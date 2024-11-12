https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/mutfaktaki-siyah-tehlikeye-dikkat-elektronik-atiklardan-yapiliyor-alev-geciktirici-ozelligi-kanser-1090304385.html

Mutfaktaki 'siyah tehlike'ye dikkat: Elektronik atıklardan yapılıyor, alev geciktirici özelliği kanser saçıyor

Mutfaktaki 'siyah tehlike'ye dikkat: Elektronik atıklardan yapılıyor, alev geciktirici özelliği kanser saçıyor

Sputnik Türkiye

1970'lerden bu yana kullanılan alev geciktirici teknolojiye sahip siyah plastik kaplamalı ürünler yüksek oranda kanserojen içeriyor. Amerikalı Zoe Schlanger... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T15:38+0300

2024-11-12T15:38+0300

2024-11-12T15:38+0300

siyah spatula

siyah plastik spatula

siyah spatula seti

plastik spatula seti

siyah mutfak gereçleri

zoe schlanger

the atlantic dergisi

geri dönüştürülmüş plastik

plastik

plastik atık

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Birçok elektronik cihazda kullanılan "alev geciktirici" malzemeler mutfağa girince sağlık açısından kırmızı alarm sebebi haline geliyor. Atlantic dergisinden Zoe Schlanger “Siyah Plastik Spatulanızı Çöpe Atın” başlıklı haberinde spatulaların neredeyse ölüm saçtığına işaret ediyor. Schlanger, plastik spatulaları çelik veya silikon bir seçenekle değiştirmenin gereğine işaret ediyor. Plastik mutfak gerekçeleri neden bu kadar tehlikeli? Bu sorunun yanıtını Plymouth Üniversitesi'nde biyokimyacı olan Andrew Turner veriyor. Turner'a göre siyah mutfak gereçlerindeki alev geciktiriciler pişirme yağına kolayca geçiyor. Turner, alev geciktirici maddeler içeren bu maddelerin, onlarca hastalığa da sebebiyet verdiğine vurgu yapıyor. Yakın zamanda yayınlanan bir makalede, alev geciktirici madde içeren siyah kaplamaların tiroid hastalığı, diyabet ve kanser dahil olmak üzere bir dizi hastalıkla aynı yönde ilişkisi olabileceğine işaret ediyor: Suşi tepsilerinde de büyük tehlike mevcutZoe Schlanger haberinde bazı uzmanların “Alev geciktiriciler, yürümeye başlayan çocukların tükürüğüne, evlerimizdeki toza ve dolayısıyla soluduğumuz havaya geçiyor” dediğini belirterek "Başka bir gıda ürünü olan siyah plastik suşi tepsileri, en yüksek alev geciktirici seviyesine sahip" dedi.Alev geciktirici nedir? Alev geciktirici (flame retardant), 1970'lerden beri birçok tüketici ve endüstriyel ürünlerde malzemelerin tutuşma özelliğini azaltmak için kullanılmıştır. Evlerde sürekli kullanılan televizyonlar, akıllı telefonlar, bilgisayarlar, oyun sistemleri ve tabletler dahil olmak üzere, mutfak araç gereçlerinde, çocuk oyuncaklarında, kanepelerde, berjerlerde, uzanma koltuklarında, ofis sandalyelerinde, araba döşemelerinde, bebek araba koltuklarında, halı dolgularında, köpük dolgulu yoga matlarında ve dolgulu bebek ürünlerinde alev geciktiriciler kullanılmaktadır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/evinde-siyah-plastik-kapli-urun-olanlar-dikkat-kanser-kaynakli-olum-riskini-yuzde-300-artiriyor-1089237601.html

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