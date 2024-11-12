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Güliz Ayla, diyabet hastalarında sensörün önemine değindi
Güliz Ayla, diyabet hastalarında sensörün önemine değindi
Sputnik Türkiye
Müzisyen Güliz Ayla, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu. Ayla, Tip-1 diyabet hastalarında sensörün önemine değindi... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T12:05+0300
2024-11-12T12:05+0300
2024-11-12T16:31+0300
okan aslan ile gün ortasi
radyo sputnik
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diyabet
tip-1 diyabet
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Güliz Ayla, diyabet hastalarında sensörün önemine değindi
Sputnik Türkiye
Okan Aslan'la Gün Ortası'nda bugün bu konu başlıkları:
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Stüdyo konuğu: Müzisyen Güliz Ayla
İYİ Parti grubu tarafından Tip 1 diyabet hastası çocuklar için verilen önerge AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan'ı konuğu olan müzisyen Güliz Ayla, diyabet hastalığı geçmişine dair açıklamalarda bulunarak konuyu değerlendirdi.“12 yaşımdan itibaren Tip-1 diyabetli oldum. Aslında belirtileri vardı ama anne-babamın sağlık durumuyla ilgili bazı tatsız olaylar vardı. Şu anda ikisi de zaten hayatta değiller, kanserden kaybettim. Tam o zamanlar bende diyabet çıktı. Doktorlar, ‘genetik kodlamanda var ama çok stresli bir dönem yaşadığın için ortaya çıktı’ dediler” diyerek süreci anlatan Ayla, şöyle devam etti:Sensörlerin önemini anlatan Ayla, şunları söyledi:
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Okan Aslan
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Okan Aslan
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аудио, radyo sputnik, radyo, diyabet, tip-1 diyabet
аудио, radyo sputnik, radyo, diyabet, tip-1 diyabet
Güliz Ayla, diyabet hastalarında sensörün önemine değindi
12:05 12.11.2024 (güncellendi: 16:31 12.11.2024)
Müzisyen Güliz Ayla, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu. Ayla, Tip-1 diyabet hastalarında sensörün önemine değindi, "Özellikle çocuklar ve bebekler için biz sensörün SGK kapsamına alınmasını istiyoruz" dedi.
İYİ Parti grubu tarafından Tip 1 diyabet hastası çocuklar için verilen önerge AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.
Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan'ı konuğu olan müzisyen Güliz Ayla, diyabet hastalığı geçmişine dair açıklamalarda bulunarak konuyu değerlendirdi.
“12 yaşımdan itibaren Tip-1 diyabetli oldum. Aslında belirtileri vardı ama anne-babamın sağlık durumuyla ilgili bazı tatsız olaylar vardı. Şu anda ikisi de zaten hayatta değiller, kanserden kaybettim. Tam o zamanlar bende diyabet çıktı. Doktorlar, ‘genetik kodlamanda var ama çok stresli bir dönem yaşadığın için ortaya çıktı’ dediler” diyerek süreci anlatan Ayla, şöyle devam etti:
Çaresi var ama barışmanız gereken bir kronik hastalık. Diyabet öldürmez, süründürür. Diyabetli bir kişi kan şekerini kontrol altında tutmak zorunda. 7/24 buna odaklı yaşarsan da kafayı yersin, öyle bir hastalık. Benim şekerimi düşürmeye bazen sadece insülin yeterli olmuyor. Bir insan gün içinde 20-30 karar veriyorsa biz 200 karar veriyoruz.
Sensörlerin önemini anlatan Ayla, şunları söyledi:
Ben 36 yaşındayım, sensörüm olmasa bile kan şekerimi parmaktan ölçerim ama özellikle çocuklar ve bebekler için biz bunun SGK kapsamına alınmasını istiyoruz. Herkesin ulaşabiliyor olması lazım. Çünkü bir bebeğin parmağını delip şekerini ölçmek o kadar zor ki! Ama sensörle çok kolay. Anne-babası bir programla okuldaki çocuğunun şekerini takip edebiliyor. Birazı bile kapsama alınsa biz buna razıyız. Hayatsal değil ama çok önemli. İnsülin gibi bir ihtiyaç değil ama diyabet takibi ve kontrolü için çok çok önemli.