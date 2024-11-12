https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/bebek-emziren-kadinlara-destek-veren-orgute-transseksueller-dahil-edildi-yoneticiler-rezalet-1090306764.html
Bebek emziren kadınlara destek veren örgüte transseksüeller dahil edildi: Kurucu, 'rezalet' diyerek istifa etti
Bebek emziren kadınlara destek veren örgüte transseksüeller dahil edildi: Kurucu, 'rezalet' diyerek istifa etti
Sputnik Türkiye
Bebek emziren kadınlara destek, teşvik ve eğitim veren dünyanın en eski emzirme destek kuruluşlarından birinin politikasını değiştirerek transseksüel kadınları... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T15:25+0300
2024-11-12T15:25+0300
2024-11-12T15:28+0300
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Dünyanın en eski emzirme destek kuruluşu olan La Leche League (LLL) kuruluşunun kurucularından biri, transseksüel kadınların kuruluşa dahil edilmesi üzerine istifa etti. Kuruluşun 'asıl amacından sapıp bir rezalet haline geldiğini' söyleyen 94 yaşındaki Marian Tompson, kuruluşun 'anneliğe odaklanmaktan ziyade yetişkinlerin fantezilerine düşkün olmaya' geçmesini kınadı.Tompson'ın LLL'in üst düzey yetkililerine gönderdiği mektupta, "La Leche League'in, bebeklerini emzirerek hayata en iyi başlangıcı yapmak isteyen biyolojik kadınları destekleme misyonuna sahip bir kuruluşken, erkeklerin emzirmesi ve bunun bebeği nasıl etkileyebileceği konusunda uzun vadeli ve dikkatli bir araştırma yapılmamasına rağmen, odak noktasını, her ne sebeple olursa olsun, emzirme deneyimini yaşamak isteyen erkekleri de kapsayacak şekilde değişmiştir" dedi.Yönetim kurulunun bu yaklaşımını değiştirmek için elinden geleni yaptığını söyleyen Tompson, 'emzirme yoluyla anneliğin özü olan doğanın normlarını takip etmekten, yetişkinlerin fantezilerini şımartmaya yöne doğru kaymanın, kuruluşu yok ettiğini' belirtti. Yapabileceği hiç bir şeyin olmadığını belirten Tompson, görevinden istifa ettiğini açıkladı.Tompson'ın istifasının ardından kuruluşun mütevelli heyeti ve halkla ilişkiler müdürü olan Miriam Main de istifa ettiğini açıkladı. Pazartesi günü istifasını sunan Main, biyolojik erkeklerinin 'emzirmenin kötü bir taklidini' yapmalarına yardım etmeyi reddettiğini ve bunun bebeklerin güvenliğini riske attığını söyledi.İngiliz kadın hakları yardım kuruluşu Sex Matters'ın direktörlerinden biri olan Helen Joyce, 'LLL'deki durumun, cinsiyet kimliği ideolojisinin kuruluşları nasıl altüst ettiğini gösteren en çarpıcı örnek olduğunu' söyledi. Joyce, "LLL, emzirmek isteyen erkekleri hizmetlerine dahil ederek, emziren anneleri destekleme misyonunu yok ediyor" dedi.
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Bebek emziren kadınlara destek veren örgüte transseksüeller dahil edildi: Kurucu, 'rezalet' diyerek istifa etti
15:25 12.11.2024 (güncellendi: 15:28 12.11.2024)
Bebek emziren kadınlara destek, teşvik ve eğitim veren dünyanın en eski emzirme destek kuruluşlarından birinin politikasını değiştirerek transseksüel kadınları da bünyesine eklemesi üzerine, örgüt kurucularından biri istifa etti. Kurucu, örgütün 'yetişkinlerin fantezilerine odaklanarak asıl amacından sapıp bir rezalet haline geldiğini' söyledi.
Dünyanın en eski emzirme destek kuruluşu olan La Leche League (LLL) kuruluşunun kurucularından biri, transseksüel kadınların kuruluşa dahil edilmesi üzerine istifa etti. Kuruluşun 'asıl amacından sapıp bir rezalet haline geldiğini' söyleyen 94 yaşındaki Marian Tompson, kuruluşun 'anneliğe odaklanmaktan ziyade yetişkinlerin fantezilerine düşkün olmaya' geçmesini kınadı.
La Leche League (LLL) nedir?
La Leche League Türkiye şubesi de bulunan kuruluşun web sitesinde belirttiği üzere, emzirmek isteyen kadınlara destek, teşvik, bilgi ve eğitim vermeye odaklanmış, kar amacı gütmeyen ve her hangi bir mezheple bağlantısı olmayan uluslararası bir örgüttür.
1956 yılında ABD'nin Illinois eyaletinde kurulan kuruluşun şu anda 89 ülkede temsilciliği buluyor.
Tompson'ın LLL'in üst düzey yetkililerine gönderdiği mektupta, "La Leche League'in, bebeklerini emzirerek hayata en iyi başlangıcı yapmak isteyen biyolojik kadınları destekleme misyonuna sahip bir kuruluşken, erkeklerin emzirmesi ve bunun bebeği nasıl etkileyebileceği konusunda uzun vadeli ve dikkatli bir araştırma yapılmamasına rağmen, odak noktasını, her ne sebeple olursa olsun, emzirme deneyimini yaşamak isteyen erkekleri de kapsayacak şekilde değişmiştir" dedi.
Yönetim kurulunun bu yaklaşımını değiştirmek için elinden geleni yaptığını söyleyen Tompson, 'emzirme yoluyla anneliğin özü olan doğanın normlarını takip etmekten, yetişkinlerin fantezilerini şımartmaya yöne doğru kaymanın, kuruluşu yok ettiğini' belirtti. Yapabileceği hiç bir şeyin olmadığını belirten Tompson, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
La Leche League amacı nedir?
Yardım kuruluşunun amacı anne dayanışmasını sağlamak ve özellikle anneliğin ve emzirmenin genellikle değer görmediği sosyal kültürlerde emzirme yoluyla anneliğin önemini kabul etmektir.
La Leche League International, son yıllarda emzirme desteği arayan herkes için daha erişebilir olmak amacıyla çeşitliliği ve eşitliği iyileştirme yolunda büyük çabalar sarf ediyor.
Tompson'ın istifasının ardından kuruluşun mütevelli heyeti ve halkla ilişkiler müdürü olan Miriam Main de istifa ettiğini açıkladı. Pazartesi günü istifasını sunan Main, biyolojik erkeklerinin 'emzirmenin kötü bir taklidini' yapmalarına yardım etmeyi reddettiğini ve bunun bebeklerin güvenliğini riske attığını söyledi.
İngiliz kadın hakları yardım kuruluşu Sex Matters'ın direktörlerinden biri olan Helen Joyce, 'LLL'deki durumun, cinsiyet kimliği ideolojisinin kuruluşları nasıl altüst ettiğini gösteren en çarpıcı örnek olduğunu' söyledi. Joyce, "LLL, emzirmek isteyen erkekleri hizmetlerine dahil ederek, emziren anneleri destekleme misyonunu yok ediyor" dedi.