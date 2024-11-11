https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/havalar-sogudu-sebze-fiyatlari-artti-kis-boyunca-boyle-devam-edebilir-uyarisi-1090269671.html

Havalar soğudu, sebze fiyatları arttı: 'Kış boyunca böyle devam edebilir' uyarısı

Havalar soğudu, sebze fiyatları arttı: 'Kış boyunca böyle devam edebilir' uyarısı

Sputnik Türkiye

Havaların soğuması ve sera ürünlerinin tek bölgeden gelmesinden dolayı fiyatlar arttı. Sebze fiyatları geçtiğimiz ay en çok pahalanan ürün grubu oldu. Söz... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T16:04+0300

2024-11-11T16:04+0300

2024-11-11T16:04+0300

ekonomi

domates

biber

sebze

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Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de belli oldu. Buna göre, geçen ay taze sebzeler (patates hariç) en fazla pahalılaşan ürün grubu olarak dikkat çekti.İstanbul Yenibosna'daki sebze ve meyve halinde fiyatları artan ürünlerin başında domates ve biber geliyor. Geçtiğimiz aya göre domates ve biberin fiyatı yüzde 20 arttı.Sebze fiyatları neden arttı?Hal esnafı havaların soğuması ve sera ürünlerinin kış mevsiminden dolayı tek bölgeden gelmesinin fiyatları artırdığını söyledi. Öte yandan sebzeye olan talebin yükseldiğini söyleyen hal esnafı, kış döneminde fiyatların düşmeyeceğini aktardı.Domatesin kilogramı ne kadar?Halde; domates 55-60 liradan, biber 65-70 liradan, beyaz lahana 25 liradan, kırmızı lahana 40 liradan, salatalık 45-50 liradan satılıyor. Limonun fiyatı ise 15-20 lira civarında seyrediyor. Kıvırcık 35 liradan, maydanoz ve dere otu 10 liradan satılıyor.Kış sezonu başladığı için tüm ürünlerin sera ürünü olduğunu söyleyen hal esnafı Nurullah Dağıstanlı, "Sebzeler şu an sadece tek bir bölgeden geliyor. Bundan kaynaklı olarak fiyatlar biraz yükseldi. Şu an ürünler sadece Akdeniz bölgesinden geldiği için talep karşılanamıyor. Maliyetler de çok yükseldi. Ambalaj ve işçi fiyatları da arttı. Domates şu anda 55-60 liradan, biber 65-70 liradan, beyaz lahana 25 liradan, kırmızı lahana 40 liradan, salatalık 45-50 liradan satılıyor. Sadece limon fiyatı biraz düşük, 15-20 liradan satılıyor. Kıvırcık 35 liradan, maydanoz ve dere otu 10 liradan satılıyor. Domates ve biber fiyatları geçen aya göre yüzde 20 arttı. Kış boyunca fiyatlar böyle devam edebilir" dedi.

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domates, biber, sebze