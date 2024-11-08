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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/unlu-pizza-markasinda-tifo-tespit-edildi-1090202302.html
Ünlü pizza markasında Tifo tespit edildi
Ünlü pizza markasında Tifo tespit edildi
Sputnik Türkiye
Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde bulunan Domino's Pizza restoranında Tifo (Salmonella Bakterisi) tespit edildiği ifade edildi. 11-19 Ekim tarihlerinde pizza... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T20:19+0300
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dünya
pizza
hastalık
bulaşıcı hastalık
bakteri
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Kanada'da bulunan Martensville şehrinde bulunan Domino's Pizza lokantasında Tifo bakterisi bulunduğu açıklandı.Saskatchewan Sağlık Kurumu 11-19 Ekim tarihlerinde Martensville şehrinde bulunan Domino's Pizza lokantasında yemek yiyen kişilerin doktora başvurmasını istedi. Yapılan incelemelerde pizzada bulunan Tifo'nun (Salmonella Bakterisi) sağlığa zararlı düzeyde olduğu açıklandı. Pizza tüketen kişilerin 60 gün içerisinde bakteri nedeniyle ateş, baş ağrısı ve ishal gibi belirtiler yaşayabileceği ifade edildi. Tifo nedir?Tifo nadir görülen bir bakteri olsa da hastalığa yakalan kişilerde 3 ile 60 gün arasında ishal, kabız, ateş, kusma ve döküntüler ile başlar. Hastalığın antibiyotik tedavisi ile iyileşme gösterebildiği açıklandı. Ancak tedavi edilmediği takdirde iç organlarda yetmezlik, iç kanama gibi etkileri hatta ölüme neden olabileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220413/fransada-2-kisinin-olumune-neden-olan-pizzalari-ureten-nestlenin-merkezinde-arama-1055536310.html
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pizza, hastalık, bulaşıcı hastalık, bakteri, bakteriyel enfeksiyon, tüketici, tüketici hakları, sağlık, laboratuvar
pizza, hastalık, bulaşıcı hastalık, bakteri, bakteriyel enfeksiyon, tüketici, tüketici hakları, sağlık, laboratuvar

Ünlü pizza markasında Tifo tespit edildi

20:19 08.11.2024 (güncellendi: 20:23 08.11.2024)
© AP Photo / PRNewsFotoPizza Hut adds new 3-Cheese Stuffed Crust Pizza to menus as first permanent pizza offering in almost two decades.
Pizza Hut adds new 3-Cheese Stuffed Crust Pizza to menus as first permanent pizza offering in almost two decades. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / PRNewsFoto
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Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde bulunan Domino's Pizza restoranında Tifo (Salmonella Bakterisi) tespit edildiği ifade edildi. 11-19 Ekim tarihlerinde pizza tüketen kişilerin sağlık merkezlerine başvurması istendi.
Kanada'da bulunan Martensville şehrinde bulunan Domino's Pizza lokantasında Tifo bakterisi bulunduğu açıklandı.
Saskatchewan Sağlık Kurumu 11-19 Ekim tarihlerinde Martensville şehrinde bulunan Domino's Pizza lokantasında yemek yiyen kişilerin doktora başvurmasını istedi. Yapılan incelemelerde pizzada bulunan Tifo'nun (Salmonella Bakterisi) sağlığa zararlı düzeyde olduğu açıklandı. Pizza tüketen kişilerin 60 gün içerisinde bakteri nedeniyle ateş, baş ağrısı ve ishal gibi belirtiler yaşayabileceği ifade edildi.

Tifo nedir?

Tifo nadir görülen bir bakteri olsa da hastalığa yakalan kişilerde 3 ile 60 gün arasında ishal, kabız, ateş, kusma ve döküntüler ile başlar. Hastalığın antibiyotik tedavisi ile iyileşme gösterebildiği açıklandı. Ancak tedavi edilmediği takdirde iç organlarda yetmezlik, iç kanama gibi etkileri hatta ölüme neden olabileceği ifade edildi.
Fransa'da içerdiği Koli Basili (E.coli) bakterisi nedeniyle 2 kişinin ölümüne sebep olan Buitoni pizzaları üreten Nestle'nin merkezi ile Buitoni fabrikasında arama yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
DÜNYA
Fransa'da 2 kişinin ölümüne neden olan pizzaları üreten Nestle'nin merkezinde arama
13 Nisan 2022, 18:15
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