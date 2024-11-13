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MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, ilk kez açıkladı: Kademeli bir ceza sistemi üzerinde çalışılıyor

MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, ilk kez açıkladı: Kademeli bir ceza sistemi üzerinde çalışılıyor

Sputnik Türkiye

MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, Okan Aslan'ın konuğu oldu ve motosiklet kazalarını azaltmak amacıyla alınacak tedbirleri açıkladı. "İlk kez burada... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T12:05+0300

2024-11-13T12:05+0300

2024-11-13T13:53+0300

okan aslan ile gün ortasi

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MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, ilk kez açıkladı: Kademeli bir ceza sistemi üzerinde çalışılıyor Sputnik Türkiye Okan Aslan'la Gün Ortası'nda bugünün konu başlıkları: Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, motosiklet kazalarını azaltmak amacıyla yeni tedbirler alacak Dijital dünyada dolandırıcılıklar Özgür Özel, asgari ücret için rakam verdi İşsizlik maaşına rekor başvuru Bahis reklamları Konuklar: 12.30'da MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği) Genel Sekreteri Remzi Öztürk 13.00-13.30 arası Tüketici Masası bölümünde TÜKONFED Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, motosiklet kazalarını azaltmak amacıyla yeni tedbirler alacak. Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Sekreteri Remzi Öztürk, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’a konuk oldu ve konuya dair bilgilendirmede bulundu.Şu anda 6 milyon civarında motosiklet bulunduğunu söyleyen Remzi Öztürk, motosiklet rollerinin iyileştirilmesi, güvenli hale getirilmesinin büyük önem arz ettiğini belirtti.Öztürk, şu ifadeleri kullandı:'Üçüncü hatada ehliyete el konulacak hatta iptal edilecek'Öztürk, “İlk kez Radyo Sputnik’te açıklıyorum” diyerek şöyle devam etti:“Cezaların oturması için ‘denetleniyorum’ hissinin olması gerekiyor” diyen Öztürk, “Dünyada ölümlü kazaların yarısı 10 ülkede oluyor bir tanesi biziz. Dolayısıyla bizim daha çok önlem almamız lazım” dedi.“Almanya’da geçen ay test edilen ve üzerine çalışılan bir çalışma daha var” diyen Öztürk, şöyle devam etti:'Hız iyileştirme çalışmaları yapılıyor'Kask, mont, bot, pantolon ve eldiven standardı üzerinde de çalışmalar yapıldığını söyleyen Öztürk, “Kademeli bir geçiş olabilir. Çünkü önemli de bir maliyeti var. Otoyollarda motosikletin hızı 10 km daha düşüktü, geçen sene artırıldı. Hızlı gidemiyorlar, bu yüzden fırtınada vs. mağdur oluyorlar. Bu hızı iyileştirme bakımından çalışmalar yapılıyor” dedi.

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2024

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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