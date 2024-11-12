https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/bakan-simsekten-cari-denge-degerlendirmesi-yillik-cari-acik-33-ayin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-1090291992.html

Bakan Şimşek'ten cari denge değerlendirmesi: Yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi

Bakan Şimşek'ten cari denge değerlendirmesi: Yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açığın eylülde 10 milyar doların altında gerçekleştiğini belirterek son 33 ayın en düşük seviyesine... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T11:00+0300

2024-11-12T11:00+0300

2024-11-12T11:00+0300

ekonomi

cari açık

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanı

merkez bankası

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Merkez Bankası tarafından verilere göre, cari işlemler hesabı eylülde 2 milyar 988 milyon dolar fazla verdi. Böylelikle, cari denge 3 yıl sonra ilk kez üst üste 4'üncü ayda da fazla vermiş oldu. Bu durumu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık cari açık eylülde 10 milyar doların altında gerçekleşti. 2023 yılı Mayıs ayına göre 46 milyar dolar azalan yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi" dedi. Bakan Şimşek sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/cari-denge-4-ay-ust-uste-fazla-verdi-1090289239.html

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cari açık, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanı, merkez bankası