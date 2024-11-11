Narin davasının bilinmeyenleri

'Narin'in arandığı 19 günlük süreçte çok profesyonel bir tavır ve yaklaşımla Narin'in bedenine ulaşılmasını engellemek için her türlü yolu denediler. Tanıkları yönlendirdiler, yanlış bilgiler ve enformasyon söz konusu oldu. Manipülasyonlar oldu, hatta rüzgarlı olmayan bir havada yangın çıkarılarak güvenliğin, jandarmanın, kolluk kuvvetlerinin Narin'in cansız bedenine ulaşmasını engellemeye çalıştılar. Bir akıl var. Hazırlıklı ve tamamen organize bir şekilde bunu yaptılar. Ama öte yandan Narin eve ulaşırken, dosyadaki dört sanığın da evde olduğu gerçeği de tespit edildi. Daraltılmış baz istasyonu çalışmasıyla sanıkların evin hangi kısmında olduğu, hareketli mi hareketsiz mi olduğu tespiti var. Narin'in gittiği evde 4 kişi var ve birkaç dakika sonra Narin'in cansız bedeni evden çıkartılıyor. İtirafçı, teknik olarak bir itirafçı değil. Pişmanlık yasasından ya da etkin pişmanlıktan yararlanmış değil'