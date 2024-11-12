Meteoroloji uzmanı yanıtladı: İstanbul'a kar yağacak mı?
© AAİstanbul kar yağışı
© AA
Abone ol
Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle kar yağışı beklentisi de arttı. Doğu illerinde yoğun olmamakla beraber kar yağışı görülse de batıda henüz etkili bir yağış yok. Peki İstanbul için kar beklentisi var mı, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmini raporunu paylaştı. Buna göre; sıcaklıkların iyice düşmesi beklenirken perşembeden itibaren sağanak yağışlı hava etkili olacak. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul dahil birçok ile kritik uyarıda bulundu.
İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Çocukluğunuzdaki kışlar İstanbul'a uzak ihtimal. İstanbul'da 1 gün havada kar görürsek ne mutlu bize. Sonbaharın bir süre devam edeceği bu günlerde sıcaklığın gittikçe düşmesi bekleniyor. Ancak kar yağışı için henüz görünürde bir tarih yok" dedi.
Bugün hava nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre:
'Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Yurdumuzun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İstanbul'da hava durumu: 9 dereceye düşecek
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen'in uyarıları şöyle:
"Bugün Trakya ve Kuzey Ege kıyılarında yağmur var. Sıcaklık Batıda değişmeyecek, Doğu'da biraz artacak. İç kesimlerde sis var. İstanbul yağmurlu 17, Edirne yağmurlu 11, İzmir gece yağmurlu 20, Antalya 24, Ankara 17 C. Önümüzdeki 2 gün de değişmeyecek görünüyor. Marmara'ya perşembe gecesi yağış gelecek. İstanbul dahil hafta sonu kuvvetlenecek ve su baskını yapacak şiddette. Yağış aynı zamanda İzmir dahil Ege, İç Anadolu ve Akdenizi de etkileyecek. Sıcaklık 7-8 derece düşecek, yükseklere karla karışık yağmur ve kar yağışı. İstanbul 9 dereceye düşer. Uludağ'a kar yağacak."
Marmara'da hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney ve doğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Haberin Devamı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Ege'de hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz'de hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 25°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
İç Anadolu'da hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Karadeniz'de hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 17°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu'da hava durumu
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu'da hava durumu
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu