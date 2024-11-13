https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/evine-polisler-giden-nasuh-mahrukiden-ilk-aciklama-nasuh-mahruki-kimdir-1090327407.html

Evine polisler giden Nasuh Mahruki'den ilk açıklama: Nasuh Mahruki kimdir?

Evine polisler giden Nasuh Mahruki'den ilk açıklama: Nasuh Mahruki kimdir?

Sputnik Türkiye

Dün akşam saatlerinde evine sivil polislerin geldiğini belirten AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki, açıklamalarda bulundu. Mahruki, gözaltı girişiminin Yüksek... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T09:29+0300

2024-11-13T09:29+0300

2024-11-13T09:29+0300

türkiye

nasuh mahruki

polis baskını

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

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AKUT'un da kurucusu milli sporcu Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından evine polis baskını yapıldığını duyurdu. Nasuh Mahruki paylaşımında, Bu akşam bir grup arkadaşımla bir kebapçıda yemekteyiz. Evime sivil kıyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler. Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum. Bilginiz olsun, lütfen süreci takip edin" ifadelerine yer verdi. Nasuh Mahruki'nin gözaltına alınıp alınmadığı merak edilirken Mahruki'den açıklama geldi.Olay sonrası Cumhuriyet'e açıklama yapan Mahruki, "Yüksek Seçim Kurulu(YSK) ile ilgili paylaşımımdan ötürü bu gözaltı girişiminin yaşandığını düşünüyorum. YSK'ye güvenmiyorum ve sahtekarlıkla, manipülasyonla seçimi iktidara kazandırmak için son bir girişimde bulunulacağını düşünüyorum. Bir yurttaş olarak anayasal hakkımı kullanarak endişemi dile getirdiğim için bu olayın yaşandığını düşünüyorum" dedi.Nasuh Mahruki kimdir?Nasuh Mahruki 21 Mayıs 1968 tarihinde İstanbul'da doğdu. Şişli Terakki Lisesi'nin ardından 1992'de Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Dağcılık sporuyla 1988 yılında Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu'nda tanıştı. Üç yıl boyunca topluluğun başkanlığını yaptı.1992-1994 yılları arasında eskiden Sovyetler Birliği'nin sınırları içinde kalan 7000 metreden yüksek beş dağa tırmanarak Kar Leoparı unvanını aldı.1995 yılında Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk ve dünyadaki ilk Müslüman dağcı oldu. 1996 yılında yedi kıtanın en yüksek dağına tırmanarak Yedi Zirveler projesini tamamlayan 45. sporcu ve en genci oldu. Sonraki yıllarda da birçok zorlu tırmanış gerçekleştirdi. En önemlileri, Oksijen desteksiz olarak gerçekleştirdiği Cho Oyu, Lhotse ve K2 dağlarıdır. 15 yıl aradan sonra bir kez daha Everest Dağı'na tırmandı.Liderlik, takım çalışması, kişisel gelişim, kendini tanıma, hedef odaklılık, kararlılık, disiplin, risk yönetimi gibi konularda motivasyon konuşmaları ve seminerler düzenlemektedir ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde "Takım Çalışması ve Liderlik" dersi vermiştir. Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmıştır ve çeşitli televizyon kanallarında belgesel programları hazırlamıştır.AKUT'un kurucu üyesidir. AKUT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte iken 28 Kasım 2016'da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Mahruki, 2019'da aldığı bir kararla da AKUT Onursal Başkanlık görevinden de istifa etmiştir.Himalayalar'da Bhutan Krallığı'na yaptıkları bir motosiklet yolculuğu sırasında geleneksel bir düğün töreniyle Mine Mahruki ile evlenen Nasuh Mahruki, Barlas ve Bilge adında iki çocuk babasıdır.

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