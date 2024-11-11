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2 bin yıllık gizem çözüldü: Pompeii felaketinde yanan insanların kimliği belli oldu
2 bin yıllık gizem çözüldü: Pompeii felaketinde yanan insanların kimliği belli oldu
Sputnik Türkiye
Millattan sonra 79 yılında Pompeii'de Vezüv Yanardağı'nın patlaması ile kül ve lavlar bölge halkını yok etti. Günümüzde İtalya'nın Napoli şehri yakınlarında... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
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Bilim insanları yaklaşık iki bin yıl önce volkanik patlamada ölen insanların kimliklerini tespit etmeyi başardı.İtalya'nın Pompeii şehrinde iddialara göre günah işledikleri gerekçesi ile Lut Peygamberin kavmi olarak bilinen insanlar Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucunda hayatlarını kaybetti. Olayda Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya'ya attığı Atom bombasından daha yüksek bir sıcaklık meydana gelirken patlamada şehirden kaçmayı başaran insanlar kurtulmayı başardı. Ancak evlerinde sığınanlar patlamadan çıkan kül ve lavlarla yanarak öldü. 1775 yılında keşfedilen 1150 iskelet toprak altında kaldığı için çıkarıldıklarında bozulacakları gerekçesi ile alçı ile doldurularak bütün halinde kurtarıldı. Bilim Dergisi New Scientist'in makalesine göre bilim insanları kurtarılan heykellerden alınan DNA örnekleri ile ilk kez kimlikleri tespit etmeyi başardı. 14 iskelette yapılan incelemelerde ölen kişilerin İtalya bölgesinden olmadığı biyolojik olarak akraba olmadıkları tespit edildi. Genetik analize göre ölenlerin Doğu Akdeniz, Levanten ve Yahudi kökenli kişiler olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230628/pompeii-kazilarindan-cikan-fresk-italyanlar-2-bin-yil-once-de-pizza-yiyordu-1072955209.html
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pompeii, yanardağ, yanardağ patlaması, italya, dna, dna testi, irk, patlama, büyük patlama, volkanik patlama

2 bin yıllık gizem çözüldü: Pompeii felaketinde yanan insanların kimliği belli oldu

20:44 11.11.2024 (güncellendi: 20:48 11.11.2024)
© AA / Kadıköy BelediyesiHaydarpaşa'da 1000 yıllık iskelet bulundu
Haydarpaşa'da 1000 yıllık iskelet bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© AA / Kadıköy Belediyesi
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Millattan sonra 79 yılında Pompeii'de Vezüv Yanardağı'nın patlaması ile kül ve lavlar bölge halkını yok etti. Günümüzde İtalya'nın Napoli şehri yakınlarında bulunan alandaki kurbanların üzerinde yapılan DNA çalışmasında kimlikler ilk kez tespit edildi.
Bilim insanları yaklaşık iki bin yıl önce volkanik patlamada ölen insanların kimliklerini tespit etmeyi başardı.
İtalya'nın Pompeii şehrinde iddialara göre günah işledikleri gerekçesi ile Lut Peygamberin kavmi olarak bilinen insanlar Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucunda hayatlarını kaybetti. Olayda Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya'ya attığı Atom bombasından daha yüksek bir sıcaklık meydana gelirken patlamada şehirden kaçmayı başaran insanlar kurtulmayı başardı. Ancak evlerinde sığınanlar patlamadan çıkan kül ve lavlarla yanarak öldü. 1775 yılında keşfedilen 1150 iskelet toprak altında kaldığı için çıkarıldıklarında bozulacakları gerekçesi ile alçı ile doldurularak bütün halinde kurtarıldı. Bilim Dergisi New Scientist'in makalesine göre bilim insanları kurtarılan heykellerden alınan DNA örnekleri ile ilk kez kimlikleri tespit etmeyi başardı. 14 iskelette yapılan incelemelerde ölen kişilerin İtalya bölgesinden olmadığı biyolojik olarak akraba olmadıkları tespit edildi. Genetik analize göre ölenlerin Doğu Akdeniz, Levanten ve Yahudi kökenli kişiler olduğu ifade edildi.
İtalya'nın Napoli şehrine yakın Pompeii Arkeoloji Parkın'nın Regio IX bölgesinde yürütülen kazıların ortaya çıkardığı fresk, pizzanın atasının tasviri olarak değerlendirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
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Pompeii kazılarından çıkan fresk: İtalyanlar 2 bin yıl önce de pizza yiyordu
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