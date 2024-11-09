https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/almanyada-erken-secim-krizi-ekonomi-bakani-adayligini-acikladi-1090205755.html
Almanya’da ‘erken seçim’ krizi: Ekonomi bakanı adaylığını açıkladı
Almanya’da ‘erken seçim’ krizi: Ekonomi bakanı adaylığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck yaptığı açıklamada, Ocak ayında yapılması muhtemel erken seçimlerde Yeşiller Partisi'nden aday... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T03:04+0300
2024-11-09T03:04+0300
2024-11-09T03:04+0300
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olaf scholz
christian lindner
erken seçim
kriz
ekonomik kriz
siyasi kriz
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Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, sosyal medya platformlarında yayımladığı bir video ile Başbakanlığa aday olacağını duyurdu. Habeck açıklamasında, Yeşiller Partisi'nden aday olacağını söyledi.Yayımladığı videoda Habeck, hükümetin son dönemdeki ayrışmasına ve ülkenin krizlerine atıfta bulunarak 'şansölye olarak Almanya’nın karşılaştığı sorunları çözeceği sözü' verdi.'Erken seçim' krizinin başlangıcı: Ne olmuştu?Almanya'da koalisyon Maliye Bakanı Christian Lindner'in iktidardaki koalisyonun varlığını sorgulatabilecek ekonomik tedbirler içeren bir belge hazırlamasıyla sallantıya düşmüştü. Ardından Başbakan Scholz, Lindner'in istifasını istediğini belirterek ülkenin zarar görmesini önlemek için bunu yapmak zorunda olduğunu söylemişti.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Lindner'in istifasını istemesinin ardından Alman Parlamentosu'nun alt kanadı Bundestag'dan güven oyu isteyeceğini söylemişti. Scholz'un güven oyu istemesi ise Mart'ta erken seçim yolunu açacak bir durum olarak gözüküyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/almanyadaki-koalisyon-coktu-berlini-simdi-ne-bekliyor-1090142720.html
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almanya, almanya maliye bakanı, almanya ekonomi bakanı, almanya erken seçim, olaf scholz, scholz, christian lindner, lindner, robert habeck, habeck, almanya ekonomik kriz
almanya, almanya maliye bakanı, almanya ekonomi bakanı, almanya erken seçim, olaf scholz, scholz, christian lindner, lindner, robert habeck, habeck, almanya ekonomik kriz
Almanya’da ‘erken seçim’ krizi: Ekonomi bakanı adaylığını açıkladı
Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck yaptığı açıklamada, Ocak ayında yapılması muhtemel erken seçimlerde Yeşiller Partisi'nden aday olarak gösterileceğini duyurdu.
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, sosyal medya platformlarında yayımladığı bir video ile Başbakanlığa aday olacağını duyurdu. Habeck açıklamasında, Yeşiller Partisi'nden aday olacağını söyledi.
Yayımladığı videoda Habeck, hükümetin son dönemdeki ayrışmasına ve ülkenin krizlerine atıfta bulunarak 'şansölye olarak Almanya’nın karşılaştığı sorunları çözeceği sözü' verdi.
'Erken seçim' krizinin başlangıcı: Ne olmuştu?
Almanya'da koalisyon Maliye Bakanı Christian Lindner'in iktidardaki koalisyonun varlığını sorgulatabilecek ekonomik tedbirler içeren bir belge hazırlamasıyla sallantıya düşmüştü. Ardından Başbakan Scholz, Lindner'in istifasını istediğini belirterek ülkenin zarar görmesini önlemek için bunu yapmak zorunda olduğunu söylemişti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz,
Lindner'in istifasını istemesinin ardından Alman Parlamentosu'nun alt kanadı Bundestag'dan güven oyu isteyeceğini söylemişti. Scholz'un güven oyu
istemesi ise Mart'ta erken seçim
yolunu açacak bir durum olarak gözüküyor
.