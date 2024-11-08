https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/cinde-matematik-yarismasinda-dahi-unvani-alan-moda-ogrencisi-basarisini-hileye-borclu-1090181350.html

Çin'de matematik yarışmasında 'dahi' unvanı alan moda öğrencisi: 'Başarısını hileye borçlu'

Çin'de matematik yarışmasında 'dahi' unvanı alan moda öğrencisi: 'Başarısını hileye borçlu'

Sputnik Türkiye

Çin'de uluslararası matematik yarışmasının ön elemelerde 12. sırayı alan moda tasarım öğrencisi medya tarafından 'dahi' ilan edildi. Yeterli eğitimi görmeden... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T12:38+0300

2024-11-08T12:38+0300

2024-11-08T12:38+0300

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Çin'de matematik yarışmasına katılan 17 yaşındaki bir genç kızın herkesi zekasıyla şaşırtarak yarışma elemelerinde 12. çıkmasının ardından hile yaptığı ortaya çıktı. Jiangsu eyaletindeki kırsal bir kasabada moda tasarım öğrencisi olan Jiang Ping isimli genç kız, Haziran ayında Çin'de düzenlenen uluslararası matematik yarışmasının elemelerinde 12. sırada yer alarak manşetlere çıkmıştı.Herkesin şaşırdığı nokta, yarışmanın 2018'de başlamasından bu yana düşük gelirli bir meslek okulundan gelen ve moda tasarım okuyan bir genç kızın, seçkin üniversiteden gelen öğrenciler arasında 12. sırada yer almasıydı. Genç kızın yarışma sonuçları ve eğitim geçmişi bir gecede ülke genelinde büyük sansasyon yaratmış ve basın kızı 'dahi' olarak etiketlemişti. Genç kızın öğretmeni Wang Runqiu da ilgi odağı haline gelmiş ve matematiğe olan tutkusundan dolayı övülmüştü.Sosyal medyada genç kıza ve öğretmenine övgü dolu sözlerin yanında durumu şüpheci bulanlarda yorum yazmaya başladı. Çin'in kırsal bölgelerdeki yüksekokullarında sunduğu müfredatın akademik açıdan 'daha yetersiz' olan öğrencileri desteklemek için gerçekten yeterli olup olmadığı tartışılmaya başlandı. Bunun üzerine genç kızın başarısına yönelik eleştiriler ve şüpheler artmaya başladı ve aynı matematik yarışmasına katılan düzinelerce yarışmacı genç kız hakkında organizasyon komitesinden soruşturma talep etti.Pazar günü komitenin yaptığı kamuoyu açıklamasında genç kızın ismi 86 kazanan arasında yoktu. Yetkililerin yaptığı duyuruda, genç kızın ön eleme turunda yarışma kurallarının ihlal ettiği ve kendisi de yarışmacı olan öğretmeninden yardım aldığını söyledi. Genç kızın okulunun yaptığı açıklamada ise öğretmen Wang'ın bir yıl boyunca öğretmen ödüllerinden men edildiği açıklandı.

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