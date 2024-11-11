Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABER MASASI
1990'lar, Türk müziği için bir değişim ve yeniliğin ön planda olduğu bir dönem.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Geçmişin izlerinin getirdiği retroaktif kıskançlık nedir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD’nin kendi kendine yetebilen bir ülke olmasını ve Çin ile ticari köprü bulunmaması gerektiğini savunuyorlar’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Narin davasının bilinmeyenleri
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
CHP'de neler oluyor? Bozkurt, kulis bilgilerini açıkladı
19:05
84 dk
SESLİ HABER
63 ülkeden bin akademisyen Karahantepe’nin büyüsüne kapıldı
20:37
3 dk
SESLİ HABER
Uzmanından 6 il için deprem uyarısı: Stres biriktirmeye devam ediyor
20:43
2 dk
SESLİ HABER
Pastırma sıcakları nedir? Adını nerden aldı?
20:47
2 dk
SESLİ HABER
Kızıl Gezegen'in yüzeyinde 'dünya dışı' bir enkaz keşfedildi
20:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, ağaçlandırma konusunda ne durumda?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
10 ayda 357 kadın, erkekler tarafından öldürüldü
09:05
95 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Güliz Ayla stüdyo konuğumuz
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
19:19
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/1090275753.html
Narin davasının bilinmeyenleri
Narin davasının bilinmeyenleri
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'na bugün Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay'ın avukatı Enes Ermaner ve şüpheli bir... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T17:33+0300
2024-11-12T10:33+0300
mustafa hoş ile yol arkadaşi
radyo
radyo
radyo
radyo sputnik
rojin kabaiş
furkan karabay
narin güran
salim güran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090289853_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_c3afad00e69c204813f010eff0c34983.jpg
Narin davasının bilinmeyenleri
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nda bugün: Ebru Gündeş fena ‘Yavaş’lattı CHP Voltran’ı öldürdü Erdoğan Atatürk’e niye sarıldı? Ahbap çavuş tarihi Narin davasının bilinmeyenleri Gazeteciye sorgusuz sualsiz hapis Rojin’in adli tıp sonuçları neden çıkmadı Konuklar Avukat Enes Ermaner Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç Nizamettin Kabaiş
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'na bugün Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay'ın avukatı Enes Ermaner ve şüpheli bir şekilde ölen Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş katıldı. Narin cinayetinin duruşmalarında neler yaşandı? Güleç, Narin Güran cinayetinin 3 gün süren duruşması hakkında şunları söyledi:Nevzat Bahtiyar'ın, cinayetin detaylarını anlattığını ve buluntuların Bahtiyar'ın söyledikleriyle örtüştüğünü de belirten Güleç şu ifadeleri de kullandı:Mustafa Hoş'un 'Sizdeki kanaat ne' sorusuna da cevap veren Güleç şu ifadeleri kullandı'Furkan'ın soruşturmasını yürüten savcılar suçlamalara inanmıyor'Furkan Karabay'ın avukatı Enes Ermaner de, Hoş'un soruları karşısında şu cevabı verdi:'Israrla diyorum ki bu, bir cinayettir'Şüpheli bir şekilde ölen ve ölüm sebebinin intihar olduğu söylenen Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, Rojin'in ölüm sebebinin cinayet olduğunu söyledi. Kabaiş şu ifadeleri kullandı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090289853_400:0:1599:899_1920x0_80_0_0_d70a490664f421a86f222e5a8402d9f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
аудио, radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, rojin kabaiş, furkan karabay, narin güran, salim güran, mustafa hoş
аудио, radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, rojin kabaiş, furkan karabay, narin güran, salim güran, mustafa hoş

Narin davasının bilinmeyenleri

17:33 11.11.2024 (güncellendi: 10:33 12.11.2024)
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Narin davasının bilinmeyenleri
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'na bugün Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay'ın avukatı Enes Ermaner ve şüpheli bir şekilde ölen Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş katıldı.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'na bugün Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay'ın avukatı Enes Ermaner ve şüpheli bir şekilde ölen Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş katıldı.

Narin cinayetinin duruşmalarında neler yaşandı?

