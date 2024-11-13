Kurtlar Vadisi MHP
17:32 13.11.2024 (güncellendi: 12:01 14.11.2024)
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Kazdağı Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, Avukat Peren Sanrı Arslan ve Avukat Hüseyin Ersöz oldu. Programda Kazdağı'ndaki ağaç kesimi ile ilgili son durum, tutuklanan avukat Dilek Ekmekçi'nin davasında gelinen nokta ve tutuklu gazeteci Furkan Karabay'ın cezaevinden gönderdiği mektup konuşuldu.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Kazdağı Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, Avukat Peren Sanrı Arslan ve Avukat Hüseyin Ersöz oldu.
Kazdağı'nda ağaç kesimi son hız devam ediyor
Doğan, Kazdağı'ndaki ağaç kesiminin devam ettiğini vurguladı. Doğan şunları söyledi:
'Ağaç kesimi devam ediyor. 9 Kasım'da Türkiye'ye bir çağrıda bulunmuştuk. Gelin, hep beraber bu ağaç kesimini durduralım demiştik. 3000'e yakın yaşam savunucusu katılmıştı. O günlük ağaç kesimini durdurmayı başardık fakat biz alandan çıktığımızda aralıksız bir şekilde kesimler devam ediyor. Şu anda bize desteğe gelen milletvekilleri aramızda. Vekiller alana gelince kesimi durduruyorlar, gidince tekrar başlıyorlar. Şu anda bir yol inşaatı sürüyor. İş makineleri harıl harıl çalışıyor. Danıştay'da hukuki süreç devam ederken ağaç kesimi yapılıyor. Dün köylülerle beraber Danıştay'a gittik ve köylü kadınlar Danıştay'a seslendiler. Davamızı bir an önce görün, bu ağaç kesimini durdurun ve ardından projeyi iptal edin dediler'
Dilek Ekmekçi hala cezaevinde
Cezaevine gönderilen Avukat Dilek Ekmekçi'nin avukatı Peren Sanrı Arslan, Ekmekçi'nin hala cezaevinde olduğunu söyledi. Arslan şunları söyledi:
'Dilek Ekmekçi Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde. 22 Ekim'deki duruşmasında tahliyeyi aldık. Aynı gün duruşma savcısı itiraz etti. Ardından 7 tane dosyadan yakalaması olduğu belirlendi. Bazı dosyaları vardı, sık sık ifade veriyordu. Ne hikmetse bu 7 dosyayı beklettiler, Dilek tahliyeyi aldığı gün biz hemen ifadesini vermesini, özgürlüğüne kavuşmasını bekledik. Ataköy polis merkezine götürdüler. Savcıdan talimat alarak o gece Dilek'i orada tuttular. Ertesi gün tüm gün ifadesi alındı. Duruşma savcısının tahliyeye itiraz ettiğini öğrendik ve hemen ertesi gün 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Osman Gökçek'in şikayetine yönelik ifadesi de alındı. Arkasından da savcı hanım, akıl hastanesinde gözetim altına alınmasına yönelik dilekçe göndermiş. Sonrasında bu talep yerinde görüldü. İtirazlar kabul edilmedi fakat Dilek hala cezaevinde'
Avukat Hüseyin Ersöz: Bu süreçle yakından ilgilenen herkes, suçlamalarla uygulanan tedbirin çok orantısız olduğunu belirtiyorlar
Tutuklanan gazeteci Furkan Karabay'ı cezaevinde ziyaret eden Hüseyin Ersöz, Sputnik'te konuştu. Ersöz şunları söyledi:
'Dün Furkan Karabay ile görüşme yaptık. Furkan daha önce benzer bir durumla karşılaşmıştı. 10 15 günlük bir cezaevi süreci gerçekleşmişti ve ardından itiraz üzerine serbest bırakılmıştı. Dün avukatları Harun Karabay ve Enes Ermaner tarafından yapılmış itiraz da umarız bir an önce neticelenir ve Furkan Karabay da özgürlüğüne kavuşur. Şüphesiz bu durumdan rahatsız olan hukukçular var. Hukukçu kimliği olan herkes Furkan Karabay'ın yapmış olduğu bir haberden tutuklanmasından dolayı mutlaka rahatsız oluyordur. Bu süreçle yakından ilgilenen herkes, suçlamalarla uygulanan tutuklama tedbirinin çok orantısız olduğunu belirtiyorlar'