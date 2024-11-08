https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/unlu-pizza-markasinda-tifo-tespit-edildi-1090202302.html
Ünlü pizza markasında Tifo tespit edildi
Ünlü pizza markasında Tifo tespit edildi
Sputnik Türkiye
Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde bulunan Domino's Pizza restoranında Tifo (Salmonella Bakterisi) tespit edildiği ifade edildi. 11-19 Ekim tarihlerinde pizza... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T20:19+0300
2024-11-08T20:19+0300
2024-11-08T20:23+0300
dünya
pizza
hastalık
bulaşıcı hastalık
bakteri
bakteriyel enfeksiyon
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tüketici hakları
sağlık
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Kanada'da bulunan Martensville şehrinde bulunan Domino's Pizza lokantasında Tifo bakterisi bulunduğu açıklandı.Saskatchewan Sağlık Kurumu 11-19 Ekim tarihlerinde Martensville şehrinde bulunan Domino's Pizza lokantasında yemek yiyen kişilerin doktora başvurmasını istedi. Yapılan incelemelerde pizzada bulunan Tifo'nun (Salmonella Bakterisi) sağlığa zararlı düzeyde olduğu açıklandı. Pizza tüketen kişilerin 60 gün içerisinde bakteri nedeniyle ateş, baş ağrısı ve ishal gibi belirtiler yaşayabileceği ifade edildi. Tifo nedir?Tifo nadir görülen bir bakteri olsa da hastalığa yakalan kişilerde 3 ile 60 gün arasında ishal, kabız, ateş, kusma ve döküntüler ile başlar. Hastalığın antibiyotik tedavisi ile iyileşme gösterebildiği açıklandı. Ancak tedavi edilmediği takdirde iç organlarda yetmezlik, iç kanama gibi etkileri hatta ölüme neden olabileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220413/fransada-2-kisinin-olumune-neden-olan-pizzalari-ureten-nestlenin-merkezinde-arama-1055536310.html
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pizza, hastalık, bulaşıcı hastalık, bakteri, bakteriyel enfeksiyon, tüketici, tüketici hakları, sağlık, laboratuvar
pizza, hastalık, bulaşıcı hastalık, bakteri, bakteriyel enfeksiyon, tüketici, tüketici hakları, sağlık, laboratuvar
Ünlü pizza markasında Tifo tespit edildi
20:19 08.11.2024 (güncellendi: 20:23 08.11.2024)
Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde bulunan Domino's Pizza restoranında Tifo (Salmonella Bakterisi) tespit edildiği ifade edildi. 11-19 Ekim tarihlerinde pizza tüketen kişilerin sağlık merkezlerine başvurması istendi.
Kanada'da bulunan Martensville şehrinde bulunan Domino's Pizza lokantasında Tifo bakterisi bulunduğu açıklandı.
Saskatchewan Sağlık Kurumu 11-19 Ekim tarihlerinde Martensville şehrinde bulunan Domino's Pizza lokantasında yemek yiyen kişilerin doktora başvurmasını istedi. Yapılan incelemelerde pizzada bulunan Tifo'nun (Salmonella Bakterisi) sağlığa zararlı düzeyde olduğu açıklandı. Pizza tüketen kişilerin 60 gün içerisinde bakteri nedeniyle ateş, baş ağrısı ve ishal gibi belirtiler yaşayabileceği ifade edildi.
Tifo nadir görülen bir bakteri olsa da hastalığa yakalan kişilerde 3 ile 60 gün arasında ishal, kabız, ateş, kusma ve döküntüler ile başlar. Hastalığın antibiyotik tedavisi ile iyileşme gösterebildiği açıklandı. Ancak tedavi edilmediği takdirde iç organlarda yetmezlik, iç kanama gibi etkileri hatta ölüme neden olabileceği ifade edildi.