Güleç, Narin Güran cinayetinin 3 gün süren duruşması hakkında şunları söyledi:
'Narin'in arandığı 19 günlük süreçte çok profesyonel bir tavır ve yaklaşımla Narin'in bedenine ulaşılmasını engellemek için her türlü yolu denediler. Tanıkları yönlendirdiler, yanlış bilgiler ve enformasyon söz konusu oldu. Manipülasyonlar oldu, hatta rüzgarlı olmayan bir havada yangın çıkarılarak güvenliğin, jandarmanın, kolluk kuvvetlerinin Narin'in cansız bedenine ulaşmasını engellemeye çalıştılar. Bir akıl var. Hazırlıklı ve tamamen organize bir şekilde bunu yaptılar. Ama öte yandan Narin eve ulaşırken, dosyadaki dört sanığın da evde olduğu gerçeği de tespit edildi. Daraltılmış baz istasyonu çalışmasıyla sanıkların evin hangi kısmında olduğu, hareketli mi hareketsiz mi olduğu tespiti var. Narin'in gittiği evde 4 kişi var ve birkaç dakika sonra Narin'in cansız bedeni evden çıkartılıyor. İtirafçı, teknik olarak bir itirafçı değil. Pişmanlık yasasından ya da etkin pişmanlıktan yararlanmış değil'
Nevzat Bahtiyar'ın, cinayetin detaylarını anlattığını ve buluntuların Bahtiyar'ın söyledikleriyle örtüştüğünü de belirten Güleç şu ifadeleri de kullandı:
'Teknik detaylar Nevzat Bahtiyar'ın söylediklerini doğruluyor çünkü Narin'in cansız bedeninin olduğu gübre torbasının seri numarası ile, Nevzat Bahtiyar'ın ahırında bulunan gübre torbalarının seri numaraları birbirine denk. Bu önemli bir tespit. Nevzat Bahtiyar'ın aslında üçüncü ifadesinde anlattıklarının doğru olduğunu bize gösteriyor'
Mustafa Hoş'un 'Sizdeki kanaat ne' sorusuna da cevap veren Güleç şu ifadeleri kullandı
'Dosyadaki sanıkların delil karartma ve olayın aydınlatılmasını önlemeye yönelik çabaları var. Örneğin Salim Güran yeğenine, 'Narin Güran'ı saat 18.00'de gördüğüne dair beyanda bulun' demişti. Demek ki amca bu işin içinde, anne yine aynı evde. Enes'in sırtında darp izleri, kolunda ısırık izleri var. Amcanın arabasındaki Narin'e ait DNA örnekleri de tesadüf olması gerek. Benim kanaatim bu sanıkların cezalandırılmaları gerektiği yönündedir. Narin'in suya bırakılması da planlı ve düşünülmüş bir şey. Bu akıl, Salim'in kendisi olabilir. Ortak toplantılardan çıkan sonuç da olabilir'

'Furkan'ın soruşturmasını yürüten savcılar suçlamalara inanmıyor'

Furkan Karabay'ın avukatı Enes Ermaner de, Hoş'un soruları karşısında şu cevabı verdi:
'Düzgün işleyen bir hukuk sistemi ve gerçekten Furkan'a yönelik suçlamalara inanan savcılar olsa Furkan'ın sorgulanması gerekir fakat soruşturmayı yapan savcılar da suçlamalara inanmadığı için, Furkan'la yüz yüze dahi gelmekten çekiniyorlar. Gözlerinin içine bakamayacakları için, kanunun kendilerine verdiği hakkı kötüye kullanarak direkt olarak tutuklamaya sevk ediyorlar. Furkan, geçen sene aynı suçtan dolayı tutuklandı ve 11 gün cezaevinde kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra o soruşturma dosyası yargılamaya dönüştü ve beraat kararı verildi. Yine aynı suçlama, yine aynı adliyenin başsavcısı mağdur, yine yargılama yapılacak ve yine beraat kararı çıkacak. Onlar da Furkan'ın beraat edeceğini bildikleri için 'biz bir süre içeride yatıralım, belki tabiri caiz ise burnu sürtülür' diyorlar'

'Israrla diyorum ki bu, bir cinayettir'

Şüpheli bir şekilde ölen ve ölüm sebebinin intihar olduğu söylenen Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, Rojin'in ölüm sebebinin cinayet olduğunu söyledi. Kabaiş şu ifadeleri kullandı:
'Daha herhangi bir otopsi sonucu çıkmamış fakat benim ısrar ettiğim nokta şu; otopsiye giderken ısrar ettim ve ille kızımı göreceğim, ona sarılmak istiyorum dedim. Daha ceset torbasının içindeydi. Yarısına kadar açmışlardı. Yüzünü öptüm. Yüzünde ve sırtında darp izleri vardı. Bu ikisini kendi gözlerimle gördüm. O yüzden ısrar ediyorum ve diyorum ki bu bir cinayettir. Ayrıca Rojin uzak bir yerde bulundu. Telefonu, cansız bedeninden 24 kilometre uzakta bulundu. Dalgıçlarla ve helikopterlerle arama yapıldı. Bu bir intihar olsa ikisinin yan yana bulunması gerekirdi. O yüzden ben diyorum ki bu bir cinayettir'
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала