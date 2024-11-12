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Almanya'da kriz nedeniyle hükümet dağıldı: 23 Şubat'ta erken seçim yapılacak
Almanya'da kriz nedeniyle hükümet dağıldı: 23 Şubat'ta erken seçim yapılacak
Sputnik Türkiye
Almanya'da 23 Şubat'ta erken seçim yapılacak. 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T13:29+0300
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Almanya'da 23 Şubat 2025'te erken seçime gidilmesi kararı alındı. Almanya’da son dönemde yaşanan siyasi gelişmeler, ülkeyi erken seçime götüren bir krize yol açtı. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’den (FDP) oluşan üçlü koalisyon hükümeti, mali politikalar ve bütçe konularında derin anlaşmazlıklar yaşadı. Özellikle, Başbakan Olaf Scholz’un FDP lideri ve Maliye Bakanı Christian Lindner’i görevden alması, koalisyon ortakları arasındaki gerginliği artırdı. Lindner’in görevden alınmasının ardından FDP, hükümetten tamamen çekilme kararı aldı ve tüm bakanlarını geri çağırdı. Bu durum, koalisyonun dağılmasına ve hükümetin işlevselliğini yitirmesine neden oldu.
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almanya, almanya için alternatif (afd), olaf scholz, seçim, erken seçim, seçim yasası, seçim sonuçları, hükümet, koalisyon
almanya, almanya için alternatif (afd), olaf scholz, seçim, erken seçim, seçim yasası, seçim sonuçları, hükümet, koalisyon

Almanya'da kriz nedeniyle hükümet dağıldı: 23 Şubat'ta erken seçim yapılacak

13:29 12.11.2024 (güncellendi: 13:30 12.11.2024)
© AP Photo / Denes ErdosScholz, Almanya'daki koalisyon krizinin nedeni açıkladı: Ukrayna'ya destek
Scholz, Almanya'daki koalisyon krizinin nedeni açıkladı: Ukrayna'ya destek - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
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Almanya'da 23 Şubat'ta erken seçim yapılacak.
Almanya'da 23 Şubat 2025'te erken seçime gidilmesi kararı alındı.
Almanya’da son dönemde yaşanan siyasi gelişmeler, ülkeyi erken seçime götüren bir krize yol açtı. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’den (FDP) oluşan üçlü koalisyon hükümeti, mali politikalar ve bütçe konularında derin anlaşmazlıklar yaşadı. Özellikle, Başbakan Olaf Scholz’un FDP lideri ve Maliye Bakanı Christian Lindner’i görevden alması, koalisyon ortakları arasındaki gerginliği artırdı.
Lindner’in görevden alınmasının ardından FDP, hükümetten tamamen çekilme kararı aldı ve tüm bakanlarını geri çağırdı. Bu durum, koalisyonun dağılmasına ve hükümetin işlevselliğini yitirmesine neden oldu.
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
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