
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