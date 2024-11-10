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Netanyahu, İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısındaki rolünü ilk kez kabul etti
Netanyahu, İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısındaki rolünü ilk kez kabul etti
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, Lübnan’da çağrı cihazlarını patlatma yolu ile yapılan saldırının kendi onayıyla gerçekleştirildiğini ilk kez... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T21:35+0300
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dünya
israil
israil başbakanlık ofisi
benyamin netanyahu
çağrı cihazı
saldırı
operasyon
onay
itiraf
telsiz
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İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri’nin Fransız Basın Ajansı'na (AFP) yaptığı açıklamaya göre Başbakan Benyamin Netanyahu, Pazar günü ilk kez eylül ayında Hizbullah mensuplarının hedef alındığı ve Lübnan genelinde binlerce çağrı cihazının patlatılması yoluyla gerçekleştirilen saldırıya onay verdiğini doğruladığını ifade etti.Dostri, “Netanyahu, Pazar günü Lübnan’daki çağrı cihazları operasyonuna izin verdiğini doğruladı” açıklamasında bulundu.17 ve 18 Eylül’de Beyrut’un güney banliyölerinde ve Hizbullah’ın yoğun olarak yaşadığı bölgelerde binlerce çağrı cihazı ve telsiz eşzamanlı olarak patlatılmıştı. Çağrı cihazı saldırısı ve ertesi gün telsizlere de yapılan ikinci saldırı ile toplamda 39 kişi hayatını kaybetmiş ve 3 bin 400'den fazla kişi yaralanmıştı.Hizbullah ve Lübnan hükümeti saldırıdan İsrail’i sorumlu tutmuş, ancak bu ülke saldırılarda rolü olduğunu ne yalanlamış ne de doğrulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lübnan’da yaşananları korkunç bir terör eylemi ve büyük bir çatışmayı kışkırtma girişimi olarak tanımlamıştı.
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israil, israil başbakanlık ofisi, benyamin netanyahu, çağrı cihazı, saldırı, operasyon, onay, itiraf, telsiz, patlama
israil, israil başbakanlık ofisi, benyamin netanyahu, çağrı cihazı, saldırı, operasyon, onay, itiraf, telsiz, patlama

Netanyahu, İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısındaki rolünü ilk kez kabul etti

21:35 10.11.2024 (güncellendi: 21:51 10.11.2024)
© Fotoğraf : İsrail Dışişleri Bakanlığıİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
© Fotoğraf : İsrail Dışişleri Bakanlığı
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, Lübnan’da çağrı cihazlarını patlatma yolu ile yapılan saldırının kendi onayıyla gerçekleştirildiğini ilk kez doğruladığı bildirildi.
İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri’nin Fransız Basın Ajansı'na (AFP) yaptığı açıklamaya göre Başbakan Benyamin Netanyahu, Pazar günü ilk kez eylül ayında Hizbullah mensuplarının hedef alındığı ve Lübnan genelinde binlerce çağrı cihazının patlatılması yoluyla gerçekleştirilen saldırıya onay verdiğini doğruladığını ifade etti.
Dostri, “Netanyahu, Pazar günü Lübnan’daki çağrı cihazları operasyonuna izin verdiğini doğruladı” açıklamasında bulundu.
17 ve 18 Eylül’de Beyrut’un güney banliyölerinde ve Hizbullah’ın yoğun olarak yaşadığı bölgelerde binlerce çağrı cihazı ve telsiz eşzamanlı olarak patlatılmıştı. Çağrı cihazı saldırısı ve ertesi gün telsizlere de yapılan ikinci saldırı ile toplamda 39 kişi hayatını kaybetmiş ve 3 bin 400'den fazla kişi yaralanmıştı.
Hizbullah ve Lübnan hükümeti saldırıdan İsrail’i sorumlu tutmuş, ancak bu ülke saldırılarda rolü olduğunu ne yalanlamış ne de doğrulamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lübnan’da yaşananları korkunç bir terör eylemi ve büyük bir çatışmayı kışkırtma girişimi olarak tanımlamıştı.
Lübnan saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
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