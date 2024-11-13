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Donmuş göle düşen köpeği kurtaran acil durum ekipleri: Her hayat bizim için önemlidir!
Donmuş göle düşen köpeği kurtaran acil durum ekipleri: Her hayat bizim için önemlidir!
Sputnik Türkiye
Rusya'nın kuzeyindeki Nenets bölgesinde bir köyde yüzeyi donmuş bir gölün buzları kırılınca köpek, buzlu suya düştü. Sahibi köpeği çıkartamayınca acil durum... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T14:46+0300
2024-11-13T14:46+0300
yaşam
emercom
rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)
yamal-nenets özerk bölgesi
donmuş göl
köpek kurtarma
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DescriptionNenets'te 3 Kasım'da meydana gelen olayda, bir köpeğin donmuş göle düştüğü ihbarını alan Rusya'nın EMERCOM kurtarma ekipleri, olay yerine intikal etti. İskateley yerleşim yerindeki donmuş göle gelen ekipler, köpeği gölün ortasında hareketsiz gördü.Buzlu suyun etkisiyle kıpırdayamayan köpeğin kıyıdan uzakta olduğunu gören EMERCOM ekipleri, koruyucu dalgıç kıyafeti giyerek soğuktan kaskatı kesilmiş köpeği halat yardımıyla kıyıya çekerek sahibine teslim etti. Rusya Acil Durum Hizmetleri Bakanlığı'nın (EMERCOM) Nenets Bölge Müdürlüğü, kurtarma operasyonundan fotoğraflar paylaşarak "Her hayat bizim için önemlidir!" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230319/1068457869.html
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emercom, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), yamal-nenets özerk bölgesi, donmuş göl, köpek kurtarma
emercom, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), yamal-nenets özerk bölgesi, donmuş göl, köpek kurtarma

Donmuş göle düşen köpeği kurtaran acil durum ekipleri: Her hayat bizim için önemlidir!

14:46 13.11.2024
© FotoğrafDonmuş göle düşen köpeği kurtaran acil durum ekipleri: Her hayat bizim için önemlidir!
Donmuş göle düşen köpeği kurtaran acil durum ekipleri: Her hayat bizim için önemlidir! - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© Fotoğraf
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Rusya'nın kuzeyindeki Nenets bölgesinde bir köyde yüzeyi donmuş bir gölün buzları kırılınca köpek, buzlu suya düştü. Sahibi köpeği çıkartamayınca acil durum ekipleri köpeği kurtardı. Ekipler olayın fotoğraflarını paylaşarak 'Her hayat bizim için önemlidir!' dedi.
DescriptionNenets'te 3 Kasım'da meydana gelen olayda, bir köpeğin donmuş göle düştüğü ihbarını alan Rusya'nın EMERCOM kurtarma ekipleri, olay yerine intikal etti. İskateley yerleşim yerindeki donmuş göle gelen ekipler, köpeği gölün ortasında hareketsiz gördü.
© FotoğrafEMERCOM Nenets
Donmuş göle düşen köpeği kurtaran acil durum ekipleri: Her hayat bizim için önemlidir! - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
EMERCOM Nenets
© Fotoğraf
Buzlu suyun etkisiyle kıpırdayamayan köpeğin kıyıdan uzakta olduğunu gören EMERCOM ekipleri, koruyucu dalgıç kıyafeti giyerek soğuktan kaskatı kesilmiş köpeği halat yardımıyla kıyıya çekerek sahibine teslim etti. Rusya Acil Durum Hizmetleri Bakanlığı'nın (EMERCOM) Nenets Bölge Müdürlüğü, kurtarma operasyonundan fotoğraflar paylaşarak "Her hayat bizim için önemlidir!" dedi.
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