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Bakan Şimşek'ten cari denge değerlendirmesi: Yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi
Bakan Şimşek'ten cari denge değerlendirmesi: Yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açığın eylülde 10 milyar doların altında gerçekleştiğini belirterek son 33 ayın en düşük seviyesine... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanı
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Merkez Bankası tarafından verilere göre, cari işlemler hesabı eylülde 2 milyar 988 milyon dolar fazla verdi. Böylelikle, cari denge 3 yıl sonra ilk kez üst üste 4'üncü ayda da fazla vermiş oldu. Bu durumu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık cari açık eylülde 10 milyar doların altında gerçekleşti. 2023 yılı Mayıs ayına göre 46 milyar dolar azalan yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi" dedi. Bakan Şimşek sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/cari-denge-4-ay-ust-uste-fazla-verdi-1090289239.html
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cari açık, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanı, merkez bankası
cari açık, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanı, merkez bankası

Bakan Şimşek'ten cari denge değerlendirmesi: Yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi

11:00 12.11.2024
© AAMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açığın eylülde 10 milyar doların altında gerçekleştiğini belirterek son 33 ayın en düşük seviyesine gerilediğini dile getirdi.
Merkez Bankası tarafından verilere göre, cari işlemler hesabı eylülde 2 milyar 988 milyon dolar fazla verdi. Böylelikle, cari denge 3 yıl sonra ilk kez üst üste 4'üncü ayda da fazla vermiş oldu. Bu durumu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık cari açık eylülde 10 milyar doların altında gerçekleşti. 2023 yılı Mayıs ayına göre 46 milyar dolar azalan yıllık cari açık 33 ayın en düşük seviyesine geriledi" dedi.
Bakan Şimşek sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Daralan dış ticaret açığına hizmetler dengesinin olumlu seyri eşlik etti. Yıllık hizmetler geliri eylülde 112 milyar dolar oldu. Dış finansmanda güçlü görünüm sürüyor. Eylülde 2,9 milyar dolar, ilk 9 ayda ise 28 milyar dolar portföy girişi gerçekleşti. Bu dönemde banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 166 ve yüzde 138’e ulaştı. Yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte yüzde 0,8’e gerilemesini ve son çeyrekte de düşüş eğiliminin devam etmesini öngörüyoruz. İyileşen cari denge, azalan dış finansman ihtiyacı ve artan sermaye girişi rezerv birikimine katkı sağlıyor ve makro istikrarı destekliyor."
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
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Cari denge 4 ay üst üste fazla verdi
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