https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/1090342847.html
MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, ilk kez açıkladı: Kademeli bir ceza sistemi üzerinde çalışılıyor
MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, ilk kez açıkladı: Kademeli bir ceza sistemi üzerinde çalışılıyor
Sputnik Türkiye
MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, Okan Aslan'ın konuğu oldu ve motosiklet kazalarını azaltmak amacıyla alınacak tedbirleri açıkladı. "İlk kez burada... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T12:05+0300
2024-11-13T12:05+0300
2024-11-13T13:53+0300
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MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, ilk kez açıkladı: Kademeli bir ceza sistemi üzerinde çalışılıyor
Sputnik Türkiye
Okan Aslan'la Gün Ortası'nda bugünün konu başlıkları:
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, motosiklet kazalarını azaltmak amacıyla yeni tedbirler alacak
Dijital dünyada dolandırıcılıklar
Özgür Özel, asgari ücret için rakam verdi
İşsizlik maaşına rekor başvuru
Bahis reklamları
Konuklar:
12.30'da MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği) Genel Sekreteri Remzi Öztürk
13.00-13.30 arası Tüketici Masası bölümünde TÜKONFED Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, motosiklet kazalarını azaltmak amacıyla yeni tedbirler alacak. Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Sekreteri Remzi Öztürk, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’a konuk oldu ve konuya dair bilgilendirmede bulundu.Şu anda 6 milyon civarında motosiklet bulunduğunu söyleyen Remzi Öztürk, motosiklet rollerinin iyileştirilmesi, güvenli hale getirilmesinin büyük önem arz ettiğini belirtti.Öztürk, şu ifadeleri kullandı:'Üçüncü hatada ehliyete el konulacak hatta iptal edilecek'Öztürk, “İlk kez Radyo Sputnik’te açıklıyorum” diyerek şöyle devam etti:“Cezaların oturması için ‘denetleniyorum’ hissinin olması gerekiyor” diyen Öztürk, “Dünyada ölümlü kazaların yarısı 10 ülkede oluyor bir tanesi biziz. Dolayısıyla bizim daha çok önlem almamız lazım” dedi.“Almanya’da geçen ay test edilen ve üzerine çalışılan bir çalışma daha var” diyen Öztürk, şöyle devam etti:'Hız iyileştirme çalışmaları yapılıyor'Kask, mont, bot, pantolon ve eldiven standardı üzerinde de çalışmalar yapıldığını söyleyen Öztürk, “Kademeli bir geçiş olabilir. Çünkü önemli de bir maliyeti var. Otoyollarda motosikletin hızı 10 km daha düşüktü, geçen sene artırıldı. Hızlı gidemiyorlar, bu yüzden fırtınada vs. mağdur oluyorlar. Bu hızı iyileştirme bakımından çalışmalar yapılıyor” dedi.
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motosiklet, motosiklet kazaları, ölümlü kazalar, moted, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, emniyet genel müdürlüğü, trafik kazaları
motosiklet, motosiklet kazaları, ölümlü kazalar, moted, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, emniyet genel müdürlüğü, trafik kazaları
MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, ilk kez açıkladı: Kademeli bir ceza sistemi üzerinde çalışılıyor
12:05 13.11.2024 (güncellendi: 13:53 13.11.2024)
MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, Okan Aslan'ın konuğu oldu ve motosiklet kazalarını azaltmak amacıyla alınacak tedbirleri açıkladı. "İlk kez burada açıklıyorum" diyen Öztürk, "Kademeli bir ceza sistemi üzerinde çalışılıyor. Üçüncü hatada ehliyete el konulacak hatta iptal edilecek" diye konuştu.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, motosiklet kazalarını azaltmak amacıyla yeni tedbirler alacak.
Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Sekreteri Remzi Öztürk, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’a konuk oldu ve konuya dair bilgilendirmede bulundu.
Şu anda 6 milyon civarında motosiklet bulunduğunu söyleyen Remzi Öztürk, motosiklet rollerinin iyileştirilmesi, güvenli hale getirilmesinin büyük önem arz ettiğini belirtti.
Öztürk, şu ifadeleri kullandı:
Emniyet Genel Müdürlüğü motosikletleri artık ‘incinebilir ve hassas araçlar’ olarak adlandırıyor. Kullananın en başta dikkat etmesi gerekir, diğer sürücülerin de motosikletleri koruması gerekiyor. Motosiklet kullanıcılarının sürüşte her türlü riski öngörerek kullanmaları gerekiyor. 2000 yılında 3 milyon motosiklet varken 700-800 ölümlü kaza vardı. Şu anda 6 milyon araç var, aynı orandayız. Yani kaza oranları zaten düştü. Motosikletlerin arttığı ülkelerde kaza oranları düşüyor çünkü farkındalık artıyor. Eskiden yanınızdan bir tane motosiklet geçerken şimdi bir sürü geçiyor.
'Üçüncü hatada ehliyete el konulacak hatta iptal edilecek'
Öztürk, “İlk kez Radyo Sputnik’te açıklıyorum” diyerek şöyle devam etti:
Ulaştırma Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile bir çalışma yapıyor. Kademeli bir ceza sistemi üzerinde çalışılıyor. Üçüncü hatada ehliyete el konulacak hatta iptal edilecek. Yeni uygulamada bu firmalara bağlanacak, firmalara da cezalar yansıyacak, onların da sorumluluğu artacak. Denetimlerle bunların önüne geçilecek.
“Cezaların oturması için ‘denetleniyorum’ hissinin olması gerekiyor” diyen Öztürk, “Dünyada ölümlü kazaların yarısı 10 ülkede oluyor bir tanesi biziz. Dolayısıyla bizim daha çok önlem almamız lazım” dedi.
“Almanya’da geçen ay test edilen ve üzerine çalışılan bir çalışma daha var” diyen Öztürk, şöyle devam etti:
Bütün araçlarda bir ekran olacak artık. Asıl motosiklet için yapılıyor. Motosiklet geliyor dikkat edin diye diğer sürücüler dikkat edecek artık. Bu kazaları belki yüzde 99 oranında azaltacak. Yandan çarpışmalarda en çok önemli. Bunun önüne geçilecek.
'Hız iyileştirme çalışmaları yapılıyor'
Kask, mont, bot, pantolon ve eldiven standardı üzerinde de çalışmalar yapıldığını söyleyen Öztürk, “Kademeli bir geçiş olabilir. Çünkü önemli de bir maliyeti var. Otoyollarda motosikletin hızı 10 km daha düşüktü, geçen sene artırıldı. Hızlı gidemiyorlar, bu yüzden fırtınada vs. mağdur oluyorlar. Bu hızı iyileştirme bakımından çalışmalar yapılıyor” dedi.