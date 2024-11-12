https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/almanyada-kriz-nedeniyle-hukumet-dagildi-23-subatta-erken-secim-yapilacak-1090299930.html

Almanya'da kriz nedeniyle hükümet dağıldı: 23 Şubat'ta erken seçim yapılacak

Almanya'da kriz nedeniyle hükümet dağıldı: 23 Şubat'ta erken seçim yapılacak

Sputnik Türkiye

Almanya'da 23 Şubat'ta erken seçim yapılacak. 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T13:29+0300

2024-11-12T13:29+0300

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almanya

almanya için alternatif (afd)

olaf scholz

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seçim sonuçları

hükümet

koalisyon

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Almanya'da 23 Şubat 2025'te erken seçime gidilmesi kararı alındı. Almanya’da son dönemde yaşanan siyasi gelişmeler, ülkeyi erken seçime götüren bir krize yol açtı. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’den (FDP) oluşan üçlü koalisyon hükümeti, mali politikalar ve bütçe konularında derin anlaşmazlıklar yaşadı. Özellikle, Başbakan Olaf Scholz’un FDP lideri ve Maliye Bakanı Christian Lindner’i görevden alması, koalisyon ortakları arasındaki gerginliği artırdı. Lindner’in görevden alınmasının ardından FDP, hükümetten tamamen çekilme kararı aldı ve tüm bakanlarını geri çağırdı. Bu durum, koalisyonun dağılmasına ve hükümetin işlevselliğini yitirmesine neden oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/almanyadaki-koalisyon-coktu-berlini-simdi-ne-bekliyor-1090142720.html

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almanya, almanya için alternatif (afd), olaf scholz, seçim, erken seçim, seçim yasası, seçim sonuçları, hükümet, koalisyon