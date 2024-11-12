https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/meteoroloji-uzmani-yanitladi-istanbula-kar-yagacak-mi--1090285662.html

Meteoroloji uzmanı yanıtladı: İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji uzmanı yanıtladı: İstanbul'a kar yağacak mı?

Sputnik Türkiye

Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle kar yağışı beklentisi de arttı. Doğu illerinde yoğun olmamakla beraber kar yağışı görülse de batıda henüz etkili bir yağış... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T09:43+0300

2024-11-12T09:43+0300

2024-11-12T09:43+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmini raporunu paylaştı. Buna göre; sıcaklıkların iyice düşmesi beklenirken perşembeden itibaren sağanak yağışlı hava etkili olacak. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul dahil birçok ile kritik uyarıda bulundu. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Çocukluğunuzdaki kışlar İstanbul'a uzak ihtimal. İstanbul'da 1 gün havada kar görürsek ne mutlu bize. Sonbaharın bir süre devam edeceği bu günlerde sıcaklığın gittikçe düşmesi bekleniyor. Ancak kar yağışı için henüz görünürde bir tarih yok" dedi.Bugün hava nasıl?Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: İstanbul'da hava durumu: 9 dereceye düşecekCNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen'in uyarıları şöyle:Marmara'da hava durumuParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney ve doğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıHaberin DevamıKOCAELİ °C, 19°CParçalı ve çok bulutluEge'de hava durumuParçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 17°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 22°CParçalı bulutluİZMİR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıMANİSA °C, 21°CParçalı ve çok bulutluAkdeniz'de hava durumuParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.ADANA °C, 25°CParçalı bulutluANTALYA °C, 24°CParçalı bulutluHATAY °C, 22°CParçalı ve çok bulutluMERSİN °C, 25°CParçalı bulutluİç Anadolu'da hava durumuParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.ANKARA °C, 17°CParçalı ve çok bulutluÇANKIRI °C, 19°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 18°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutluKaradeniz'de hava durumuParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.BOLU °C, 18°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 18°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 14°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve çok bulutluAMASYA °C, 16°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 19°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 17°CParçalı bulutluTRABZON °C, 17°CParçalı ve çok bulutluDoğu Anadolu'da hava durumuERZURUM °C, 11°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 11°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 16°CParçalı bulutluVAN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıGüneydoğu Anadolu'da hava durumuDİYARBAKIR °C, 19°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 20°CParçalı bulutluSİİRT °C, 17°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 21°CParçalı bulutlu

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