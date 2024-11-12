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Ankara'da Rus rock grubu Piknik'e ithafen bir program düzenlendi
Ankara'da Rus rock grubu Piknik'e ithafen bir program düzenlendi
Sputnik Türkiye
9 Kasım'da Rus rock grubu Piknik'e ithafen Ankara Rus Müziği Müzesi tarafından Ankara'daki Rus Evi'nde bir 'konser paneli' düzenlendi. 12.11.2024, Sputnik Türkiye
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Panelde efsane grubun en ünlü şarkıları Türkçe altyazılı olarak dinletilirken, SSCB'de rock müziğin doğuşu ve grubun bestelerinde işlenen diğer konular da ele alındı.Gecenin ev sahibi olan Ankara Rus Müziği Müzesi kurucusu Alyona Palajçenko, Rus kültürünün yabancı izleyicilere yalnızca hikayeler ve açıklamalar yoluyla aktarılması gerektiğine inanıyor.Palajçenko, "Modern Rus müziği Türklere yabancı ama harika gruplarımız var. Ancak onları dinlemeye davet etmek pek de iyi bir fikir olmazdı, zira çok az şey anlaşılabilirdi. Bu nedenle müzisyenlerden, ülkemizden ve sanatlarını icra ettikleri dönemlerden bahsediyor, şarkıları tercüme ediyor, Türklerin anlayamadığı noktaları açıklığa kavuşturuyoruz" dedi.'Piknik' grubunu Rus rock müziğinin altın çağının en efsanevi gruplarından biri olarak gören Palajçenko, “Bu, anlaşılması en kolay grup değil. Tarkovskiy'in filmleri gibi onları da anlamak için çaba harcamanız gerekiyor. Ama Türk kamuoyunu tanıyorum, bunu yapabilecek kapasitedeler. Grubun lideri Edmund Shkliarskiy’in gizemli sesinin ve sıradan olmayan sözlerinin Türk kamuoyu tarafından anlaşılacağını varsayıyordum. Seyircinin tepkisine bakılırsa doğru tahmin ettim" dedi.Sputnik‘le konuşan Kafe kültür yayınlarındam yazar-editör Emine Ebru (Ankara) şunları söyledi:Sekizde Tiyatro Galeri ve Özçevik Film Direktörü (İzmir) Şükrü Özçevik ise şu ifadeleri kullandı:Konserde 22 Mart'ta Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonunda Piknik grubunun konseri öncesinde yaşanan terör saldırısının kurbanları da unutulmadı. Katılımcılar, Art-Begma stüdyosu tarafından bu trajik olaya ithafen video sanatı tarzında elle çizilmiş filmi izleme imkanı buldu.
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rusya, rus rock müziği, piknik, rus evi, ankara, rus müziği
rusya, rus rock müziği, piknik, rus evi, ankara, rus müziği

Ankara'da Rus rock grubu Piknik'e ithafen bir program düzenlendi

16:04 12.11.2024
© Ankara Rus EviPiknik
Piknik - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© Ankara Rus Evi
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9 Kasım'da Rus rock grubu Piknik'e ithafen Ankara Rus Müziği Müzesi tarafından Ankara'daki Rus Evi'nde bir 'konser paneli' düzenlendi.
Panelde efsane grubun en ünlü şarkıları Türkçe altyazılı olarak dinletilirken, SSCB'de rock müziğin doğuşu ve grubun bestelerinde işlenen diğer konular da ele alındı.
Gecenin ev sahibi olan Ankara Rus Müziği Müzesi kurucusu Alyona Palajçenko, Rus kültürünün yabancı izleyicilere yalnızca hikayeler ve açıklamalar yoluyla aktarılması gerektiğine inanıyor.

Palajçenko, "Modern Rus müziği Türklere yabancı ama harika gruplarımız var. Ancak onları dinlemeye davet etmek pek de iyi bir fikir olmazdı, zira çok az şey anlaşılabilirdi. Bu nedenle müzisyenlerden, ülkemizden ve sanatlarını icra ettikleri dönemlerden bahsediyor, şarkıları tercüme ediyor, Türklerin anlayamadığı noktaları açıklığa kavuşturuyoruz" dedi.
'Piknik' grubunu Rus rock müziğinin altın çağının en efsanevi gruplarından biri olarak gören Palajçenko, “Bu, anlaşılması en kolay grup değil. Tarkovskiy'in filmleri gibi onları da anlamak için çaba harcamanız gerekiyor. Ama Türk kamuoyunu tanıyorum, bunu yapabilecek kapasitedeler. Grubun lideri Edmund Shkliarskiy’in gizemli sesinin ve sıradan olmayan sözlerinin Türk kamuoyu tarafından anlaşılacağını varsayıyordum. Seyircinin tepkisine bakılırsa doğru tahmin ettim" dedi.
Sputnik‘le konuşan Kafe kültür yayınlarındam yazar-editör Emine Ebru (Ankara) şunları söyledi:

"Sevilen şarkıların hikayeleri anlatılarak sürprizler eşliğinde dinletilen gecede, grubun esrarlı dünyası hakkında bilinmeyenlere ulaşıldı. Bazen dramatik, bazen kahkaha dolu, bazen hüzünlü ama genellikle keyifle geçen bir gece yaşadık."

Sekizde Tiyatro Galeri ve Özçevik Film Direktörü (İzmir) Şükrü Özçevik ise şu ifadeleri kullandı:

"Piknik grubunu konser paneli sayesinde tanıdım ve dünya da bazı sanatçılar ülkeler üstü evrensellikte, tüm insanlık adına katkı sunucu melodiler, anlatımlar ve felsefi bütünlük kurar. Bunlardan biri de Rus müzisyen grubu Piknik olduğunu anladım. Onlar bu konser panelinde sadece müzik ve melodi değil, Rusya tarihi, felsefe, tüm dinler, mistik inançlar, metinlerin gücü ile edebi anlatım olduğunu keşfettim."

Konserde 22 Mart'ta Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonunda Piknik grubunun konseri öncesinde yaşanan terör saldırısının kurbanları da unutulmadı.
Katılımcılar, Art-Begma stüdyosu tarafından bu trajik olaya ithafen video sanatı tarzında elle çizilmiş filmi izleme imkanı buldu.
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