'Etki ajanlığı' maddesi geri çekildi: Düzenleme içinde yer almayacak
14:37 13.11.2024 (güncellendi: 14:46 13.11.2024)
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TBMM Genel kurulunda görüşülen, Noterlik düzenlemesi içinde yer alan 'etki ajanlığı maddesi' geri çekiliyor. Madde düzenleme içinde yer almayacak.
Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi geri çekildi.
Etki ajanlığı kanun teklifi geri çekildi
Kararı sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanvekili Murat Emir, duyurdu.
Emir, "Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi, haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek meclisteki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi." dedi.
Emir, "Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi, haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek meclisteki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi." dedi.
Kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifi, haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek meclisteki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi.— Murat Emir (@muratemirchp) November 13, 2024