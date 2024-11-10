https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/netanyahu-israilin-lubnandaki-cagri-cihazi-saldirisindaki-rolunu-ilk-kez-kabul-etti-1090242270.html

Netanyahu, İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısındaki rolünü ilk kez kabul etti

Netanyahu, İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısındaki rolünü ilk kez kabul etti

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, Lübnan’da çağrı cihazlarını patlatma yolu ile yapılan saldırının kendi onayıyla gerçekleştirildiğini ilk kez... 10.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-10T21:35+0300

2024-11-10T21:35+0300

2024-11-10T21:51+0300

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saldırı

operasyon

onay

itiraf

telsiz

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İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri’nin Fransız Basın Ajansı'na (AFP) yaptığı açıklamaya göre Başbakan Benyamin Netanyahu, Pazar günü ilk kez eylül ayında Hizbullah mensuplarının hedef alındığı ve Lübnan genelinde binlerce çağrı cihazının patlatılması yoluyla gerçekleştirilen saldırıya onay verdiğini doğruladığını ifade etti.Dostri, “Netanyahu, Pazar günü Lübnan’daki çağrı cihazları operasyonuna izin verdiğini doğruladı” açıklamasında bulundu.17 ve 18 Eylül’de Beyrut’un güney banliyölerinde ve Hizbullah’ın yoğun olarak yaşadığı bölgelerde binlerce çağrı cihazı ve telsiz eşzamanlı olarak patlatılmıştı. Çağrı cihazı saldırısı ve ertesi gün telsizlere de yapılan ikinci saldırı ile toplamda 39 kişi hayatını kaybetmiş ve 3 bin 400'den fazla kişi yaralanmıştı.Hizbullah ve Lübnan hükümeti saldırıdan İsrail’i sorumlu tutmuş, ancak bu ülke saldırılarda rolü olduğunu ne yalanlamış ne de doğrulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lübnan’da yaşananları korkunç bir terör eylemi ve büyük bir çatışmayı kışkırtma girişimi olarak tanımlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/lubnandaki-cagri-cihazi-saldirisi-onlarca-can-kaybina-neden-olmustu-israil-hizbullahinasilkandirdi-1089310975.html

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israil, israil başbakanlık ofisi, benyamin netanyahu, çağrı cihazı, saldırı, operasyon, onay, itiraf, telsiz, patlama