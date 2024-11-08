https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/unlu-pizza-markasinda-tifo-tespit-edildi-1090202302.html

Ünlü pizza markasında Tifo tespit edildi

Ünlü pizza markasında Tifo tespit edildi

Sputnik Türkiye

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde bulunan Domino's Pizza restoranında Tifo (Salmonella Bakterisi) tespit edildiği ifade edildi. 11-19 Ekim tarihlerinde pizza... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T20:19+0300

2024-11-08T20:19+0300

2024-11-08T20:23+0300

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Kanada'da bulunan Martensville şehrinde bulunan Domino's Pizza lokantasında Tifo bakterisi bulunduğu açıklandı.Saskatchewan Sağlık Kurumu 11-19 Ekim tarihlerinde Martensville şehrinde bulunan Domino's Pizza lokantasında yemek yiyen kişilerin doktora başvurmasını istedi. Yapılan incelemelerde pizzada bulunan Tifo'nun (Salmonella Bakterisi) sağlığa zararlı düzeyde olduğu açıklandı. Pizza tüketen kişilerin 60 gün içerisinde bakteri nedeniyle ateş, baş ağrısı ve ishal gibi belirtiler yaşayabileceği ifade edildi. Tifo nedir?Tifo nadir görülen bir bakteri olsa da hastalığa yakalan kişilerde 3 ile 60 gün arasında ishal, kabız, ateş, kusma ve döküntüler ile başlar. Hastalığın antibiyotik tedavisi ile iyileşme gösterebildiği açıklandı. Ancak tedavi edilmediği takdirde iç organlarda yetmezlik, iç kanama gibi etkileri hatta ölüme neden olabileceği ifade edildi.

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Sputnik Türkiye

pizza, hastalık, bulaşıcı hastalık, bakteri, bakteriyel enfeksiyon, tüketici, tüketici hakları, sağlık, laboratuvar