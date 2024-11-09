https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/almanyada-erken-secim-krizi-ekonomi-bakani-adayligini-acikladi-1090205755.html

Almanya’da ‘erken seçim’ krizi: Ekonomi bakanı adaylığını açıkladı

Almanya’da ‘erken seçim’ krizi: Ekonomi bakanı adaylığını açıkladı

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck yaptığı açıklamada, Ocak ayında yapılması muhtemel erken seçimlerde Yeşiller Partisi'nden aday... 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T03:04+0300

2024-11-09T03:04+0300

2024-11-09T03:04+0300

dünya

almanya

robert habeck

olaf scholz

christian lindner

erken seçim

kriz

ekonomik kriz

siyasi kriz

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Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, sosyal medya platformlarında yayımladığı bir video ile Başbakanlığa aday olacağını duyurdu. Habeck açıklamasında, Yeşiller Partisi'nden aday olacağını söyledi.Yayımladığı videoda Habeck, hükümetin son dönemdeki ayrışmasına ve ülkenin krizlerine atıfta bulunarak 'şansölye olarak Almanya’nın karşılaştığı sorunları çözeceği sözü' verdi.'Erken seçim' krizinin başlangıcı: Ne olmuştu?Almanya'da koalisyon Maliye Bakanı Christian Lindner'in iktidardaki koalisyonun varlığını sorgulatabilecek ekonomik tedbirler içeren bir belge hazırlamasıyla sallantıya düşmüştü. Ardından Başbakan Scholz, Lindner'in istifasını istediğini belirterek ülkenin zarar görmesini önlemek için bunu yapmak zorunda olduğunu söylemişti.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Lindner'in istifasını istemesinin ardından Alman Parlamentosu'nun alt kanadı Bundestag'dan güven oyu isteyeceğini söylemişti. Scholz'un güven oyu istemesi ise Mart'ta erken seçim yolunu açacak bir durum olarak gözüküyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/almanyadaki-koalisyon-coktu-berlini-simdi-ne-bekliyor-1090142720.html

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