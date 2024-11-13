https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/etki-ajanligi-maddesi-geri-cekildi-duzenleme-icinde-yer-almayacak-1090346203.html

'Etki ajanlığı' maddesi geri çekildi: Düzenleme içinde yer almayacak

'Etki ajanlığı' maddesi geri çekildi: Düzenleme içinde yer almayacak

Sputnik Türkiye

TBMM Genel kurulunda görüşülen, Noterlik düzenlemesi içinde yer alan 'etki ajanlığı maddesi' geri çekiliyor. Madde düzenleme içinde yer almayacak. 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T14:37+0300

2024-11-13T14:37+0300

2024-11-13T14:46+0300

türkiye

etki ajanlığı

tbmm

ajan

murat emir

noter

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Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi geri çekildi.Etki ajanlığı kanun teklifi geri çekildiKararı sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanvekili Murat Emir, duyurdu.Emir, "Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi, haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek meclisteki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi." dedi.

türkiye

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