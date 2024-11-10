Uzman Dr. Seda Ülgen: Tükenmek, çağımızın yeni ruhsal vebası

"Tükenmek, çağımızın yeni ruhsal vebası; varlık-yokluk arasındaki araf noktasında takılı kalmak. Bu sessiz mücadelede, ruhumuzu ele geçiren illetle savaşırken, asıl soru şu: Tükenmişliğe teslim olmak mı, yoksa mücadele edip yeniden doğmak mı? İçimizdeki savaş, ışığa mı yoksa karanlığa mı teslim olacağımızın belirsiz bir mücadelesi. Işığından alıkonulan bir ruhun karanlığından daha büyük ne olabilir ki? Bence olamaz, işte bu kitap bu yüzden yazıldı, umudun yitirildiği yere biraz da olsa yeniden ışığı götürebilmek için! Zihninizin korkunç bir potansiyeli var. İnanılmaz yaratıcı olabiliriz, zekamızı geliştirebiliriz fakat ilk planda zihnimizin önemsediği şey daima güvenlik. O yüzden bilinmeyenden, güvenilmez olandan, enerji harcamaktan kaçıyor. Ve bütün bunların altında şu var: Önce hayatta kal.”