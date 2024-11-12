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Meteoroloji uzmanı yanıtladı: İstanbul'a kar yağacak mı?
Meteoroloji uzmanı yanıtladı: İstanbul'a kar yağacak mı?
Sputnik Türkiye
Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle kar yağışı beklentisi de arttı. Doğu illerinde yoğun olmamakla beraber kar yağışı görülse de batıda henüz etkili bir yağış... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T09:43+0300
2024-11-12T09:43+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmini raporunu paylaştı. Buna göre; sıcaklıkların iyice düşmesi beklenirken perşembeden itibaren sağanak yağışlı hava etkili olacak. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul dahil birçok ile kritik uyarıda bulundu. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Çocukluğunuzdaki kışlar İstanbul'a uzak ihtimal. İstanbul'da 1 gün havada kar görürsek ne mutlu bize. Sonbaharın bir süre devam edeceği bu günlerde sıcaklığın gittikçe düşmesi bekleniyor. Ancak kar yağışı için henüz görünürde bir tarih yok" dedi.Bugün hava nasıl?Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: İstanbul'da hava durumu: 9 dereceye düşecekCNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen'in uyarıları şöyle:Marmara'da hava durumuParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney ve doğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıHaberin DevamıKOCAELİ °C, 19°CParçalı ve çok bulutluEge'de hava durumuParçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 17°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 22°CParçalı bulutluİZMİR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıMANİSA °C, 21°CParçalı ve çok bulutluAkdeniz'de hava durumuParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.ADANA °C, 25°CParçalı bulutluANTALYA °C, 24°CParçalı bulutluHATAY °C, 22°CParçalı ve çok bulutluMERSİN °C, 25°CParçalı bulutluİç Anadolu'da hava durumuParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.ANKARA °C, 17°CParçalı ve çok bulutluÇANKIRI °C, 19°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 18°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutluKaradeniz'de hava durumuParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.BOLU °C, 18°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 18°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 14°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve çok bulutluAMASYA °C, 16°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 19°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 17°CParçalı bulutluTRABZON °C, 17°CParçalı ve çok bulutluDoğu Anadolu'da hava durumuERZURUM °C, 11°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 11°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 16°CParçalı bulutluVAN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıGüneydoğu Anadolu'da hava durumuDİYARBAKIR °C, 19°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 20°CParçalı bulutluSİİRT °C, 17°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 21°CParçalı bulutlu
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Meteoroloji uzmanı yanıtladı: İstanbul'a kar yağacak mı?

09:43 12.11.2024
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© AA
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Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle kar yağışı beklentisi de arttı. Doğu illerinde yoğun olmamakla beraber kar yağışı görülse de batıda henüz etkili bir yağış yok. Peki İstanbul için kar beklentisi var mı, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmini raporunu paylaştı. Buna göre; sıcaklıkların iyice düşmesi beklenirken perşembeden itibaren sağanak yağışlı hava etkili olacak. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul dahil birçok ile kritik uyarıda bulundu.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Çocukluğunuzdaki kışlar İstanbul'a uzak ihtimal. İstanbul'da 1 gün havada kar görürsek ne mutlu bize. Sonbaharın bir süre devam edeceği bu günlerde sıcaklığın gittikçe düşmesi bekleniyor. Ancak kar yağışı için henüz görünürde bir tarih yok" dedi.

Bugün hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre:

'Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Yurdumuzun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul'da hava durumu: 9 dereceye düşecek

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen'in uyarıları şöyle:
"Bugün Trakya ve Kuzey Ege kıyılarında yağmur var. Sıcaklık Batıda değişmeyecek, Doğu'da biraz artacak. İç kesimlerde sis var. İstanbul yağmurlu 17, Edirne yağmurlu 11, İzmir gece yağmurlu 20, Antalya 24, Ankara 17 C. Önümüzdeki 2 gün de değişmeyecek görünüyor. Marmara'ya perşembe gecesi yağış gelecek. İstanbul dahil hafta sonu kuvvetlenecek ve su baskını yapacak şiddette. Yağış aynı zamanda İzmir dahil Ege, İç Anadolu ve Akdenizi de etkileyecek. Sıcaklık 7-8 derece düşecek, yükseklere karla karışık yağmur ve kar yağışı. İstanbul 9 dereceye düşer. Uludağ'a kar yağacak."

Marmara'da hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney ve doğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
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KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

Ege'de hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz'de hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 25°C
Parçalı bulutlu

İç Anadolu'da hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

Karadeniz'de hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 17°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu'da hava durumu

ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu'da hava durumu

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
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