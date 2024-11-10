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Uzman Dr. Seda Ülgen: Tükenmek, çağımızın yeni ruhsal vebası
Uzman Dr. Seda Ülgen: Tükenmek, çağımızın yeni ruhsal vebası
Sputnik Türkiye
Uzman Dr.Seda Ülgen, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T16:05+0300
2024-11-10T16:05+0300
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Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
Ülgen kaleme aldığı “Tükenmişlikten Uyanış” adlı kitabında okuyucuların tükenmişlik sendromunu bir dönüm noktası olarak görmelerini ve bu zorlu süreci atlatarak daha güçlü bir şekilde uyanmalarını sağlayacak pratik öneriler sunuyor. Kitap okurlara içsel bir keşif ve dönüşüm yolculuğunda rehberlik ediyor.Kitabı hakkında konuşan Dr. Seda Ülgen, şunları kaydetti:Tükenmenin çağımızın yeni vebası olduğuun belirten Dr. Seda Ülgen, şu ifadeleri kullandı:
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Serhat Sarısözen
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аудио, radyo, radikal, radyo, radyo sputnik
Uzman Dr. Seda Ülgen: Tükenmek, çağımızın yeni ruhsal vebası
16:05 10.11.2024 (güncellendi: 11:18 11.11.2024)
Uzman Dr.Seda Ülgen, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
Ülgen kaleme aldığı “Tükenmişlikten Uyanış” adlı kitabında okuyucuların tükenmişlik sendromunu bir dönüm noktası olarak görmelerini ve bu zorlu süreci atlatarak daha güçlü bir şekilde uyanmalarını sağlayacak pratik öneriler sunuyor. Kitap okurlara içsel bir keşif ve dönüşüm yolculuğunda rehberlik ediyor.
Kitabı hakkında konuşan Dr. Seda Ülgen, şunları kaydetti:
“Gerçek bir değişim için, hayallerimizi yaşayabilmek, daha umutlu olabilmek, yaşamı daha anlamlı kılabilmek ve bilinçli bir yaşam için bir kitap serisi başlattık. Yol boyunca değişip dönüşmeye hazır olabilmek için de serimizin ilk kitabı “Değişim” üzerine. Neden kolay değişmediğimizi, kendi kendimize kurduğumuz tuzakları, çıkış yollarını anlayabilmemiz için bu kitap var. Gelecekteki tüm kitaplar için bir yol haritası var kitabımın içinde”
Tükenmenin çağımızın yeni vebası olduğuun belirten Dr. Seda Ülgen, şu ifadeleri kullandı:
"Tükenmek, çağımızın yeni ruhsal vebası; varlık-yokluk arasındaki araf noktasında takılı kalmak. Bu sessiz mücadelede, ruhumuzu ele geçiren illetle savaşırken, asıl soru şu: Tükenmişliğe teslim olmak mı, yoksa mücadele edip yeniden doğmak mı? İçimizdeki savaş, ışığa mı yoksa karanlığa mı teslim olacağımızın belirsiz bir mücadelesi. Işığından alıkonulan bir ruhun karanlığından daha büyük ne olabilir ki? Bence olamaz, işte bu kitap bu yüzden yazıldı, umudun yitirildiği yere biraz da olsa yeniden ışığı götürebilmek için! Zihninizin korkunç bir potansiyeli var. İnanılmaz yaratıcı olabiliriz, zekamızı geliştirebiliriz fakat ilk planda zihnimizin önemsediği şey daima güvenlik. O yüzden bilinmeyenden, güvenilmez olandan, enerji harcamaktan kaçıyor. Ve bütün bunların altında şu var: Önce hayatta kal.”