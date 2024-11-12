Güliz Ayla, diyabet hastalarında sensörün önemine değindi

Ben 36 yaşındayım, sensörüm olmasa bile kan şekerimi parmaktan ölçerim ama özellikle çocuklar ve bebekler için biz bunun SGK kapsamına alınmasını istiyoruz. Herkesin ulaşabiliyor olması lazım. Çünkü bir bebeğin parmağını delip şekerini ölçmek o kadar zor ki! Ama sensörle çok kolay. Anne-babası bir programla okuldaki çocuğunun şekerini takip edebiliyor. Birazı bile kapsama alınsa biz buna razıyız. Hayatsal değil ama çok önemli. İnsülin gibi bir ihtiyaç değil ama diyabet takibi ve kontrolü için çok çok önemli.