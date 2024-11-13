https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/donmus-gole-dusen-kopegi-kurtaran-acil-durum-ekipleri-her-hayat-bizim-icin-onemlidir-1090341431.html

Donmuş göle düşen köpeği kurtaran acil durum ekipleri: Her hayat bizim için önemlidir!

Donmuş göle düşen köpeği kurtaran acil durum ekipleri: Her hayat bizim için önemlidir!

Sputnik Türkiye

Rusya'nın kuzeyindeki Nenets bölgesinde bir köyde yüzeyi donmuş bir gölün buzları kırılınca köpek, buzlu suya düştü. Sahibi köpeği çıkartamayınca acil durum... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T14:46+0300

2024-11-13T14:46+0300

2024-11-13T14:46+0300

yaşam

emercom

rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)

yamal-nenets özerk bölgesi

donmuş göl

köpek kurtarma

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DescriptionNenets'te 3 Kasım'da meydana gelen olayda, bir köpeğin donmuş göle düştüğü ihbarını alan Rusya'nın EMERCOM kurtarma ekipleri, olay yerine intikal etti. İskateley yerleşim yerindeki donmuş göle gelen ekipler, köpeği gölün ortasında hareketsiz gördü.Buzlu suyun etkisiyle kıpırdayamayan köpeğin kıyıdan uzakta olduğunu gören EMERCOM ekipleri, koruyucu dalgıç kıyafeti giyerek soğuktan kaskatı kesilmiş köpeği halat yardımıyla kıyıya çekerek sahibine teslim etti. Rusya Acil Durum Hizmetleri Bakanlığı'nın (EMERCOM) Nenets Bölge Müdürlüğü, kurtarma operasyonundan fotoğraflar paylaşarak "Her hayat bizim için önemlidir!" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230319/1068457869.html

yamal-nenets özerk bölgesi

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emercom, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), yamal-nenets özerk bölgesi, donmuş göl, köpek kurtarma