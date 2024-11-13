Kurtlar Vadisi MHP

'Dün Furkan Karabay ile görüşme yaptık. Furkan daha önce benzer bir durumla karşılaşmıştı. 10 15 günlük bir cezaevi süreci gerçekleşmişti ve ardından itiraz üzerine serbest bırakılmıştı. Dün avukatları Harun Karabay ve Enes Ermaner tarafından yapılmış itiraz da umarız bir an önce neticelenir ve Furkan Karabay da özgürlüğüne kavuşur. Şüphesiz bu durumdan rahatsız olan hukukçular var. Hukukçu kimliği olan herkes Furkan Karabay'ın yapmış olduğu bir haberden tutuklanmasından dolayı mutlaka rahatsız oluyordur. Bu süreçle yakından ilgilenen herkes, suçlamalarla uygulanan tutuklama tedbirinin çok orantısız olduğunu belirtiyorlar'