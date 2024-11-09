https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/borrel-ab-ulkelerine-ukraynaya-desteklerini-surdurme-cagrisinda-bulunacagim-1090221405.html
Borrel: AB ülkelerine Ukrayna'ya desteklerini sürdürme çağrısında bulunacağım
Borrel: AB ülkelerine Ukrayna'ya desteklerini sürdürme çağrısında bulunacağım
Sputnik Türkiye
AB diplomasi şefi Josep Borrel, AB Dışişleri ve Savunma Bakanları Konseyi'nde Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi çağrısında bulunacağını belirtti. 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T20:51+0300
2024-11-09T20:51+0300
2024-11-09T20:50+0300
dünya
josep borrell
avrupa birliği
ukrayna
destek
abd
donald trump
rusya
avrupa birliği dışişleri ve savunma bakanları
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083534831_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d0afd30e87f4bf2a19c4a4234815b391.jpg
Resmi ziyaret kapsamında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Savunma Bakanları Konseyi toplantılarında Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi çağrısında bulunacağını söyledi.Borrell, “Önümüzdeki hafta AB ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanları konseyi toplantısını düzenleyeceğim. Ukrayna ana konulardan biri olacak; bakanlara diplomatik, savunma ve güvenlik desteği de dahil olmak üzere, özellikle bu kritik zamanda desteğin devam etmesi gerektiğini söyleyeceğim” dedi.Trump yönetiminin Ukrayna'ya yardım konusundaki niyeti hakkında bir yargıya varmak için erken olduğunu vurgulayan Borrell, “Avrupalılar olarak Ukrayna ile halen geçerliliğini koruyan güvenlik taahhütleri imzaladık. Henüz göreve bile başlamamış bir yönetimin ne gibi adımlar atabileceği konusunda şu anda herhangi bir tahminde bulunmak için kesinlikle çok erken, varsayımlarda bulunmayacağım. Sadece taahhütlerimizin geçerli olmaya devam ettiğini söyleyebilirim” diye konuştu.‘Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerine saldırmasına izin verilmesinden yanayız’Borrel, AB'nin Ukrayna'ya askeri desteğini arttırmasından ve Rusya topraklarındaki askeri tesislerin vurulmasına izin verilmesinden yana olduğunu belirterek, “Her zaman daha fazla ve daha hızlı yardım çağrısında bulundum. Bu çağrım geçerliliğini koruyor; daha fazla askeri yardım, daha fazla eğitim çabası, daha hızlı teslimat, daha fazla para ve aynı zamanda düşmanı kendi topraklarında vurma izni” ifadelerini kullandı.‘AB kış sonuna kadar Ukraynalı 75 bin askeri eğitecek’Borrel, AB'nin Ukrayna'ya yönelik askeri eğitim misyonunun kış sonuna kadar 75 bin Ukrayna askerini eğiteceğini, ancak misyonun Ukrayna'ya taşınması konusunda bir uzlaşı olmadığını vurguladı.AB diplomasi şefi, “Şu ana kadar 60 bin Ukraynalı askerin eğitimini tamamladık, kış sonuna kadar 75 bin asker daha hazırlayacağız. Eğitimin Ukrayna topraklarına taşınması konusunda bir fikir birliği yok, ancak bir gün bunun kabul edileceğini de göz ardı edemem” dedi.Moskova defalarca Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının çözüm sürecini engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ‘ateşle oynamak’ olduğunu ifade ederek, Batı'dan Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının müzakereler açısından olumsuzluk teşkil edeceğini vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirterek, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/avrupa-birliginde-trump-panigi-yavas-ve-aci-verici-bir-dususle-karsi-karsiya-kalabiliriz-1090216884.html
avrupa birliği
ukrayna
rusya
almanya
ingiltere
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083534831_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_011ea9f09782117b22a6948dc408052e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
josep borrell, avrupa birliği, ukrayna, destek, abd, donald trump, rusya, avrupa birliği dışişleri ve savunma bakanları, nato, almanya, ingiltere, italya
josep borrell, avrupa birliği, ukrayna, destek, abd, donald trump, rusya, avrupa birliği dışişleri ve savunma bakanları, nato, almanya, ingiltere, italya
Borrel: AB ülkelerine Ukrayna'ya desteklerini sürdürme çağrısında bulunacağım
AB diplomasi şefi Josep Borrel, AB Dışişleri ve Savunma Bakanları Konseyi'nde Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi çağrısında bulunacağını belirtti.
Resmi ziyaret kapsamında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Savunma Bakanları Konseyi toplantılarında Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi çağrısında bulunacağını söyledi.
Borrell, “Önümüzdeki hafta AB ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanları konseyi toplantısını düzenleyeceğim. Ukrayna ana konulardan biri olacak; bakanlara diplomatik, savunma ve güvenlik desteği de dahil olmak üzere, özellikle bu kritik zamanda desteğin devam etmesi gerektiğini söyleyeceğim” dedi.
Trump yönetiminin Ukrayna'ya yardım konusundaki niyeti hakkında bir yargıya varmak için erken olduğunu vurgulayan Borrell, “Avrupalılar olarak Ukrayna ile halen geçerliliğini koruyan güvenlik taahhütleri imzaladık. Henüz göreve bile başlamamış bir yönetimin ne gibi adımlar atabileceği konusunda şu anda herhangi bir tahminde bulunmak için kesinlikle çok erken, varsayımlarda bulunmayacağım. Sadece taahhütlerimizin geçerli olmaya devam ettiğini söyleyebilirim” diye konuştu.
‘Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerine saldırmasına izin verilmesinden yanayız’
Borrel, AB'nin Ukrayna'ya askeri desteğini arttırmasından ve Rusya topraklarındaki askeri tesislerin vurulmasına izin verilmesinden yana olduğunu belirterek, “Her zaman daha fazla ve daha hızlı yardım çağrısında bulundum. Bu çağrım geçerliliğini koruyor; daha fazla askeri yardım, daha fazla eğitim çabası, daha hızlı teslimat, daha fazla para ve aynı zamanda düşmanı kendi topraklarında vurma izni” ifadelerini kullandı.
‘AB kış sonuna kadar Ukraynalı 75 bin askeri eğitecek’
Borrel, AB'nin Ukrayna'ya yönelik askeri eğitim misyonunun kış sonuna kadar 75 bin Ukrayna askerini eğiteceğini, ancak misyonun Ukrayna'ya taşınması konusunda bir uzlaşı olmadığını vurguladı.
AB diplomasi şefi, “Şu ana kadar 60 bin Ukraynalı askerin eğitimini tamamladık, kış sonuna kadar 75 bin asker daha hazırlayacağız. Eğitimin Ukrayna topraklarına taşınması konusunda bir fikir birliği yok, ancak bir gün bunun kabul edileceğini de göz ardı edemem” dedi.
Moskova defalarca Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının çözüm sürecini engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ‘ateşle oynamak’ olduğunu ifade ederek, Batı'dan Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının müzakereler açısından olumsuzluk teşkil edeceğini vurgulamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirterek, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu dile getirmişti.