Narin davasının bilinmeyenleri
17:33 11.11.2024 (güncellendi: 10:33 12.11.2024)
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'na bugün Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay'ın avukatı Enes Ermaner ve şüpheli bir şekilde ölen Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş katıldı.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'na bugün Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay'ın avukatı Enes Ermaner ve şüpheli bir şekilde ölen Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş katıldı.
Narin cinayetinin duruşmalarında neler yaşandı?
Güleç, Narin Güran cinayetinin 3 gün süren duruşması hakkında şunları söyledi:
'Narin'in arandığı 19 günlük süreçte çok profesyonel bir tavır ve yaklaşımla Narin'in bedenine ulaşılmasını engellemek için her türlü yolu denediler. Tanıkları yönlendirdiler, yanlış bilgiler ve enformasyon söz konusu oldu. Manipülasyonlar oldu, hatta rüzgarlı olmayan bir havada yangın çıkarılarak güvenliğin, jandarmanın, kolluk kuvvetlerinin Narin'in cansız bedenine ulaşmasını engellemeye çalıştılar. Bir akıl var. Hazırlıklı ve tamamen organize bir şekilde bunu yaptılar. Ama öte yandan Narin eve ulaşırken, dosyadaki dört sanığın da evde olduğu gerçeği de tespit edildi. Daraltılmış baz istasyonu çalışmasıyla sanıkların evin hangi kısmında olduğu, hareketli mi hareketsiz mi olduğu tespiti var. Narin'in gittiği evde 4 kişi var ve birkaç dakika sonra Narin'in cansız bedeni evden çıkartılıyor. İtirafçı, teknik olarak bir itirafçı değil. Pişmanlık yasasından ya da etkin pişmanlıktan yararlanmış değil'
Nevzat Bahtiyar'ın, cinayetin detaylarını anlattığını ve buluntuların Bahtiyar'ın söyledikleriyle örtüştüğünü de belirten Güleç şu ifadeleri de kullandı:
'Teknik detaylar Nevzat Bahtiyar'ın söylediklerini doğruluyor çünkü Narin'in cansız bedeninin olduğu gübre torbasının seri numarası ile, Nevzat Bahtiyar'ın ahırında bulunan gübre torbalarının seri numaraları birbirine denk. Bu önemli bir tespit. Nevzat Bahtiyar'ın aslında üçüncü ifadesinde anlattıklarının doğru olduğunu bize gösteriyor'
Mustafa Hoş'un 'Sizdeki kanaat ne' sorusuna da cevap veren Güleç şu ifadeleri kullandı
'Dosyadaki sanıkların delil karartma ve olayın aydınlatılmasını önlemeye yönelik çabaları var. Örneğin Salim Güran yeğenine, 'Narin Güran'ı saat 18.00'de gördüğüne dair beyanda bulun' demişti. Demek ki amca bu işin içinde, anne yine aynı evde. Enes'in sırtında darp izleri, kolunda ısırık izleri var. Amcanın arabasındaki Narin'e ait DNA örnekleri de tesadüf olması gerek. Benim kanaatim bu sanıkların cezalandırılmaları gerektiği yönündedir. Narin'in suya bırakılması da planlı ve düşünülmüş bir şey. Bu akıl, Salim'in kendisi olabilir. Ortak toplantılardan çıkan sonuç da olabilir'
'Furkan'ın soruşturmasını yürüten savcılar suçlamalara inanmıyor'
Furkan Karabay'ın avukatı Enes Ermaner de, Hoş'un soruları karşısında şu cevabı verdi:
'Düzgün işleyen bir hukuk sistemi ve gerçekten Furkan'a yönelik suçlamalara inanan savcılar olsa Furkan'ın sorgulanması gerekir fakat soruşturmayı yapan savcılar da suçlamalara inanmadığı için, Furkan'la yüz yüze dahi gelmekten çekiniyorlar. Gözlerinin içine bakamayacakları için, kanunun kendilerine verdiği hakkı kötüye kullanarak direkt olarak tutuklamaya sevk ediyorlar. Furkan, geçen sene aynı suçtan dolayı tutuklandı ve 11 gün cezaevinde kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra o soruşturma dosyası yargılamaya dönüştü ve beraat kararı verildi. Yine aynı suçlama, yine aynı adliyenin başsavcısı mağdur, yine yargılama yapılacak ve yine beraat kararı çıkacak. Onlar da Furkan'ın beraat edeceğini bildikleri için 'biz bir süre içeride yatıralım, belki tabiri caiz ise burnu sürtülür' diyorlar'
'Israrla diyorum ki bu, bir cinayettir'
Şüpheli bir şekilde ölen ve ölüm sebebinin intihar olduğu söylenen Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, Rojin'in ölüm sebebinin cinayet olduğunu söyledi. Kabaiş şu ifadeleri kullandı:
'Daha herhangi bir otopsi sonucu çıkmamış fakat benim ısrar ettiğim nokta şu; otopsiye giderken ısrar ettim ve ille kızımı göreceğim, ona sarılmak istiyorum dedim. Daha ceset torbasının içindeydi. Yarısına kadar açmışlardı. Yüzünü öptüm. Yüzünde ve sırtında darp izleri vardı. Bu ikisini kendi gözlerimle gördüm. O yüzden ısrar ediyorum ve diyorum ki bu bir cinayettir. Ayrıca Rojin uzak bir yerde bulundu. Telefonu, cansız bedeninden 24 kilometre uzakta bulundu. Dalgıçlarla ve helikopterlerle arama yapıldı. Bu bir intihar olsa ikisinin yan yana bulunması gerekirdi. O yüzden ben diyorum ki bu bir cinayettir'