https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/goc-idaresi-baskanligi-merkezlerimizin-tamami-kotu-muameleye-sifir-tolerans-prensibi-ile-1090204600.html

Göç İdaresi Başkanlığı: Merkezlerimizin tamamı 'kötü muameleye sıfır tolerans' prensibi ile işletilmektedir

Göç İdaresi Başkanlığı: Merkezlerimizin tamamı 'kötü muameleye sıfır tolerans' prensibi ile işletilmektedir

Sputnik Türkiye

Göç İdaresi Başkanlığı, geri gönderme merkezleri ile ilgili iddialara ilişkin basın açıklaması yayınladı. Açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T23:15+0300

2024-11-08T23:15+0300

2024-11-08T23:15+0300

türkiye

göç idaresi

il göç idaresi müdürlüğü

yabancıları geri gönderme merkezi

geri gönderme merkezi

çatalca

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Göç İdaresi Başkanlığı, 'Çatalca geri gönderme merkezinde kötü muamele' uygulandığına dair iddialara yanıt verdi. Başkanlık tarafından yapılan basın açıklamasında bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında asılsız iddialara yer verildiği kaydedildi.'Suç duyurusunda bulunulmuştur'Açıklamada, iddiaları yayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek, "Hiçbir kanıta dayanmayan provokatif ve tek taraflı iddialar üzerinden devlet kurumlarını karalamayı ve algı oluşturmayı amaçlayan, kamuoyunu yanıltıcı bilgileri alenen yayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri yer aldı.'Kötü muameleye sıfır tolerans'Geri gönderme merkezlerinin tamamının 'kötü muameleye sıfır tolerans' prensibi ile işletildiği vurgulanan açıklamada, Çatalca Geri Gönderme Merkezi dahil tüm geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında olanların özel hayatın gizliliği açısından kaldıkları odalar haricinde bulunabilecekleri tüm alanların kör nokta kalmayacak biçimde 24 saat kamera ile izlendiği belirtildi. Ayrıca açıklamada, "Tüm geri gönderme merkezlerinde barınanlara yemek, temizlik, havalandırma, sağlık hizmetlerine erişim, avukata ve adli yardıma erişim, ailesi ile görüşme, dış dünya ile iletişim, psikososyal destek hizmetleri, tercümanlık, ibadet odaları, dilek-şikayet mekanizması ve benzeri hizmetler kesintisiz olarak sunulmaktadır" denildi.Geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında bulunan yabancıların, avukat-müvekkil gizliliğine uygun şekilde görüşme odalarında görüştükleri ifade edilen açıklamada, "Hukuki yardıma erişim konusunda sistemin işleyişini engelleyen herhangi bir sorun bulunmamaktadır" denildi.Gözetim altında tutulan yabancıların avukatlarıyla gerçekleştirdikleri görüşmelerin sayısının kayıt altına alındığı belirtilen açıklamada, bu yıl geri gönderme merkezlerine 27 bin 390 avukatın başvurduğu ve toplamda 239 bin 664 görüşme yapıldığı ifade edildi.Geri gönderme merkezlerinin kapasite ve sağlanan hizmetlerinin, Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Ceza ve Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda belirlendiği ifade edilen açıklamada, "Geri gönderme merkezleri arasındaki sevkler, kapasite yönetimi çerçevesinde yapılmakta olup, bu sevklerin başka bir amacı bulunmamaktadır" denildi. Yabancılarla ilgili tüm işlemlerin 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na uygun şekilde yürütüldüğü ve hiçbir yabancının hukuka aykırı bir biçimde geri gönderme merkezlerinde tutulmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/milli-istihbarat-akademisinden-abd-secimleri-ve-turkiyeye-olasi-etkileri-analizi-kritik-bir-donemec-1090203069.html

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çatalca geri gönderme merkezi, geri gönderme merkezi, göç idaresi başkanlığı, çatalca