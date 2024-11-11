https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/akkuyu-ngsde-bir-asama-daha-geride-kaldi-reaktor-binasinin-dis-koruma-kabugunun-kurulumu-tamamlandi-1090263036.html
Akkuyu NGS'de bir aşama daha geride kaldı: Reaktör binasının dış koruma kabuğunun kurulumu tamamlandı
Akkuyu NGS'de bir aşama daha geride kaldı: Reaktör binasının dış koruma kabuğunun kurulumu tamamlandı
Sputnik Türkiye
Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci ünitesinde reaktör binasının dış koruma kabuğunun kurulu tamamlandı. 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T12:57+0300
2024-11-11T12:57+0300
2024-11-11T12:57+0300
ekonomi
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
akkuyu nükleer a.ş
akkuyu nükleer güç santrali
rosatom
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesine ait reaktör binasının dış koruma kabuğunun kurulumu tamamlandı. 9 büyüklüğüne kadar olan depremlere dayanarak şekilde tasarlanan dış koruma kabuğunun güç ünitesinin ana güvenlik sistemlerinden biri olduğunu belirten Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, dış koruma kabuğunun güç ünitesinin ana güvenlik sistemlerinden biri olduğunu belirterek, "Dış koruma kabuğunun betonlama işleminin tamamlanması, NGS güvenliğinin bir diğer önemli unsuru olan pasif ısı giderme sisteminin kurulumuna başlamamızı sağlayacak" dedi. 4 ayrı aşamada yapıldı 104 gün sürdüMersin'in Gülnar ilçesinde inşa edilen Akkuyu NGS'de 1'inci güç ünitesine ait reaktör binasının dış koruma kabuğunun kubbesinin betonlanmasına ilişkin işlemler tamamlandı. Betonlama işleminde iki kule vinç, altı beton dağıtım bomu ve 34 beton mikser kamyonu kullanıldı.Dört ayrı aşamada yapılan betonlama işlemi 104 gün sürdü. Dış koruma kabuğunun bu kısmına toplam 3 bin 511 metreküp yüksek mukavemetli beton karışımı yerleştirildi.Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, dış koruma kabuğunun güç ünitesinin ana güvenlik sistemlerinden biri olduğunu belirterek, "Sağlam betonarme yapı, reaktör ünitesini dış etkilerden güvenilir bir şekilde koruyacak. Dış koruma kabuğunun betonlama işleminin tamamlanması, NGS güvenliğinin bir diğer önemli unsuru olan pasif ısı giderme sisteminin kurulumuna başlamamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.9 büyüklüğüne kadar olan depremlere dayanacak şekilde tasarlandıReaktör binasının dış koruma kabuğu güçlendirilmiş betondan yapıldı ve MSK-64 ölçeğine göre 9 büyüklüğüne kadar olan depremler, 60 m/s'ye kadar olan kasırgalar gibi en sert koşullara dayanacak şekilde tasarlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/turkiyenin-nukleer-enerji-atagi-ikinci-ve-ucuncu-santraller-icin-rusya-ve-cin-ile-temas-1089853041.html
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akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu nükleer a.ş, akkuyu nükleer güç santrali, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu nükleer a.ş, akkuyu nükleer güç santrali, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
Akkuyu NGS'de bir aşama daha geride kaldı: Reaktör binasının dış koruma kabuğunun kurulumu tamamlandı
Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci ünitesinde reaktör binasının dış koruma kabuğunun kurulu tamamlandı.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesine ait reaktör binasının dış koruma kabuğunun kurulumu tamamlandı. 9 büyüklüğüne kadar olan depremlere dayanarak şekilde tasarlanan dış koruma kabuğunun güç ünitesinin ana güvenlik sistemlerinden biri olduğunu belirten Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, dış koruma kabuğunun güç ünitesinin ana güvenlik sistemlerinden biri olduğunu belirterek, "Dış koruma kabuğunun betonlama işleminin tamamlanması, NGS güvenliğinin bir diğer önemli unsuru olan pasif ısı giderme sisteminin kurulumuna başlamamızı sağlayacak" dedi.
4 ayrı aşamada yapıldı 104 gün sürdü
Mersin'in Gülnar ilçesinde inşa edilen Akkuyu NGS'de 1'inci güç ünitesine ait reaktör binasının dış koruma kabuğunun kubbesinin betonlanmasına ilişkin işlemler tamamlandı. Betonlama işleminde iki kule vinç, altı beton dağıtım bomu ve 34 beton mikser kamyonu kullanıldı.
Dört ayrı aşamada yapılan betonlama işlemi 104 gün sürdü. Dış koruma kabuğunun bu kısmına toplam 3 bin 511 metreküp yüksek mukavemetli beton karışımı yerleştirildi.
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, dış koruma kabuğunun güç ünitesinin ana güvenlik sistemlerinden biri olduğunu belirterek, "Sağlam betonarme yapı, reaktör ünitesini dış etkilerden güvenilir bir şekilde koruyacak. Dış koruma kabuğunun betonlama işleminin tamamlanması, NGS güvenliğinin bir diğer önemli unsuru olan pasif ısı giderme sisteminin kurulumuna başlamamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.
9 büyüklüğüne kadar olan depremlere dayanacak şekilde tasarlandı
Reaktör binasının dış koruma kabuğu güçlendirilmiş betondan yapıldı ve MSK-64 ölçeğine göre 9 büyüklüğüne kadar olan depremler, 60 m/s'ye kadar olan kasırgalar gibi en sert koşullara dayanacak şekilde tasarlandı.